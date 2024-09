Diesen einmaligen Anblick gibt's bei unserem Punkt 3. Bild: WWF

Diese 8 Flüsse gehören zu den ursprünglichsten und schönsten der Schweiz

Ja, es gibt sie noch: die wilden und (fast) unberührten Gewässer in der Schweiz. Als Gewässerperlen werden solche Flüsse bezeichnet. Wir haben dir hier einige, die du gut erwandern kannst.

«Wilde und lebendige Flüsse und Bäche sind in der Schweiz äusserst selten geworden. Die meisten Fliessgewässer wurden begradigt, kanalisiert, oder durch Wehre und Staudämme zerstückelt und fragmentiert. Nur 3,5 % sind noch in einem natürlichen Zustand», schreibt der WWF Schweiz und ergänzt: «Gewässer sind für die Biodiversität in der Schweiz unglaublich wichtig. Sie sind unsere ‹Regenwälder› und damit richtige Biodiversitäts-Hotspots. 80 Prozent der Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz kommen in und an Gewässern vor.»

Im Auftrag des Vereins Gewässerperlen und des WWF Schweiz zertifiziert eine unabhängige Jury Gemeinden mit dem Label «Gewässerperlen PLUS» für besonderes Engagement während fünf Jahren. Wir haben hier einige der unberührtesten Flussläufe zusammengestellt, welche du alle auf offiziellen Wegen besuchen kannst:

Biber SZ

Distanz: 12,5 Kilometer

Dauer: 2:45 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Hochmoor Rothenturm ist die grösste und vielleicht berühmteste Moorlandschaft der Schweiz. Unvorstellbar, dass hier ein Waffenplatz hätte entstehen sollen. Zum Glück kam der nie.

Bild: WWF/Lukas Bammatter

So wandern wir von Biberbrugg durch die meist flache Landschaft, mal im Schatten der Wälder, mal auf der Fläche und immer in der Nähe des Bibers, der sich durch die Gegend mäandert.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF/Lukas Bammatter

Wandervorschlag:

Chärstelenbach UR

Distanz: 12,5 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Der Chärstelenbach fliesst aus dem Hüfifirn, ist im oberen Teil praktisch unverbaut und hat als einer der wenigen Schweizer Flüsse einen natürlichen Geschiebehaushalt. Man sieht hier im untersten Teil ab der Talstation Golzerenbahn schön den Unterschied zwischen verbautem und unverbautem Fluss.

Bild: WWF

Vor der Alp Stössi hat der Fluss noch schöne Seitenarme der noch intakten Aue. Verpflegen kannst du dich in der Balmenegg etwas oberhalb des Flusses und dann mehr oder weniger auf dem gleichen Weg zurück.

Als Option: Mit der Seilbahn zum Golzerensee und dann absteigen ins Auengebiet vor der Alp Stössi.

Bild: WWF

Hier gibt es mehr Informationen.

Wandervorschlag:

Chiene BE

Distanz: 13,5 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Die Schwemmebene des Tschingelsees, die Griesschlucht und die Landschaft des Berner Oberlands – im Kiental kannst du endlos geniessen. Und wandern. Wir starten hier bei der Griesalp, die du auf der steilsten Postautostrecke der Schweiz erreichst.

Bild: WWF

Ab hier geht alles abwärts bis Reichenbach (oder vielleicht willst du auch früher wieder aufs Postauto). Chiene heisst der Fluss erst, wenn der Spiggebach und das Gornerwasser zusammenfliessen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF

Wandervorschlag:

Clemgia GR

Distanz: 13 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Die Clemgia fliesst vom Costainaspass bis nach Scuol. Ganz oben hat sie noch viel Platz und schlängelt sich Richtung Tal. Verpasse hier auch den God Tamangur, den höchsten Arvenwald Europas nicht, bevor du nach S-Charl kommst.

Bild: WWF

Die Clemgia ist vor allem im Oberlauf noch weitestgehend unbeeinträchtigt und frei mäandrierend. Als zweitlängster Innzufluss in der Schweiz, bildet sie auch von der Grösse her eine wichtige Gewässerperle, die sowohl über eine Aue wie auch über ein Flachmoor nationaler Bedeutung verfügt, und somit als besondere Lebensräume ausgezeichnet sind.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF

Wandervorschlag:

Entlen LU

Distanz: 24 Kilometer

Dauer: 7:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ich geb's zu: Die ganze Wanderung ist sehr lang und anstrengend. Aber du kannst auch immer mal wieder auf das Postauto oder nicht auch noch über den Fürstein. Dann verpasst du allerdings die Quelle der Grossen Entlen.

Bild: WWF/Eduardo Soteras

Grat des Wasserfallenegg entspringen zwei Flüsse. Unsere Gewässerperle fliesst dann die Nordflanke runter. Nach Gfellen kannst du nicht mehr direkt dem Fluss nach, aber die Moorlandschaft ist auch super und du kommst dem Fluss nachher wieder nah.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF/Eduardo Soteras

Wandervorschlag:

Glenner GR

Distanz: 17,5 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wilde Wasser und prächtige Auen – das ist der Glenner im Val Lumnezia bevor er in den Vorderrhein fliesst. Das Postauto bringt dich nach Puzzatsch, ab hier folgst du dem Fluss.

Bild: WWF/Lukas Bammatter

Auch hier hast du Möglichkeiten, das Ganze abzukürzen – oder zu verlängern. Und an schönen Rastmöglichkeiten fehlt es dir auch nicht. Der Glenner fliesst bei Uors mit dem Valserrhein zusammen. Hier folgen jetzt noch schöne Auengebiete.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF/Lukas Bammatter

Wandervorschlag:

Goldach AR

Distanz: 6,5 Kilometer

Dauer: 1:40 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ja, auch in der Ostschweiz gibt es spektakuläre Schluchten zu bewundern. Hier formte die Goldach eindrückliche Landschaften auf dem Weg vom Appenzellerland in den Bodensee.

Bild: WWF/Lukas Bammatter

Das Quellgebiet der Goldach liegt bei der Bushaltestelle Landmark beim Ruppenpass. Leider bist du am Anfang nicht sehr nahe am Gewässer. Das wird später aber besser. Und spätestens in der Schlucht beim Chastenloch wirst du nur noch staunen.

Die Goldach wird zwar da und dort Wasser entnommen, aber in vielen Teilen blieb sie wild und natürlich. Allerdings sind die spektakulärsten Teile in der Schlucht nicht zugänglich.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF/Lukas Bammatter

Wandervorschlag:

Tabeillon

Distanz: 10,5 Kilometer

Dauer: 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Von diesem kleinen Tal hast du vielleicht noch nie gehört: Combe de Tabeillon. Diese versteckt sich im Jura gut zwischen Montfaucon und Glovelier. Spätestens beim kleinen See Etang de Bollement fühlst du dich meilenweit von der Zivilisation.

Bild: WWF

Der Tabeillon ist im Oberlauf praktisch unverbaut und bietet eine Vielfalt von Lebensräumen. Neben schnelleren Fliesspassagen wanderst du hier auch durch Sumpfgebiete und Hochmoore.

Hier gibt es mehr Informationen.

Wandervorschlag:

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.