Polizeirapport

Unbekannter feuert auf 34-jährigen Mann in Wildegg AG und flüchtet mit Jaguar

Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Wildegg AG mehrere Schüsse auf einen 34-jährigen Mann abgefeuert.

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei hat den Schützen trotz Grossfahndung noch nicht identifiziert. Er ist laut Polizei auf der Flucht.

Bei der Kantonalen Notrufzentrale sei um 19.45 Uhr die Meldung eingegangen, dass in Wildegg eine verletzte Person Schutz in einer Wohnung suche, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit.

Der mutmassliche Täter ist mit einem Jaguar geflüchtet. Bild: keystone

Patrouillen der Regionalpolizei Lenzburg und der Kantonspolizei Aargau seien umgehend ausgerückt. Sie hätten den 34-jährigen Mazedonier verletzt angetroffen.

Der Schütze sei gemäss derzeitigem Erkenntnisstand nach der Auseinandersetzung in einem dunklen Jaguar geflüchtet. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren. In der Nacht auf Sonntag nahm die Polizei nach eigenen Angaben eine umfangreiche Tatbestandsaufnahme vor. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)