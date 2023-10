Eine Kanadierin verrät, wieso sie wirklich in der Schweiz gekommen ist

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit zwölf Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen. Und hier kannst du ihr Buch «Emily erklärt die Schweiz» finden.

Das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird: Warum sollte eine Kanadierin ausgerechnet in die Schweiz ziehen? Jetzt ist es endlich an der Zeit, das Geheimnis zu lüften.

Eine Initiative will, dass alle einen Dienst leisten – so steht es heute um die Pflicht

Israels Armee weitet Bodeneinsätze in Gaza aus + Internet in Gaza zusammengebrochen

Die «Sphere» in Las Vegas wurde eröffnet und die Bilder werden dich umhauen

Die «Sphere at The Venetian Resort» in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada wurde am Freitag, 29. September, mit einem Konzert der Band U2 bildgewaltig und lautstark eröffnet. Seither fluten unzählige Videos und Bilder die sozialen Medien. Schau selbst: