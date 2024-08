Er sieht aus, als könnte er kein Wässerchen trüben ... Bild: Instagram

Telegram geht es an den Kragen – und nicht nur die Russen sind zu Recht im Panikmodus

Pawel Durow inszenierte sich als Kämpfer für die Meinungsfreiheit – und verhinderte, dass schwerste Verbrechen aufgeklärt wurden. Nun hat nicht nur der 39-Jährige ein böses Problem.

Pawel Durow ist so etwas wie der russische Elon Musk. Ein Techmilliardär, der über Leichen geht.

Wie der 53-jährige Musk gebärdet sich der 39-jährige Durow in seinem eigenen Social-Media-Unternehmen als Alleinherrscher, der alle wichtigen Entscheidungen trifft. Das heisst, er trägt die volle Verantwortung.

Telegram und das frühere Twitter weisen erschreckende Parallelen auf. Es sind die bevorzugten Plattformen von Demokratiefeinden und Kriminellen jeglicher Art und eine grosse Gefahr für die Gesellschaft.

Doch nun haben die Franzosen geschafft, was Justizbehörden in vielen anderen Ländern – darunter die Schweiz – gar nicht erst versuchten. Sie ziehen den sanft lächelnden, unglaublich rücksichtslosen Unternehmer mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Rechenschaft.

Ich bezeichne Telegram hier bewusst nicht als Messenger-Dienst und schon gar nicht als sicheren: Denn Durow hat aus dem ursprünglichen Chat-Dienst so etwas wie ein Darknet für Halbstarke gemacht. Mit grossen Abstrichen bei Datenschutz und Verschlüsselung.

Der renommierte Informatik-Professor Matthew Green brachte es auf den Punkt:

«Ich hoffe, dass die Festnahme von Pawel Durow nicht dazu führt, dass er oder Telegram als Helden der Privatsphäre hingestellt werden. Telegram hat konsequent riesige Mengen unnötiger privater Daten auf seinen Servern gesammelt und ihre einzige Massnahme zum Schutz dieser Daten war ‹Vertrauen Sie uns›.» quelle: x.com

In diesem Beitrag geht es um die wichtigsten Fragen, die sich in Zusammenhang mit dem laufenden Strafverfahren gegen den Telegram-Gründer drehen. Und wir müssen über die gewaltige Gefahr reden, die sich nun für Verbrecherorganisationen weltweit stellt.

Looking at you, Wladimir!

Was steckt wirklich hinter Durows Festnahme?

Das weiss die Öffentlichkeit nicht. Doch es gibt spannende Perspektiven, wie wir weiter unten sehen.

Die offizielle Darstellung lautet, die französischen Behörden hätten Durow dank eines Fehlers bei der Flugplanung in Frankreich habhaft werden können.

Der 39-Jährige gilt als hochintelligent und wusste gemäss übereinstimmenden Berichten, dass ihn die französischen Behörden suchen. Sollte er also tatsächlich dermassen unvorsichtig gewesen sein?

Das sehe «nach einer bewussten Kapitulation vor der Justiz aus», kommentierte ein unabhängiger Beobachter. Oder jemand habe Durow eingeredet, dass nichts passieren würde und alles in Ordnung sei.

Eine andere Erklärung wäre, dass er sich mit Putin, respektive dem russischen Staat, überworfen hat und quasi freiwillig nach Paris «flüchtete».

Laut unbestätigten Meldungen waren Putin und Durow am 20. August zeitgleich in Baku, der Hauptstadt der russischen Republik Aserbaidschan. Angeblich soll es nicht zu einem Treffen gekommen sein.

Die merkwürdigen Umstände der Festnahme haben jedenfalls die Verschwörungstheorien angekurbelt.

Die russische Staatspropaganda nutzt Durows Festnahme bereits für ihre Zwecke und lügt der eigenen Bevölkerung vor, Russen seien im Ausland nicht sicher.

Im Westen krochen die üblichen Verdächtigen aus ihren Löchern. Ob Elon Musk in den USA, Edward Snowden in Russland oder Kim Dotcom in Neuseeland: Alle versuchen, die rechtmässige Festsetzung des Telegram-Chefs für ihre eigene Agenda zu missbrauchen.

Bei Instagram präsentiert sich Pawel Durow mit gestähltem Körper. Und auch geschäftlich versteht er nur eine Sprache: die der Stärke. Bild: watson

Was ist dran an den offiziellen Vorwürfen gegen Telegram?

Sehr viel.

Strafverfolgungsbehörden in ganz Europa beklagen seit Jahren, dass Telegram ihre Anfragen ignoriert. Dabei geht es nicht nur um die Verbreitung von Hass und Desinformation, sondern schwerste Straftaten.

Der in Deutschland praktizierende Rechtsanwalt Chan-jo Jun brachte es auf den Punkt:

«Auf Telegram wird jede online begehbare Straftat begangen. Angefangen von Beleidigungen, Verleumdung, Doxing, Nachstellung, Bedrohung, Verbreitung von allen Arten der Pornografie, Urheberrechtsverletzungen und Hasskriminalität. Entfernt werden nach Meldungen gelegentlich Fälle von Missbrauchsdarstellungen.» quelle: x.com

Durow muss nun in Frankreich dafür geradestehen, seiner Verantwortung als Plattformbetreiber in unzähligen Fällen – und gemäss den Anschuldigungen quasi systematisch – nicht nachgekommen zu sein.

Schwere Straftaten Der Telegram-Chef wurde in Frankreich per Haftbefehl gesucht, weil der Verdacht im Raum steht, dass er trotz konkreter Hinweise nicht gegen kriminelle Aktivitäten auf seiner Plattform vorging. Zudem weigerte er sich, in laufenden Untersuchungen mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren und Auskünfte zu erteilen. Dadurch soll er sich mitschuldig gemacht haben an Verbrechen in Zusammenhang mit Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäscherei, Hehlerei und dem Verbreiten pädophiler Inhalte.

Staatspräsident Emmanuel Macron nahm am Montag – welche Ironie – bei X Stellung zum Fall und erklärte, die Festnahme von Pawel Durow sei im Rahmen einer laufenden gerichtlichen Untersuchung erfolgt.

«Frankreich legt grossen Wert auf Meinungs- und Kommunikationsfreiheit, Innovation und Unternehmertum. Das wird auch so bleiben.



In einem Rechtsstaat werden Freiheiten in sozialen Netzwerken wie im wirklichen Leben innerhalb eines gesetzlich festgelegten Rahmens ausgeübt, um die Bürger zu schützen und ihre Grundrechte zu achten.



Es obliegt der Justiz, in völliger Unabhängigkeit das Gesetz durchzusetzen.» quelle: x.com

Als unabhängiger Beobachter reibt man sich verwundert die Augen. Wie ist das plötzlich möglich, nachdem Telegram fast unangreifbar schien? Und gleichzeitig stellt man sich die Frage: warum nicht schon früher?

Wie Elon Musk hat auch Pawel Durow – vor den Augen der Welt – eine grosse Veränderung durchgemacht. Allerdings nicht zum Positiven.

Ich weiss nicht, ob es der unvorstellbare Reichtum ist, der offensichtlich nicht förderlich ist für den Charakter. Oder ist es die Macht, als ehemals unscheinbarer Nerd die Weltpolitik beeinflussen zu können?

Jedenfalls sehen wir uns gleich mit zwei Unternehmen konfrontiert, die sich die angebliche Verteidigung der Meinungsfreiheit auf die Fahne geschrieben haben, aber wegen ihrer undurchsichtigen Verbindungen zum Verbrecher-Regime im Kreml viele Fragen aufwerfen.

Was hat das mit staatlicher Zensur zu tun?

Gar nichts.

Wie wichtig ist Telegram für das Putin-Regime?

Extrem wichtig. Davon zeugen die panikartigen und erzürnten Reaktionen aus Russland.

Aber auch auf der Plattform selbst ist die Aufregung riesig. Einer der populärsten prorussischen Kanäle, dem 800'000 Menschen folgen, kommentierte die Festnahme von Pawel Durow am Sonntag mit den Worten:

«De facto haben sie den Kommunikationschef der russischen Armee festgenommen.»

Für Putins Armee sei Telegram nicht nur eine Nachrichtenquelle, sondern ein wichtiger Messenger-Dienst, der zur Koordinierung von Aktionen auf verschiedenen Ebenen eingesetzt werde, aber auch zum Speichern und Verbreiten von Videos und anderen Dateien.

Wie «Politico» schreibt, befürchten nun die Russen, dass Durow den französischen Behörden die Verschlüsselungsschlüssel übergeben könnte, um so Zugriff auf die Plattform und sämtliche Chats zu erhalten, von denen die User dachten, sie seien verschlüsselt.

Kooperierte Durow mit dem Putin-Regime?

Davon war schon in der Vergangenheit auszugehen. Wer in Russland aktiv ist, muss sich beugen.

Es liegen keine eindeutigen Beweise vor, dass der Telegram-Chef direkte Anweisungen aus dem Kreml erhalten hat, aber es gibt viele indirekte Belege, die auf entsprechende Verbindungen hinweisen.

Wie nicht anders zu erwarten, haben dies die russische Regierung und Durow immer dementiert.

Sicher ist: Telegram hat russische Investoren. Der Messenger-Dienst läuft dort ohne Einschränkung, was ebenfalls auf eine vollständige Überwachung durch die Sicherheits- und Geheimdienste hindeutet.

Im April dieses Jahres gab Durov sein zweites grosses Videointerview innerhalb von acht Jahren – und dies ausgerechnet mit dem umstrittenen amerikanischen Putinfreund Tucker Carlson, kurz nachdem dieser den russischen Präsidenten exklusiv «interviewt» hatte.

Wie sicher ist Telegram?

Die Macher des sicheren mobilen Betriebssystems GrapheneOS (Android) schreiben:

«Telegram hat aufgrund fehlender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vollen Zugriff auf alle Inhalte von Gruppenchats und normalen Einzelchats. Ihre geheimen Opt-in-Chats verwenden eine selbst entwickelte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit Schwächen. Das Löschen des Inhalts aus der App wird wahrscheinlich nicht alle Kopien davon entfernen.»

Und weiter:

Der renommierte amerikanische Kryptografie-Experte und Informatik-Professor Matthew Green, der sich seit vielen Jahren mit Telegram auseinandersetzt, weist in einem aktuellen Blogbeitrag auf ein grundsätzliches Problem bei der Nutzung der App hin:

«Ich habe den starken Verdacht, dass viele Leute, die sich wegen der Social-Media-Funktionen bei Telegram anmelden, es letztendlich auch für die private Kommunikation nutzen. Und ich denke, Telegram weiss das und tendiert dazu, sich selbst als ‹sicheren Messenger› zu bewerben und über die Verschlüsselungsfunktionen der Plattform zu sprechen, gerade weil sie wissen, dass sich die Leute dadurch wohler fühlen. Aber in der Praxis vermute ich auch, dass nur sehr wenige dieser User die Verschlüsselung von Telegram tatsächlich nutzen.»

Viele Telegram-User wüssten vielleicht nicht einmal, dass sie die Verschlüsselung manuell einschalten müssen, und dächten, sie würden sie bereits verwenden.

Kommt hinzu: Das Aktivieren der besagten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist sehr kompliziert.

«Telegram kann alle Nachrichten in jeder Gruppe und im regulären Einzelchat an Behörden in Frankreich oder jedem anderen Land weitergeben.»

Eine wirklich sichere Messaging-App wie Signal könne User-Chats und hochgeladene Dateien nicht weitergeben. Telegram, wie auch der Konkurrent Discord, seien hingegen «keine privaten Plattformen».

Falsches Versprechen Das deutsche Innenministerium bestätigte 2022 gegenüber Journalisten, dass Telegram in 25 Fällen Userdaten übermittelt habe. Zudem seien in rund 400 Fällen Inhalte auf Begehren der Behörde gelöscht worden. Im Gegensatz dazu schreibt Telegram weiterhin auf seiner Website , dass bisher «0 Byte Nutzerdaten an Dritte weitergegeben» worden seien.

Laut diversen Rückmeldungen und Berichten versuchen nun viele Telegram-User, ihre (in der Cloud) gespeicherten Daten zu löschen, um sie einem allfälligen Zugriff der französischen Justizbehörden zu entziehen.

Das könnte zu spät sein.

Warum sonst könnte Durow ins Visier Frankreichs geraten sein?

Emmanuel Macron betonte in seiner Stellungnahme am Montag, die Festnahme Durows sei «in keiner Weise eine politische Entscheidung» gewesen.

Logisch, vertritt der französische Staatspräsident mit aller Entschiedenheit diese an sich korrekte Darstellung. Und doch könnten andere Motive im Spiel sein.

Die marokkanische Politikwissenschaftlerin Zineb Riboua, die für das Hudson Institute, eine Denkfabrik in Washington, D.C., forscht, kommentierte bei X:

«Ich möchte nur hervorheben, dass Telegram in den letzten Jahren ein Risiko für die nationale Sicherheit der Franzosen darstellte. Natürlich nutzen die russischen Söldner [auch] andere Plattformen, doch für sie spielte Telegram eine wichtige Rolle bei der beschleunigten Verschlechterung der militärischen Position Frankreichs, insbesondere in Afrika.»

Mehrere Berichte hätten gezeigt, wie Telegram «antifranzösische Stimmungen und Falschinformationen über das militärische Engagement Frankreichs» in Ländern wie Mali verbreitete. Die russische Desinformation habe dann ihren Weg auf die gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook gefunden. Tatsächlich hätten die Wagner-Kanäle nicht nur Kampagnen gegen die Franzosen lanciert, sondern auch gegen UN-Missionen.

Als die Wagner-Söldner in Afrika ankamen, seien die Franzosen nicht auf das vorbereitet gewesen, was sie erwartete: Wellen von Desinformations-Kampagnen hätten sich via Telegram ausgebreitet, die letztlich auch «zu immensen militärischen Verlusten» führten.

«Seitdem ist Telegram für die Franzosen zu einem Faktor unter vielen geworden, der ihre Unfähigkeit erklärt, dem [russischen] Informationskrieg entgegenzuwirken.» Zineb Riboua, Sicherheitsforscherin

Wie reagieren andere europäische Länder?

Es ist abzuwarten, ob weitere Justizbehörden ebenfalls «Interesse» an Durow anmelden.

Rechtsanwalt Chan-jo Jun schreibt:

«Wenn das Verfahren gegen Durow [in Frankreich] eingestellt wird, könnte auch Deutschland z.B. über einen europäischen Haftbefehl und ein Auslieferungsgesuch ein eigenes Verfahren betreiben.»

Gerade beim deutschen Straftatbestand der Volksverhetzung (§ 130 StGB) wäre eine Zuständigkeit möglich, «ohne dass Europarecht dagegen stünde».

Was sagt Telegram?

Telegram, das offiziell im Wüstenstaat Dubai residiert und in weiteren Steuerparadiesen geschäftliche Niederlassungen hat, weist jegliche Schuld zurück. Man habe sich immer an die geltenden Gesetze gehalten.

Wie geht es weiter?

Bei einer Verurteilung könnte der Telegram-Chef für Jahre hinter Gitter landen. Oder windet er sich raus?

Jedenfalls ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich nicht nur der französischen Justiz, sondern vielleicht auch der Regierung Macrons dank des Strafverfahrens gegen Durow eine einmalige Chance bietet.

Durow hat den Schlüssel zu einem immensen Datenschatz. Er könnte den Ermittlern freiwillig Zugang zu den Telegram-Servern verschaffen. Sein Unternehmen verfügt wie die US-Datenkraken über User-Inhalte und Metadaten – zu fast einer Milliarde Menschen weltweit.

Darunter sind gefährliche Verbrecher und Terrororganisationen, allen voran die russische Armee.

Es bleibt also spannend.