Die Keynote fand auf dem Apple-Park-Firmenareal in Cupertino statt. Bild: keystone

Apples neue Siri ist fertig – das ändert sich für iPhone-Besitzer

Vor zwei Jahren hat Apple eine verbesserte Siri angekündigt. Nach Verzögerungen ist die neue KI-Assistentin jetzt fertig. Das steckt drin.

Steve Haak / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Apple richtet iOS 27, das vermutlich im Herbst erscheinen wird, umfassend auf Künstliche Intelligenz aus. Auf seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz World Wide Developer Conference (WWDC) hat der Konzern mitgeteilt, dass Siri künftig komplexere Aufgaben für die User ausführen können soll als bislang.

iOS 27: Apple das im vergangenen Jahr eingeführte «Liquid-Glass»-Design überarbeitet und angepasst. bild: apple

Auch Apples Sprachassistentin soll nun wie ein KI-Chatbot arbeiten und komplexe Fragen beantworten können. Bislang war die Apple-KI nur für einfache Aufgaben ausgelegt. Dazu gehörten Funktionen wie Kontakte per Sprachbefehl anzurufen, Nachrichten zu senden oder Apps zu starten.

Hinter der neuen KI steht ein überarbeitetes, plattformübergreifendes KI-Modell Apple Intelligence. Das kann sprechen, Bilder darstellen und erstellen und Text generieren. Die KI ist laut Apple tief in die jeweiligen Plattformen integriert.

Zurück zu Siri: Apples Sprachassistentin wird auch künftig mit dem Befehl «Hey Siri» gestartet. Nutzer können mit Hilfe der KI im Internet suchen und sich Erinnerungen erstellen lassen. Apple demonstrierte das bei seiner WWDC mit der Suche nach einem Rockkonzert und nach Konzertkarten. Den Termin für das Konzert speicherte Siri als Erinnerung ab.

Eine KI für alle Systeme: Apple Intelligence ist tief in die Geräteplattformen des Konzerns integriert. bild: apple

Siri gibt es neu erstmals als eigene App. Die Anwendung erinnert in grossen Teilen an andere KI-Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google. Dort kann man sich mit der KI unterhalten, bekommt Fragen beantwortet und kann sich beim Verfassen von Texten helfen lassen.

Zudem bekommt Siri neue Stimmen und wird jetzt im Dynamic Island genannten Element am oberen iPhone-Bildschirm angezeigt.

Die KI-Siri ist auch geräteübergreifend verfügbar. Wenn man eine Konversation in der Siri-App auf dem iPhone startet, kann man sie nahtlos zu einer anderen Zeit am iPad fortführen und später am Mac oder der Apple Watch.

Wo bietet Apple mehr als die Konkurrenz?

Fokus auf Datenschutz

Apples KI-Funktionen sind nicht neu. Die Chatbots und Sprachassistenten anderer Unternehmen wie Google können das schon lange. Aber: Laut Apple wird nichts von den Konversationen mit Siri auf Servern gespeichert. Daten sollen nicht an andere Unternehmen weitergegeben werden.

«Wenn eine höhere Rechenleistung notwendig ist, wird Apple auf ‹Private Cloud Compute› setzen. Dabei wird eine private, virtuelle Cloud geschaffen, in der die eigenen Daten gerechnet werden. Damit sollen die ‹hohen Privatsphäre-Standards› eingehalten werden.» quelle: futurezone.at

Wo ist der Haken?

Die neuen KI-Funktionen sind auf allen Geräten verfügbar, auf denen Apple Intelligence läuft. Apple bietet die Grundfunktionen für alle User kostenlos an. Allerdings gibt es für einige KI-Funktionen ein tägliches Limit. Für User, die ein kostenpflichtiges «iCloud+»-Abo haben, wird das tägliche Nutzungslimit höher sein. Die KI-Funktionen sind also nicht ganz gratis. Details dazu wurden bei der Keynote nicht verraten.

Apples Promo-Video zur KI-Siri:

Bereits auf seiner WWDC 2024 hatte Apple eine umfassende Überarbeitung seiner KI angekündigt. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Hilfe hatte sich das Unternehmen schliesslich beim Konkurrenten Google mit dessen Künstlicher Intelligenz Gemini geholt.

Apple verzögert KI-Siri für iPhone-User in der Europäische Union

User in der Europäischen Union (EU) sollen die aufgemotzte KI-Siri erst zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt per System-Update erhalten.

Das hat mit der Gatekeeper-Funktion des US-Unternehmens zu tun: Wegen seiner Marktmacht schreibt die EU Apple vor, seine Plattformen für Drittanbieter zu öffnen und diese Konkurrenten gleichberechtigt zu behandeln.

Die EU-Kommission lege das europäische Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) so aus, dass Apple jedem anderen KI-Assistenten exakt denselben, tiefen Systemzugriff auf dem iPhone gewähren müsse, den auch Siri habe. Apple weigert sich aber, diesen tiefen Systemzugriff freizugeben.

In einer am Montagabend veröffentlichten Apple-Mitteilung wird Software-Chef Craig Federighi zitiert:

«Wir hoffen, Siri AI bald auch in der EU anbieten zu können, und werden weiterhin mit den EU-Regulierungsbehörden an einer Lösung arbeiten. Da sie sich jedoch weigern, konstruktiv mit uns auf Lösungen hinzuarbeiten, die Datenschutz und Sicherheit gewährleisten, können wir derzeit keinen Zeitplan für die Verfügbarkeit von Siri AI in iOS und iPadOS in der EU nennen.» quelle: apple.com

Ganz ohne Siri AI müssen Apple-Nutzerinnen und -Nutzer in der EU aber doch nicht auskommen, wie futurezone.at festhält. Auf Mac-Computern und der Apple Watch werde die neue KI-Siri verfügbar sein. Da Apple bei den Desktop-Computern, Laptops und den Smartwatches von der EU nicht als sogenannter Gatekeeper eingestuft sei, unterliegen macOS und watchOS nicht den strengen Regeln des DMA.

Was bringt iOS 27 abgesehen von der KI-Siri?

Apple hat «Liquid Glass» verbessert

Zudem hat Apple beim Aussehen seiner Betriebssysteme nachgebessert. Das im vergangenen Jahr eingeführte neue «Liquid Glass»-Design war oft wegen seiner eingeschränkten Lesbarkeit durch transparente, sich überlappende Elemente kritisiert worden.

Bei iOS 27 und seinen anderen Betriebssystemen hat Apple jetzt die Lesbarkeit erhöht. Künftig können Anwender zwischen einem «Ultra Clear» und einem «Fully Tinted» genannten Design umschalten. «Ultra Clear» ist komplett transparent, bei «Fully Tinted» sind die Transparenzeffekte auf ein Minimum reduziert. Auch die App-Icons hat Apple überarbeitet. Diese sind jetzt schärfer zum Hintergrund abgegrenzt als bislang.

App-Symbole sollen durch neue Effekte schärfer als bislang sichtbar sein. bild: apple

Auch an der Geschwindigkeit seines mobilen Betriebssystems hat der Konzern gearbeitet. iPhone- und iPad-Apps sollen mit iOS 27 und iPadOS 27 bis zu 30 Prozent schneller starten.

Mit iOS 27 soll die Effizienz der Software massgeblich verbessert werden. Dies führe zu besserer Leistung und spürbar höherer Akkulaufzeit. Unter dem Strich sollen die Nutzerinnen und Nutzer von Fehlerbehebungen profitieren.

Tatsächlich werden mit dem Update – abgesehen von der KI-Siri – vor allem Schwachstellen, Unstimmigkeiten und andere Makel der Vorgängerversion iOS 26 ausgebügelt.

Auf welchen iPhone-Modellen läuft iOS 27?

Eine gute Nachricht für Besitzer älterer iPhones: iOS 27 soll auf allen Geräten laufen, auf denen das Vorgängerbetriebssystem iOS 26 läuft. Das sind alle aktuellen iPhones bis hin zum iPhone 11. Auch die Geräte iPhone SE (2. Generation und 3. Generation) werden unterstützt.

Quellen

(dsc/t-online)