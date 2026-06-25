Bericht: Faltbares iPhone Ultra soll im September kommen

Apples erstes faltbares iPhone rückt näher: Laut einem Bericht aus der Lieferkette soll die Produktion bald anlaufen – trotz zuletzt auftauchender Probleme.

Marcel Horzenek / t-online

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Apple hat die Vorbereitungen für die Serienfertigung seines ersten faltbaren iPhones weitgehend abgeschlossen. Laut dem südkoreanischen Fachportal «The Elec», das sich auf Quellen aus der Lieferkette in Südkorea und Taiwan beruft, soll die Massenproduktion Ende Juli beginnen. Die Vorstellung des Geräts ist demnach für September geplant. Eine Pilotfertigung lief bereits im April, die erste Serie übernimmt dem Bericht zufolge der Auftragsfertiger Foxconn.

Laut einem Bericht soll Apples erstes faltbares iPhone im September erscheinen. Bild: keystone

Während der Entwicklung habe es mehrere Rückschläge gegeben, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf einen Brancheninsider aus Taiwan. Bei Belastungstests über mehrere Millionen Klappvorgänge sei am Scharnier ein leichtes Geräusch aufgetreten. Zudem hätten zu grosse Toleranzen in einzelnen Montageschritten die Ausschussrate erhöht.

Inzwischen seien diese Probleme grösstenteils gelöst. Das Scharnier – das Gelenk, mit dem sich das Gerät auf- und zuklappen lässt – gilt bei faltbaren Smartphones als technisch besonders anspruchsvoll.

Samsung liefert die Bildschirme exklusiv

Die faltbaren Bildschirme kommen laut «The Elec» von Samsung Display, das dafür die Freigabe von Apple erhalten hat und für drei Jahre exklusiver Lieferant sein soll. Gefertigt werde in Vietnam, für dieses Jahr seien rund drei Millionen Bildschirme vorgesehen. Apple verlangt bei solchen Bauteilen üblicherweise eine Ausbeute von mindestens 70 Prozent fehlerfreier Einheiten – Samsung kommt dem Bericht zufolge inzwischen auf über 80 Prozent.

Mit dem faltbaren Modell ändert Apple offenbar seine bisherige Strategie. Die Herbstvorstellung solle sich auf das iPhone 18 Pro, das Pro Max und das faltbare Gerät konzentrieren, das intern als «Ultra» bezeichnet werde. Die Standardmodelle des iPhones könnten in einen eigenen Zyklus rutschen, einer Quelle zufolge bis ins Frühjahr 2027. Bislang stellt Apple seine neuen iPhones gemeinsam im Herbst vor.

Einen Preis nennt «The Elec» nicht, in anderen Berichten ist von mehr als 2'000 US-Dollar die Rede. Offiziell bestätigt hat Apple weder das Gerät noch einen Termin.

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