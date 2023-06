Apple veröffentlicht Notfall-Updates für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch

«Auswirkung: Die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Webinhalten kann zur Ausführung willkürlichen Codes führen. Apple ist bekannt, dass dieses Problem möglicherweise aktiv ausgenutzt wurde.»

In der entsprechenden Apple-Support-Mitteilung werden zwei Schwachstellen erwähnt, eine im Betriebssystem selbst (Kernel), sowie eine in Apples Browser-Technologie Webkit.

Was weiss man über die Sicherheitslücken, die nun geschlossen werden?

Für die TV-Set-Top-Box Apple TV war am Mittwochabend keine entsprechende Aktualisierung verfügbar.

Apple hat am Mittwochabend Sicherheits-Updates veröffentlicht, die praktisch alle User betreffen. Mit den System-Aktualisierungen werden zwei gefährliche Schwachstellen geschlossen, die wohl bereits ausgenutzt wurden (unten mehr).

