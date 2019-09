Digital

Malware

«Zero Day Exploit» – und weitere Hacker-Begriffe, die man kennen sollte



Wegen des massiven iPhone-Hackerangriffs gingen die Wogen hoch. Damit du nach der nächsten Attacke mitdiskutieren kannst, gibts hier das Grundwissen rund um One-Click-Exploits und gefährliche Hintertüren.

In diesem Beitrag soll vermittelt werden, wie Hackerangriffe auf das iPhone und andere Geräte ablaufen – und welche Fachbegriffe rund um Sicherheitslücken bestehen.

Exploit

Ein Exploit ist ein Programm respektive eine Software, die eine Schwachstelle automatisiert ausnutzt. Der Schweizer IT-Sicherheitsexperte Marc Ruef, der sich seit 15 Jahren mit dem weltweiten Exploit-Handel befasst und ihn erforscht, bezeichnet solche Angriffstools auch als Digitale Waffen.

Zero Day (0-Day)

Ein Zero Day Exploit gilt als besonders wertvolle Waffe, weil die Angriffsmethode (die Ausnutzung einer Schwachstelle) weder dem Hersteller noch den Sicherheitsfirmen bekannt ist und weil es darum keine Schutzmassnahmen gibt.

OS, «Patch» und «Vulnerability»

Moderne Betriebssysteme (OS) wie Android von Google und iOS von Apple enthalten ab Werk zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen. Dies macht es aus Sicht der Angreifer erforderlich, zwei oder mehr Exploits in einer Angriffskette zu kombinieren, um schliesslich alle Schutzmechanismen zu überwinden. Mit jedem Exploit in einer solchen Kette wird jeweils eine andere Schwachstelle («Vulnerability») ausgenutzt, sofern diese nicht durch ein Update («Patch») ausgemerzt wurde.

Was mit Exploits angestrebt wird

«Arbitrary Code Execution». Dieser Fachbegriff bedeutet, dass der Angreifer auf dem gehackten Computersystem beliebigen Programmcode ausführen kann. Das ist dann in der Regel eine selbstgeschriebene, bösartige Software.

Angriffe erfolgen in aller Regel nicht durch physischen Zugriff auf einen Computer, sondern «Remote», über das Internet. Und hierzu gibt es einen weiteren Fachbegriff, der in Zusammenhang mit Zero Day Exploits wichtig ist:

«Privilege Escalation»: Damit ist jene Art von Netzwerk-Attacken gemeint, bei der sich der Angreifer im System (als Administrator) höhere Zugriffsrechte verschaffen kann.

Das Eindringen ins Computersystem ist das eine, doch ist der Angriff damit in der Regel nicht beendet. Nun geht es für den Angreifer darum, sein eigentliches Ziel zu erreichen.

Was Hacker wollen

Mögliche illegale Ziele:

eine Hintertür (Backdoor) im System öffnen, um unbemerkt und unbefristet Zugriff zu haben,

wertvolle Daten (wie Passwörter) stehlen,

Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren,

den Computer in einen «Zombie» verwandeln, mit dem Angriffe auf andere Computer gestartet werden können. Etwa als Teil eines sogenannten «Botnet».

«Zero Click»: Die gefährlichsten Exploits

Der Wert eines Exploits hängt unter anderem davon ab, ob seitens des Opfers eine Interaktion erforderlich ist.

Zero-Click-Exploits erfordern keinerlei Interaktion seitens des Opfers bzw. auf dem angegriffenen Computer. Ein Beispiel ist ein Angriff, der über eine Textnachricht erfolgt und dem Angreifer ermöglicht, die Kontrolle zu übernehmen.

One-Click-Exploits erfordern eine minimale Aktion auf dem Computer des Opfers: Der Angriff wird erst ausgelöst, wenn zum Beispiel eine mit Malware präparierte Webseite aufgerufen wird, wie unlängst beim iPhone-Hackerangriff.

Haltbarkeit von Exploits

Bei Exploits kommt es ausserdem auf das «Haltbarkeitsdatum» an. Je robuster und ausdauernder eine Angriffsmethode, desto wertvoller. Dieses Kriterium wird in der Fachsprache als «Persistence» bezeichnet. Wenn eine Hintertür nur bis zum nächsten Neustart des Geräts funktioniert, wie im Beispiel des iPhone-Hackerangriffs, ist das suboptimal bzw. weniger wert im Exploit-Handel, weil die «Persistence» fehlt.

Noch Fragen? Schreib uns via Kommentarfunktion.

