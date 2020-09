Digital

Mit iOS 14 kann für iPhone-User vieles anders werden. Zwar wird niemand gezwungen, die Verbesserungen der Benutzeroberfläche (Home-Screen etc.) zu übernehmen. Doch es lohnt sich, die neuen Funktionen und Optimierungen im Detail anzuschauen. Und Android-User müssen jetzt ganz tapfer sein: Sehr vieles wird ihnen sehr bekannt vorkommen. Apple hat sich mächtig «inspirieren» lassen von der Konkurrenz, aber auch einiges in typischer Manier verbessert.

Den Home-Screen radikal aufräumen

Wer auf dem iPhone viele Apps installiert hat, dürfte mehrere Home-Screen-Seiten haben sowie viele App-Ordner, vielleicht geordnet nach Kategorien oder was auch immer.

Neu braucht man nur noch einen (1!) Home-Screen. Eine Seite genügt. Und doch kann man viel einfacher und bequemer auf die vielen Anwendungen zugreifen. Möglich macht dies die sogenannte App-Mediathek, die mit iOS 14 kommt.

So funktionierts:

Man tippt irgendwo auf dem Home-Screen (nicht auf einer App) etwas länger auf den Bildschirm. So gelangt man in den «Wackelmodus», so benannt von Apples oberstem iOS-Verantwortlichen, Software-Chef Craig Federighi.

Nun drückt man im unteren Bildschirmbereich, oberhalb der Navigationsleiste, auf die kleinen Punkte (hinter denen sich die Home-Screen-Seiten verbergen).

screenshot: watson

Nun werden alle Home-Screen-Seiten angezeigt und man kann das Häkchen unterhalb entfernen. Nur bei einer Seite muss das Häkchen bleiben, das ist dann der eigentliche Home-Screen, der immer angezeigt wird. Wenn man die Häkchen entfernt hat, tippt man auf «Fertig».

Nun kehrt man zum Home-Screen zurück und verlässt den «Wackelmodus» durch erneutes Tippen auf den Bildschirm. Ab sofort kann man nun vom Home-Screen aus mit dem Finger vom rechten Display-Rand nach innen wischen, um die App-Mediathek einzublenden.

So sieht das aus:

Auf dem Homescreen positioniert man am besten die Apps, die man häufig braucht und auf die man möglichst direkt zugreifen will. Alles andere kann in die Mediathek. Und am schnellsten startet man die in Ordnern oder in der Mediathek abgelegten Apps über die Suchfunktion: Auf dem Home-Screen nach unten wischen und die ersten zwei Buchstaben der gewünschten App eintippen, auswählen!

Noch lassen sich die Apps in der App-Mediathek nicht von Hand nachsortieren oder gar eigene Ordner anlegen, hier kann bzw. muss Apple unbedingt nachbessern.

«Hey Siri!»

Ich will an dieser Stelle nichts spoilern. Da sich hoffentlich sehr viele Smartphone-User im Homeoffice aufhalten oder sonst an einem ruhigen, möglichst dünn bevölkerten Ort sind, kann man/frau die iPhone-Sprachassistentin durchaus mal wieder ausprobieren. Es lohnt sich! 😉

bild: watson

Widgets einrichten

Widgets sind Mini-Anwendungen, die man als interaktive Elemente auf dem Home-Screen platzieren kann.

So funktionierts:

Man tippt irgendwo auf dem Home-Screen (nicht auf einer App) etwas länger auf den Bildschirm. So gelangt man in den «Wackelmodus» (aka Jiggle Mode).

Nun drückt man ganz oben links auf dem Display auf das Pluszeichen («+»), worauf sich die Widget-Auswahl öffnet. Hier kann man die Mini-Anwendungen auswählen, die auf dem Home-Screen angezeigt werden sollen.

In unserem Beispiel (oben) nehmen wir das Aktivität-Widget, das zur Fitness-App gehört. (Unter iOS 14 ist die Aktivität-App umbenannt worden in Fitness-App). Durch «Widget hinzufügen» gelangt man zurück zum Home-Screen, wo man das Element wie gewünscht positionieren kann.

screenshots: watson

Es ist zu hoffen bzw. zu erwarten, dass in Zukunft noch viel mehr Widgets für Dritt-Apps zur Verfügung stehen.

Zudem ist die Widget-Darstellung unter iOS 14 verbesserungswürdig. Man kann die Grösse der Widgets nur beim Anlegen festlegen und später nur durch Neuanlegen ändern.

Auf die iPhone-Rückseite tippen, um eine Funktion nach Wahl zu starten

Dieses geniale neue Feature, auf Englisch «Back Tap» genannt, gibt es leider nur für neuere iPhone-Modelle, die keinen Homebutton haben (also ab iPhone X).

«Auf die Rückseite des iPhone tippen kann Aktionen auslösen. Apple hat in iOS 14 eine neue Bedienungshilfe eingebaut. In den Einstellungen im Menüpunkt Bedienungshilfen > Tippen gibt es eine Option ‹Auf Rückseite tippen›, die auf Wunsch bei doppeltem oder dreifachem Tippen eine Aktion auslöst.» quelle: t3n.de

bild: watson

Da sich auch Kurzbefehle einbinden lassen, bietet sich eine Fülle von Automatisierungs-Möglichkeiten.

Nebenbei netflixen

Danke der neuen Bild-im-Bild-Funktion kann man in einem minimierten Fenster ein Video gucken und gleichzeitig auf dem iPhone etwas anderes erledigen. Das funktioniert mit einigen Video-Apps, aber noch nicht mit YouTube.

Auf dem iPad gibts Bild-im-Bild seit iOS 9 (2015).

Selfies spiegeln

Wenn man ein Selfie mit der Standard-Kamera-App aufnimmt, zeigt das Bild normalerweise das Spiegelbild an. Unter iOS 14 kann man das iPhone zwingen, Selfies so aufzunehmen, wie man auch von andern gesehen wird. Die Option heisst «Frontkamera spiegeln» (> Einstellungen > Kamera).

Zurück zum Start

Einige Einstellungs-Menüs sind ziemlich komplex und verschachtelt, so dass man von einer Ebene zur nächsten gelangt und irgendwann merkt man, dass man zurück will. Hier gibts einen kleinen Trick: Man tippt oben links auf die «Zurück»-Schaltfläche und hält diese gedrückt. In dem nun eingeblendeten Kontextmenü kann man zielgenau auswählen, bis zu welcher Menü-Ebene man zurückkehren will.

Standard-Browser ändern

Bei iOS 14 kann man erstmals statt Safari einen anderen Standard-Browser festlegen. Man muss dazu in die entsprechenden App-Einstellungen gehen. Dort findet sich die entsprechende Option, unter «Standard-Browser-App». Voraussetzung ist, dass Browser-Alternativen wie beispielsweise die iPhone-Version von Google Chrome installiert sind.

Laut neusten Berichten löscht ein Neustart des iPhones die Standard-Apps für Browser und E-Mail, so dass erneut Apples Safari und das Mail-Programm eingestellt sind. Die Hintergründe sind laut The Verge nicht klar – wir wissen also nicht, ob es sich um einen Fehler oder Absicht handelt.

Mehr Tipps folgen im 2. Teil dieser Ratgeber-Serie rund um die neue iPhone-Software iOS 14. Demnächst bei watson.

