Diese 14 Elektroautos starten noch 2021 in der Schweiz

In Europa sind Elektroautos weiter auf dem Vormarsch. Auch in der Schweiz boomen die Stromer und erreichten 2020 erstmals zweistellige Marktanteile. 2021 dürfte es so weitergehen, denn die grossen Markenhersteller steigen erst jetzt so richtig in den Elektroautomarkt ein. Wir haben die wichtigsten Modelle aufgelistet.

Hinweis zur Reichweite

Reichweitenangaben nach WLTP-Standardzyklus. Der Durchschnittswert berechnet sich aus 57 Prozent Fahrten in der Stadt, 25 Prozent Fahrten in städtischen Aussenbezirken und 18 Prozent Fahrten auf der Autobahn.

Dacia Spring Electric

Bild: Dacia

Mit dem Spring Electric bringt Dacia sein erstes rein elektrisch angetriebene Auto auf die Strassen. Der SUV wird von Dacia als Stadtauto vermarktet und soll eine Reichweite von 230 Kilometern haben. In der Schweiz werden zwei Ausstattungsvarianten angeboten, die Batterie ist im Preis inbegriffen. Bestellungen für den Spring Electric nimmt Dacia «ab dem Frühjahr 2021» entgegen.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 230 Kilometer

230 Kilometer Leistung: 33 kw (44 PS)

33 kw (44 PS) Batterie: 26,8 kWh (Lithium-Ionen)

26,8 kWh (Lithium-Ionen) CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 17'500 Euro (Schätzwert)

ab 17'500 Euro (Schätzwert) CH-Start: 2021

Tesla Model Y

Bild: Tesla

Mit dem Model Y bringt Tesla einen kompakten SUV, der auf dem Model 3 basiert. Gebaut wird das neue Auto unter anderem in der neuen Gigafactory in Deutschland – wenn alles nach Plan verläuft. In der Schweiz kann man das Auto bereits bestellen, ausgeliefert wird das Model Y laut Tesla (frühestens) Anfang 2021.

Die wichtigsten Daten

Model Y Maximale Reichweite:

Reichweite: 505 Kilometer

505 Kilometer Leistung: 331 kW (450 PS)

331 kW (450 PS) Batterie: 75 kWh (Lithium-Ionen)

75 kWh (Lithium-Ionen) CH-Preis: ab 62'990 Franken

ab 62'990 Franken CH-Start: anfangs 2021

Model Y Performance:

Reichweite: 480 Kilometer

480 Kilometer Leistung: 254 kW (345 PS)

254 kW (345 PS) Batterie: 75 kWh (Lithium-Ionen)

75 kWh (Lithium-Ionen) CH-Preis: ab 71'990 Franken

ab 71'990 Franken CH-Start: anfangs 2021

Cupra El Born

Bild: Cupra

Eigentlich war der El Born schon für das letzte Jahr als Seat El Born angekündigt gewesen. Geklappt hat's nicht, nun soll der Stromer 2021 unter dem sportlichen Ableger Cupra erscheinen. Technisch hat der El Born vieles mit dem VW ID.3 gemeinsam und setzt entsprechend auch auf VWs modularen Elektrobaukasten MEB. Der Name El Born kommt übrigens vom gleichnamigen Stadtteil in Barcelona.

Die wichtigsten Daten:

Um den El Born in der Cupra-Edition machen die Spanier bisher ein Geheimnis. Einzig die Reichweite von 425 Kilometern ist bestätigt. Ob die Batterie gleich ausfällt wie beim nie erschienenen Seat El Born (150 kW / 62 kWh), ist daher noch nicht klar.

Ein genaueres Startdatum als 2021 gibt es noch nicht. Auch beim Preis hält sich Cupra noch bedeckt. In Deutschland wird mit einem Einstiegspreis von 45'000 Euro gerechnet.

Ioniq 5

Noch nie von Ioniq gehört? Nicht schlimm. Die Marke ist noch ganz jung, aber keinesfalls ein weiteres Start-up. Hinter Ioniq steht Hyundai, das sich mit Ioniq nicht weniger vorgenommen hat, als bis 2025 eine Spitzenposition im Elektroautosegment einzunehmen. Speziell beim ersten Modell der jungen Tochtermarke soll unter anderem ein Solardach sein. Ebenfalls soll das Auto bidirektionales Laden unterstützen: Man kann also einem anderen Auto Strom abgeben.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 450 Kilometer / 550 Kilometer

450 Kilometer / 550 Kilometer Leistung: 230 kW (313 PS)

230 kW (313 PS) Batterie: 58 kWh / 73 kWh

58 kWh / 73 kWh CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: (Gerüchten zufolge zwischen 55'000 und 60'000 Euro)

(Gerüchten zufolge zwischen 55'000 und 60'000 Euro) CH-Start: 2021

Opel Mokka-e

Bild: Opel

Opel ist laut eigenen Angaben von der Höhe der Vorbestellungen überrumpelt worden. Man habe höchstens mit einer vierstelligen Zahl an Vorbestellungen gerechnet. Nun sei die Produktion für das gesamte Jahr ausgeschöpft. Oder anders ausgedrückt: Der Hersteller hat ein Elektroauto, das viele wollen, kann aber nicht wirklich liefern.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 255 Kilometer

255 Kilometer Leistung: 100 kW (136 PS)

100 kW (136 PS) Batterie: 50 kWh

50 kWh CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 34'110 Euro (Schätzwert)

ab 34'110 Euro (Schätzwert) CH-Start: 2021

Škoda Enyaq iV

Bild: Skoda

Nun hat also auch Škoda seinen ersten Elektro-SUV am Start. Wie bei allen Autos des VW-Konzerns basiert der Enyaq auf der modularen MEB-Plattform. Technisch kommt der Enyaq dem ID.4 von VW am nächsten. In der Schweiz wird das Auto in zwei Ausführungen angeboten.

Die wichtigsten Daten:

Enyaq iV 60

Reichweite: 310 Kilometer

310 Kilometer Leistung: 132 Kw (179 PS)

132 Kw (179 PS) Batterie: 62 kWh

62 kWh CH-Preis: ab 41'990 Franken

ab 41'990 Franken CH-Start: Februar 2021

Enyaq iV 80

Reichweite: 405 Kilometer

405 Kilometer Leistung: 150 kW (204 PS)

150 kW (204 PS) Batterie: 82 kWh

82 kWh CH-Preis: ab 46'990 Franken

ab 46'990 Franken CH-Start: Februar 2021

VW ID.4

Bild: VW

Volkswagen hat mit dem ID.3 in der Kompaktklasse debütiert, nun muss ein SUV her. Dieser kommt als ID.4 daher und ist zu Beginn in einer limitierten «1st Edition» erhältlich. Die Modelle «ID.4 1st» und «ID.4 1st Max» unterscheiden sich dabei nur in der Ausstattung, die Antriebstechnik ist die gleiche. Später, wenn die komplette Modellpalette ausgerollt ist, wird man die Wahl zwischen mehreren Akkukapazitäten und Motorleistungen haben.

Die wichtigsten Daten:

ID.4 1st Edition / ID.4 1st Edition Max

Reichweite: 520 Kilometer

520 Kilometer Leistung: 150 kW (204 PS)

150 kW (204 PS) Batterie: 77 kWh

77 kWh CH-Preis: ab 53'100 Franken (1st Edition), 63'650 Franken (1st Max)

ab 53'100 Franken (1st Edition), 63'650 Franken (1st Max) CH-Start: März 2021

Nach dem Start der 1st-Editionen soll ab Frühling die Pure-Edition ab 39'000 Franken vorbestellbar sein. Ein Lieferdatum nannte uns AMAG noch nicht. Die Version 4Motion GTX wird ab April vorbestellbar sein und ab Juni ausgeliefert. Die Einstiegsversion kostet laut AMAG unter 57'000 Franken.

Hinweis zum VW ID.5

Obwohl als Startdatum für den VW ID.5 im Netz oft 2021 angegeben wird, konnte AMAG den Termin gegenüber watson nicht bestätigen. Der ID.5 komme wohl erst 2022, hiess es in einer E-Mail.

Audi Q4 e-tron

Bild: Audi

2019 hat Audi am Autosalon Genf die Studio Audi Q4 e-Tron Concept vorgestellt. 2021 soll der SUV nun in Serie gehen. Obwohl es noch keine offiziellen Bilder gibt, wird sich das Serienmodell optisch wohl sehr nah am Konzept bewegen. Nebst der normalen Variante wird es auch noch eine Sportback-Version geben, die SUV-Coupé-Fans abholen soll.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 400 Kilometer

400 Kilometer Leistung: 255 kW (306 PS)

255 kW (306 PS) Batterie: 82 kWh

82 kWh CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 55'000 Euro (Schätzwert)

ab 55'000 Euro (Schätzwert) CH-Start: voraussichtlich Mitte 2021

Audi e-tron GT

Bild: Audi

Mit dem e-tron GT wird Audi 2021 auch ein elektrisches Sportauto vorstellen. Die Antriebstechnik stammt dabei grösstenteils vom Porsche Taycan, der bereits 2020 erschienen ist und für einige amüsante Momente gesorgt hat. Offizielle Bilder des Serienmodells gibt es noch nicht, das Konzept soll sich aber nicht gross vom Serienmodell unterscheiden.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 425 Kilometer

425 Kilometer Leistung: 434 kW

434 kW Batterie: 93,4 kWh

93,4 kWh CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 125'000 Euro (Schätzwert)

ab 125'000 Euro (Schätzwert) CH-Start: 2021

Porsche Taycan Cross Turismo

Bild: Porsche

Ursprünglich für Ende 2020 angekündigt, wird der zweite Stromer von Porsche nun anfangs 2021 ausgeliefert. Dabei soll es drei Varianten geben, die mit ordentlich Leistung protzen wollen. Bleibt abzuwarten, ob Porsche mit dem neuen Elektro-Modell in Punkto Reichweite im Vergleich zu Tesla besser abschneiden wird als der Taycan.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 385 Kilometer

385 Kilometer Leistung: 93,4 kWh

93,4 kWh Batterie: 440 kW (598 PS)

440 kW (598 PS) CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 150'000 Euro (Schätzwert)

ab 150'000 Euro (Schätzwert) CH-Start: vermutlich in der ersten Jahreshälfte 2021

BMW iX

Bild: BMW

Mit dem iX stellt BMW seinen zweiten SUV mit Elektromotor vor. Es ist das Serienmodell des iNext, den BMW letztes Jahr vorgestellt hat. Der Unterbau entspricht dabei nicht der CLAR-Plattform, sondern einer Architektur, die nur für Elektroautos geeignet ist, da sie keine Verbrennungsmotoren tragen kann. Dennoch wird BMW diese Architektur nicht weiterverwenden. Ab 2025 soll eine neue Hybridplattform, deren Schwerpunkt auf Elektromotoren liegt, alle bisherigen Plattformen ablösen.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 600 Kilometer

600 Kilometer Leistung: 370 kW (500 PS)

370 kW (500 PS) Batterie: über 100 kWh (exakte Kapazität noch nicht bekannt)

über 100 kWh (exakte Kapazität noch nicht bekannt) CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 100'000 Euro (Schätzpreis)

ab 100'000 Euro (Schätzpreis) CH-Start: Ende 2021

Mercedes EQA

Bild: Mercedes-Benz

Bereits vier Jahre ist es her, seit Mercedes das Konzept des EQA gezeigt hat. Was damals noch als elektrische A-Klasse daherkam, wurde von Mercedes inzwischen zu einem Elektro-SUV mit viel Bodenfreiheit umgewandelt. Damit wird das Serienmodell nicht mehr viel mit der Studie gemeinsam haben. Optisch dürfte der EQA am ehesten an eine elektrifizierte GLA-Klasse erinnern.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 350 Kilometer

350 Kilometer Leistung: 200 kW (272 PS)

200 kW (272 PS) Batterie: 60 kWh

60 kWh CH-Preis: unbekannt

unbekannt DE-Preis: ab 45'000 Euro (Schätzwert)

ab 45'000 Euro (Schätzwert) CH-Start: zweite Jahreshälfte 2021

Mercedes EQS

Bild: Mercedes-Benz

In der Luxusklasse will Mercedes mit dem EQS angreifen: einem Elektroauto auf Niveau der S-Klasse. Laut Mercedes wird der EQS das Flaggschiff der EQ-Baureihe sein. Erstmals gab es das Modell als Konzept auf der IAA 2019 zu sehen. Aufgebaut wird der EQS auf Mercedes' neuer modularen Elektroplattform MEA.

Die wichtigsten Daten:

Reichweite: 700 Kilometer

700 Kilometer Leistung: 350 kW (476 PS)

350 kW (476 PS) Batterie: 100 kWh

100 kWh CH-Preis: unbekannt

unbekannt CH-Start: Frühjahr 2021

Hinweis: Wir übernehmen keine Garantie für die Verbindlichkeit der Daten. Vor allem bei Modellen, die erst später erscheinen, können sich Angaben wie Verfügbarkeit oder Preise noch ändern.

