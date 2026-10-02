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Tesla liefert weniger Autos aus

A driverless Tesla robotaxi, a ride-booking service, moves through traffic, Sunday, June 22, 2025, in Austin, Texas. (AP Photo/Eric Gay) Musk Self Driving Promises
Elon Musk kündigte an, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis auszurichten.Bild: keystone

Tesla liefert weniger Autos aus

Trotz Stromer-Boom und teuren Benzinpreisen: Die Auslieferungen von Tesla sind im vergangenen Quartal leicht gesunken – lagen aber über den Erwartungen von Analysten.
02.10.2026, 16:5002.10.2026, 16:50

Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer brachte im vergangenen Quartal 486'532 Elektro-Fahrzeuge zu den Kunden – rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vom Finanzdienst Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt eher mit knapp 464'000 ausgelieferten Autos gerechnet.

Das dritte Quartal des Vorjahres war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump liess Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil viele Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam – wie auch bei anderen Herstellern – ein Rückschlag.

In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen aber zum Teil ausbauen. In Europa läuft es besser als im sehr schlechten Vorjahr, in China und den USA bleibt das Umfeld schwierig.

Musk kündigte an, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. Aktuell muss das Geld aber noch weiterhin hauptsächlich mit dem Autoverkauf verdient werden.

(sda/awp/dpa/oli)

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