freundlich21°
DE | FR
burger
Digital
Auto

E-Autos gehen durch die Decke und das waren die meistverkauften Modelle

Elektroauto von Tesla
Tesla lieferte im September fast 2000 E-Autos in der Schweiz aus.Bild: watson

E-Autos gingen im September durch die Decke und das waren die meistverkauften Stromer

Im September war jeder dritte Neuwagen in der Schweiz ein E-Auto. Doch der Hochlauf der Elektromobilität bleibt immer noch weit hinter den Zielvorgaben zurück.
02.10.2026, 16:3502.10.2026, 17:16

Die Nachfrage nach Elektroautos zieht weiter an. Im September waren 36 Prozent der neu zugelassenen Autos in der Schweiz reine Stromer – ein neuer Rekord. Es sei das erste Mal, dass vollelektrische E-Autos bei den Neuwagen über einen Drittel der Neuzulassungen ausmachten, teilte der Branchenverband Auto-Schweiz mit.

Teilelektrische Plug-in-Hybride, also Verbrenner mit einer am Stromnetz aufladbaren Batterie, kamen im September auf einen Anteil von 10 Prozent. Bald jeder zweite neue Personenwagen (46 Prozent) verfügte somit im vergangenen Monat über eine elektrische Auflademöglichkeit.

Elektroauto

Umgekehrt waren immer noch gut die Hälfte der Neuzulassungen Hybridautos ohne Ladeanschluss (32 Prozent) oder klassische Verbrenner (21 Prozent). Die Nachfrage nach Autos mit reinen Benzin- und Dieselantrieben nimmt allerdings rasch ab.

Im September wurden mehr E-Autos als Hybrid-Autos neu zugelassen.

Die hohe Stromer-Quote im September ist etwas trügerisch. Tesla lieferte wie üblich gegen Ende eines Quartals sehr viele E-Autos aus, was die E-Auto-Quote in die Höhe trieb. Im Oktober und November werden die Tesla-Neuzulassungen erfahrungsgemäss wieder einbrechen.

Bild

Beliebteste Elektroautos im September 2026

Rang 1 im September: Tesla Model Y

This photo provided by Edmunds shows the Tesla Model Y. This electric SUV offers a spacious interior, plenty of range, and advanced driving features that make long trips less tedious. (Courtesy of Edm ...
Bild: keystone

Rang 2: Skoda Elroq

Skoda Elroq
Bild: Skoda

Rang 3: Skoda Enyaq

epa13002225 The new Skoda Enyaq during the police presentation of their new electric vehicles and other sustainability initiatives in Lelystad, The Netherlands, 29 May 2026. EPA/EMIEL MUIJDERMAN
Bild: keystone

Rang 4: Tesla Model 3

Bild
Bild: Shutterstock

Rang 5: BMW iX3

iX3. BMW verspricht neben hohen Reichweiten und schnellem Laden auch ein neues elektrisches Fahrgefühl.
Bild: BMW

Rang 6: Mercedes-Benz GLC

epa12360519 Mercedes world premiere of the GLC in Munich, Germany, 07 September 2025. The International Motor Show Germany IAA Mobility 2025 takes place in Munich from 09 to 14 September 2025, featuri ...
Bild: keystone

Rang 7: Volvo EX30

2024 Yellow Volvo EX30 Battery Electric SUV Parked 2024 Yellow Volvo EX30, a battery electric subcompact crossover SUV manufactured by Volvo Cars, parked at the dealership. Salo, FI. June 22, 2024. Co ...
Bild: www.imago-images.de

Rang 8: Renault 5

Bild
Bild: Shutterstock

Rang 9: BYD Atto

Bild
bild: byd

Rang 10: Renault Twingo

Renault Twingo E-Tech Electric
Bild: Renault

Schweiz bleibt hinter eigenen E-Auto-Zielen zurück

Über das Gesamtjahr gesehen kommen Elektroautos derzeit erst auf einen Marktanteil von 26 Prozent. 12 Prozent der Neuzulassungen fallen auf Plug-in-Hybride. Mit insgesamt 38 Prozent elektrifizierten Autos bleiben «Steckerfahrzeuge» weiterhin deutlich hinter den Zielvorgaben der Branche zurück. Wirtschaft und Politik stellten sich ursprünglich zum Ziel, bis 2025 bei den Steckerfahrzeugen, also E-Autos und Plug-in-Hybriden, einen Anteil von 50 Prozent an den Neuzulassungen zu erreichen.

Der Verband Auto-Schweiz sieht die Entwicklung dennoch positiv, warnt jedoch auch: «Der Hochlauf der Elektromobilität bleibt immer noch um ein Viertel hinter den Projektionen der Roadmap 2025 zurück», lässt sich Direktor Thomas Rücker zitieren. Die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität müssten daher «rasch verbessert werden».

GLP fordert Kehrtwende in der E-Mobilität – dieser Drei-Punkte-Plan soll E-Autos beflügeln
GLP fordert Kehrtwende in der E-Mobilität – dieser Drei-Punkte-Plan soll E-Autos beflügeln

Ins gleiche Horn stösst der Elektromobilitätsverband Swiss eMobility: Trotz der erfreulichen Zahlen im vergangenen Monat bleibe der längerfristige Trend bestehen: «Die Schweiz fällt bei der Elektromobilität zurück.» Der Hauptgrund seien fehlende Lademöglichkeiten zuhause. «Mit dem höchsten Mieteranteil Europas ist der Handlungsdruck besonders gross», schreibt Swiss eMobility. Der Verband fordert deshalb «die rasche Umsetzung des Rechts auf Laden». Damit sollen Mieter und einzelne Stockwerkeigentümer künftig eine Ladeinfrastruktur verlangen können beziehungsweise Immobilienbesitzer Ladestationen zumindest nicht mehr verhindern können.

(oli/awp/sda)

10 Grafiken, die dir einen neuen Blick auf die Elektromobilität geben
10 Grafiken, die dir einen neuen Blick auf die Elektromobilität geben
Tesla liefert weniger Autos aus
Tesla liefert weniger Autos aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025

Rang 20: Volvo EX40 (729 Neuzulassungen).
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es wird mir schlecht» – Toggi und Baroni im Polestar-Testdrive
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Warum «Silent Hill: Townfall» ganz viel Toleranz braucht
Nach dem famosen «Silent Hill f», das in Japan angesiedelt war, verschlägt es uns bei «Townfall» nach Europa. Der neblige Ausflug in eine bizarre Horrorwelt geht wieder unter die Haut, braucht aber auch viel Ausdauer und Nerven.
Die «Silent Hill»-Marke hat wieder ordentlich Puls: Nachdem das Remake von «Silent Hill 2» ältere als auch jüngere Generationen begeistern konnte, bekamen wir mit «Silent Hill f» einen ordentlichen Nachschlag verpasst, der die Reihe mit frischem Blut versorgte. Ab da war klar, diese langlebige Horror-Marke ist gekommen, um wieder länger zu bleiben. Zeit, zu verschnaufen und den Japan-Albtraum zu verdauen, gibt es kaum, denn nun steht mit «Townfall» bereits der nächste Ableger parat, um uns einen weiteren Mindfuck zu schenken.
Zur Story