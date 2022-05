Tech-Milliardär Elon Musk bringt einen günstigeren Preis für seinen Übernahmeversuch bei Twitter ins Gespräch. Ein Deal zu einem niedrigeren Gebot sei «nicht ausser Frage», sagte Musk in einem Video-Interview bei einer Konferenz am Montag.

RuTube down: Hacker zerlegen das «russische YouTube» nach Strich und Faden

«RuTube», der russische YouTube-Klon, ist seit Montag komplett offline. Hacktivisten behaupten, dass das Video-Portal «möglicherweise für immer zerstört» sei. Die Betreiber widersprechen.

Unbekannte Hacker haben am 9. Mai, dem «Tag des Sieges» über Nazi-Deutschland, russische TV-Sender gehackt und Anti-Kreml-Botschaften über die Mattscheiben flimmern lassen. Gleichzeitig ging am Montag das in Russland populäre Video-Portal rutube.ru offline. Das «russische YouTube» war auch am Mittwoch weiterhin nicht erreichbar. Besucher bekamen die folgende Nachricht zu sehen: