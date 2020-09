Digital

Elon Musk trifft sich heimlich mit VW-Chef Diess – und dreht eine Runde im neuen ID.3

Vergangene Woche besuchte Tesla-Chef Elon Musk erstmals die Baustelle seiner neuen Elektroauto-Fabrik bei Berlin. Als er in seinem Privatjet wieder abhob, dachten zunächst alle, er fliege direkt zurück in die Staaten. Doch keine halbe Flugstunde westlich der deutschen Hauptstadt legte der Jet am Donnerstagabend einen Zwischenstopp in Braunschweig ein. In Braunschweig ist der nächstgelegene Flughafen zur VW-Konzernzentrale in Wolfsburg. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass Musk sich dort mit VW-Chef Herbert Diess getroffen habe, um die neuen Elektroautos von VW aus erster Hand vorgeführt zu bekommen.



Und tatsächlich: Am Montagmorgen hat Diess auf LinkedIn ein Video veröffentlicht, das die beiden Firmenchefs zusammen im neuen VW ID.3 zeigt. Musk am Steuer und Diess als Beifahrer drehen am Braunschweiger Flughafen gemeinam eine Runde.

Musk testet dabei die Beschleunigung des ID.3, will wissen, wie gross der Akku ist und ob VWs Elektroauto einen Spurhalteassistent oder ähnliches habe.



Musk testet den ID.3 VW are upping their social media game...with the help of @elonmusk taking a test drive of the ID.3 with Chairman Herbert Diess.



Top marks for filming this and promoting it.



Although Elon was surely trolling him when he asked "Does it have any lane following function?" 😂 pic.twitter.com/EeA4VdL3ho — EV News Daily (at 🏠) (@EVNewsDaily) September 7, 2020

Zurück im Hangar bricht das Video ab. In der letzten Sequenz ist im Hintergrund aber deutlich ein weisser ID.4 zu sehen. Ob Musk auch das zweite ID-Modell probefahren durfte, ist nicht überliefert.

Turn around Elon! I'm more excited for the #ID4 as it will be a truly global car pic.twitter.com/otJtSsG6o4 — EV News Daily (at 🏠) (@EVNewsDaily) September 7, 2020

Um 23:45 Uhr am späten Donnerstagabend war der inoffizielle E-Auto-Gipfel vorbei, Musks Jet hob wieder ab und nahm Kurs auf die USA.



Musk Privatjet, die Gulfstream G650, stand zuvor knapp zwei Stunden am Flughafen in Braunschweig. Laut deutschen Medienberichten sollen sich Musk und Diess über E-Mobilität und Digitalisierung ausgetauscht haben. Gemäss dem «Handelsblatt» hält Diess grosse Stücke auf Musk – und dem Tesla-Gründer imponiere die entschlossene E-Auto-Strategie, die Diess VW verordnet hat. Diess gilt im VW-Konzern als Elektro-Turbo, der den Volkswagen-Konzern gegen (anfängliche) interne Widerstände zum führenden Elektroauto-Anbieter umwandeln will.



Dass Musk bei der PR-Aktion für VW mitspielt, mag auf den ersten Blick erstaunen. Aber schlussendlich haben Musk und Diess das gleiche Ziel. Möglichst schnell möglichst viele Elektroautos verkaufen – und der geglückte PR-Stunt hilft wohl beiden.



Der kompakte ID.3, der ab September/Oktober ausgeliefert werden soll, ist quasi der Golf für das Elektrozeitalter. Er soll E-Autos in Europa mit einem relativ günstigen Preis (ab rund 32'000 Franken) und Reichweiten von je nach Modell über 300 bzw. über 500 Kilometern endgültig massentauglich machen.

Der grössere ID.4 ist, anders als der ID.3, für den globalen Markt konzipiert und VWs Antwort auf Teslas Model Y.

