Facebook steckt hinter Schmutzkampagne gegen TikTok – das musst du wissen

Das Besondere an Tiktok gegenüber anderen Social-Media-Plattformen sei, so der deutsche Medienwissenschaftler Marcus Bösch, dass die von den Usern hochgeladenen Inhalte eine grössere Chance hätten, «viral zu gehen».

Will Smith schlägt zu, Pocher steckt ein – was bringt die wiederbelebte Männlichkeit?

Apples grüne Weltpremiere: Erstmals ist ein iPhone aus «klimafreundlichem» Aluminium

Das kürzlich vorgestellte iPhone SE sei das erste Smartphone überhaupt, dessen Gehäuse aus «kohlenstofffreiem» Leichtmetall hergestellt wird.

Ein von Apple mitfinanziertes Verfahren für die Produktion von Aluminium ohne Ausstoss des klimaschädlichen Kohlendioxids wird erstmals in industriellem Massstab angewandt. Apple will das so hergestellte Metall zunächst in seinem jüngst aktualisierten günstigeren Modell iPhone SE verwenden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.