Nintendo bringt ein Remake des Kultspiels «The Legend of Zelda: Ocarina of Time». bild: nintendo

Einfach 20 neue Games, die Nintendo gerade enthüllt hat

Über 40 Spiele hat Nintendo am Dienstag präsentiert – darunter auch die eine oder andere Überraschung. Das sind die 20 spannensten Neuheiten.



Oliver Wietlisbach Folge mir

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Zur Jahresmitte zeigt Nintendo, welche Spiele uns in den kommenden Monaten auf der Switch 2 und Switch beehren werden. Während der fast einstündigen Nintendo-Direct-Präsentation stellten die Japaner über 40 kommende Games vor. Nintendo selbst war erwartungsgemäss am stärksten vertreten, ein Grossteil der Ankündigungen ging aber auch auf das Konto grosser Game-Publisher wie Capcom oder Square Enix, die zahlreiche ihrer Blockbuster-Games auf die Switch 2 bringen.

Zu den 20 interessantesten Titeln zählen:

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Der Nintendo-64-Klassiker kehrt 2026 als aufwendiges Remake auf die Switch 2 zurück. bild: nintendo

Für viele ist «Ocarina of Time» von 1998 bis heute das beste Zelda-Spiel (oder vielleicht generell das beste Spiel). Umso grösser ist die Freude, dass Nintendo nach so langer Zeit ein Remake angekündigt hat, das noch 2026 erscheinen wird.



Bislang gibt es nur ein Teaser-Video, aber der kurze Ausschnitt lässt erahnen, wie das neue «Ocarina of Time» auf der Switch 2 aussehen wird.



Eine Legende wird wiedergeboren

Veröffentlichung: 2026 für Switch 2

«The Duskbloods»

Ebenfalls einen kurzen Auftritt hatte das neue Fromsoftware-Spiel «The Duskbloods», das 2026 exklusiv auf der Switch 2 erscheinen wird. Im Sommer gibt es einen Netzwerktest für das Multiplayer-Game, das exakte Erscheinungsdatum bleibt aber weiterhin im Dunkeln.

Veröffentlichung: 2026 für Switch 2

«Star Fox»

Bereits am 25. Juni erscheint das Remake des N64-Klassikers «Star Fox». Nintendos Sci-Fi-Shooter hat ein massives Grafik-Upgrade erhalten und auch die Steuerung wurde modernisiert. Wer sich selbst ein Bild davon machen will, kann die Demoversion ab sofort kostenlos spielen.

Veröffentlichung: 25. Juni 2026 für Switch 2

«Kingdom Hearts IV»

Eine der grossen Überraschungen der Nintendo-Direct-Präsentation war der Ankündigungstrailer zu «Kingdom Hearts IV».

Veröffentlichung: 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Kingdom Hearts Collection [I–III]»

Für alle, die erneut oder erstmals in die Action-Rollenspiel-Reihe eintauchen wollen, bringen Disney und Square bereits am 8. Oktober die «Kingdom Hearts I–III»-Kollektion. Eine Demoversion von «Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)» ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar.



«Xenoblade Genesis»

Eine weitere Überraschung war die Ankündigung des neuen «Xenoblade»-Spiels von Monolith Soft. Der Ankündigungs-Trailer lässt Fans der Action-Rollenspiel-Reihe das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Veröffentlichung: 2027 für Switch 2

Die drei bisherigen «Xenoblade»-Spiele für die Switch erhalten eine Switch-2-Edition und können künftig in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden.

«Nintendo Switch Sports Resort»

Zum neusten Ableger der Wii-Sports-Reihe muss man nicht viele Worte verlieren. Wer den ersten Teil auf der Wii spielte, wird sich sofort heimisch fühlen. Sportarten wie Boxen, Bowling, Tennis oder Golf sind wieder mit von der Partie, aber auch Tischtennis, Bogenschiessen, Volleyball, Basketball, Skateboarden, Wasserscooter und ähm Daumenringen.



Auch dieses Party-Game dürfte sich wieder millionenfach verkaufen, wenn es im Oktober erscheint.

Veröffentlichung: 22. Oktober für Switch 2

«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Nintendos Strategie-Rollenspiel «Fire Emblem: Fortune's Weave» ist für Fans des Genres zweifellos eine der spannendsten Neuheiten des Jahres. Dumm nur, dass es im September gleichentags wie «Trails in the Sky 2nd Chapter» erscheint. Beide Spiele dürften eine Spielzeit von jeweils über 100 Stunden haben, wenn man alles entdecken will.

Veröffentlichung: 17. September für Switch 2

«Rayman Legends Retold»

Ja, Ubisoft versucht Rayman im Herbst neues Leben einzuhauchen – und ehrlich gesagt sieht das Remake richtig gut aus.

Veröffentlichung: 1. Oktober für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC



«Final Fantasy Resonance»

Quasi aus dem Nichts stellte Square Enix mit «Final Fantasy Resonance» den ersten Ableger der Kult-Rollenspielserie im HD-2D-Stil vor. Fans von Spielen wie «Octopath Traveler» dürfen gespannt sein.

Veröffentlichung: 22. Oktober für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC. Bereits im August findet «Final Fantasy 16 Online» den Weg auf die Switch 2.

«Onimusha: Way of the Sword»

«Onimusha: Way of the Sword» ist eines von vielen Capcom-Spielen, das auch für die Switch 2 erscheint. Zuvor hat Capcom bereits «Resident Evil Veronica» und «Monster Hunter Wilds» für die Switch 2 bestätigt.

Veröffentlichung: 25. September für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC

«Dragon's Dogma 2: Dark Arisen»

Capcom bringt auch das Action-Fantasy-Rollenspiel «Dragon's Dogma 2: Dark Arisen» in einer erweiterten Version auf die Switch 2.

Veröffentlichung: 9. Oktober für Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S und PC

«Stellar Blade»

Mit «Stellar Blade» wagt ein weiteres hochgelobtes Spiel, das zunächst für die PS5 und danach für den PC erschien, den Sprung auf die Switch 2.

Veröffentlichung: 2026 für Switch 2, bereits erhältlich für PS5 und PC

«Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition»

Und nochmals Capcom: «Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition» wird auf die Switch 2 portiert. Die Japaner betonen, dass der neueste Teil der Action-Reihe mit 60 FPS laufe, sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus.



Veröffentlichung: 23. Juni für Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S und PC

«Metaphor: ReFantazio»

«Metaphor: ReFantazio» ist ein leider noch zu wenig bekanntes Game-Highlight, das eine Mischung aus rundenbasierten und Echtzeitkämpfen bietet. Nun bekommt das hochkarätige Fantasy-Rollenspiel auf der Switch 2 eine neue Chance, ein grösseres Publikum zu erobern.



Veröffentlichung: 12. November für Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S und PC

«Lies of P: Complete Edition»

Apropos gute Spiele: Das Soulslike-Game «Lies of P: Complete Edition» schlägt bald auf der Switch 2 auf. Die «Complete Edition» umfasst neben dem Basis-Action-Rollenspiel die Prequel-Erweiterung «Lies of P: Overture».



Veröffentlichung: 5. August für Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S und PC

«Splatoon Raiders»

Zurück zu Nintendo: «Splatoon Raiders» ist ein Spin-off der populären Shooter-Reihe. Anders als die Hauptspiele richtet sich dieser Ableger primär an Einzelspieler, wie der neue Trailer zeigt.

Veröffentlichung: 23. Juli für Switch 2

«Rhythm Paradise Groove»

Dutzende neue Mini-Rhythmusspiele warten auf dich in «Rhythm Paradise Groove», das bereits Anfang Juli für Switch und Switch 2 erscheint.

Veröffentlichung: 2. Juli für Switch und Switch 2

«Lords of the Fallen II»

Mit «Lords of the Fallen II» kommt 2026 ein weiteres Soulslike-Spiel auf die Switch 2.

Veröffentlichung: Herbst 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC

«Deltarune (Kapitel 5)»

Darauf haben Fans des Indie-Hits «Deltarune» gehofft. Bereits am 24. Juni erscheint «Chapter 5» als kostenloses Update.



Veröffentlichung: 24. Juni für Switch, Switch 2, PS4, PS5 und PC

Welches Spiel interessiert dich am meisten? «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» «The Duskbloods» «Star Fox» «Kingdom Hearts IV» «Kingdom Hearts Collection [I–III]» «Xenoblade Genesis» «Nintendo Switch Sports Resort» «Fire Emblem: Fortune's Weave» «Rayman Legends Retold» «Final Fantasy Resonance» «Onimusha: Way of the Sword» «Dragon's Dogma 2: Dark Arisen» «Stellar Blade» «Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition» «Metaphor: ReFantazio» «Lies of P: Complete Edition» «Splatoon Raiders» «Rhythm Paradise Groove» «Lords of the Fallen II» «Deltarune (Kapitel 5)» ein anderes Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 60 Personen teilgenommen

Und sonst?

Auch diese Spiele werden wir bald auf der Switch 2 oder Switch antreffen:

«Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration» (Switch 2, 9. Juni)

«DK Challenge» (Switch 2, ab sofort)

«Observer: System Redux» (Switch 2, 18. Juni)

«Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer» (Switch 2, 16. Juli)

«Big Walk» (Switch 2, 4. August)

«Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2» (Switch und Switch 2, 27. August)

«Final Fantasy XIV Online» (Switch 2, August)

«Pokémon Pokopia Expansion Pass» (Switch 2, ab August)

«Orbitals» (Switch 2, 3. September)

«RuneScape: Dragonwilds» (Switch 2, 15. September)

«Tales of Eternia Remastered» (Switch und Switch 2, 16. Oktober)

«ONE PIECE: Grand Gourmet» (Switch und Switch 2, 23. Oktober)

«Hello Kitty Party Land» (Switch und Switch 2, 29. Oktober)

«DRAGON QUEST MONSTERS: Die welkende Welt» (Switch und Switch 2, 3. Dezember)

«Warhammer 40,000: Space Marine 2» (Switch 2, Winter)

«Minecraft» (Switch 2, 2026)

«DayZ Cool Edition» (Switch 2, 2026)

«Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton» (Switch 2, 2026)

«Muramasa: Revenant Blades»: (Switch 2, Anfang 2027)

«Atelier Karia» (Switch 2, Anfang 2027)

«Everbloom» (Switch 2, Frühjahr 2027)

«Ninjala 2: The Uncharted Planet» (Switch 2, Frühjahr 2027)

«Pikuniku 2» (Switch 2, 2027)

Eine Auswahl dieser kleineren Spiele, die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen, zeigt der folgende Übersichts-Trailer.

Wie gewohnt präsentierte Nintendo nur eine Auslese der künftigen Spiele. Titel, die erst Mitte oder gar Ende 2027 erscheinen, werden wir frühestens diesen Herbst zu Gesicht bekommen. Ob das neue 3D-Mario noch in diesem Jahr enthüllt wird, ist aber alles andere als sicher.