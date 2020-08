Digital

Games

23 Gamer-Zimmer, auf die wir ein kleines bisschen neidisch sind



23 Gamer, die es einfach übertrieben haben

Einfach 23 ausgefallene Gamer-Zimmer, auf die wir ein kleines bisschen neidisch sind.

1. Der Konsolen-Sammler bild: pinterest

2. Der Bastler bild: Suprman9

3. Der Heimwerker bild: instructables

4. Der Home-Cinema-Gamer bild: daddy-geek

5. Der Elektroniker bild: 9gag

6. Der Aquarium-Liebhaber bild: via inspiralist

7. Der Multi-Screen-Gamer bild: via donpedrobrooklyn

8. Der Ultrawide-Gamer bild: reddit

9. Der Game-Boy-Enthusiast bild: umeandthekids

10. Der Alles-Sammler bild: Kevin Wuhrmann

11. Der Style-Gamer bild: avantela

12. Der Retro-Gamer

13. Der NES-Liebhaber bild: gameranx

14. Der Rustikale

15. Der Nintendo-Fan bild: pinterest

16. Der Purist bild: reddit

17. Der LED-Afi­ci­o­na­do

18. Der Golf-Begeisterte bild: via theskunkpot

19. Der Pflanzenflüsterer bild: reddit

20. Der «Witcher»-Fan bild: antyweb.pl

21. Der Super-Mario-Fan bild: designforhomenew

22. Der Outdoor-Gamer

Bonus:

23. Die Evolution des Game-Zimmers (von ganz oben): bild: reddit

Der Besitzer des spektakulären Setups schreibt, er spiele auf dem Ultrawide-Monitor in der Bildmitte. Daran hängt der im Bild zu sehende Desktop-PC. Hinter den beiden Fernsehern verbergen sich zudem zwei Gaming-Laptops, die er für die anderen drei bzw. je nach Tätigkeit für alle vier Monitore nutze. «Zwischen all diesen Geräten verwende ich Synergy, so dass ich für alle drei Computer dieselbe Tastatur und Maus verwenden kann. Es funktioniert wirklich gut und macht dieses Setup zu einem Kinderspiel.»



Und auf speziellen Wunsch von watson-User KentoyourBarbie in den Kommentaren noch diese Abstimmung: Welche Setup hättest du am liebsten? 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

(ol🕹️)

