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London: Apps sollen Teenager nachts automatisch aussperren

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Das Gesetz soll bis Weihnachten verabschiedet werden und im Frühjahr 2027 in Kraft treten.Bild: www.imago-images.de

London: Apps sollen Teenager nachts automatisch aussperren

Die britische Regierung plant weitere Einschränkungen bei der Nutzung von sozialen Medien für Teenager. Für 16- und 17-Jährige sollen in den entsprechenden Apps standardmässig nächtliche Nutzungsbeschränkungen von Mitternacht bis 6 Uhr am Morgen aktiviert sein.
15.07.2026, 12:1915.07.2026, 12:19

Zudem sollen Funktionen, die dazu verleiten, länger auf den Plattformen zu bleiben, standardmässig deaktiviert sein, wie die Regierung mitteilte.

«Diese Massnahmen werden entscheidend dazu beitragen, dass junge Menschen ausreichend schlafen, sich besser auf Schule und Ausbildung konzentrieren und mehr wertvolle Zeit mit Familie und Freunden verbringen können», sagte Technologieministerin Liz Kendall. Ein weiteres Massnahmenpaket soll zu einem sichereren Umgang mit KI-Chatbots führen.

Verbot für jüngere Teenager ab 2027

Die Einschränkungen sind Teil eines grossen Gesetzespaketes, das im Kern ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige vorsieht. Das Gesetz soll bis Weihnachten verabschiedet werden und im Frühjahr 2027 in Kraft treten.

Die Einschränkungen für ältere Teenager sollen laut Mitteilung dazu führen, dass der Schutz nicht abrupt endet, sobald Jugendliche das 16. Lebensjahr erreichen. Zu den Funktionen, die zum Verbleiben auf den Plattformen einladen, zählen automatisch nacheinander abgespielte Videos oder Feeds, die fortlaufend personalisierte Inhalte anzeigen. (sda/dpa)

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