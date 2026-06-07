Die «Mother Tongue» ist es nicht. Trotzdem sprechen Jugendliche in der Schweiz häufig Englisch miteinander. bild: alamy

«It’s giving Bünzli»: Was hinter dem neuen Sprachtrend der Gen Z steckt

Immer mehr Menschen bauen englische Sätze in ihren Alltag ein. Besonders die Gen Z übernimmt Formulierungen aus TikTok, Serien und der Meme-Kultur.

Julia Stephan Folge mir

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Gerade letzterer Aspekt erklärt auch, warum deutschsprachige Influencer auf Instagram und TikTok englische Sätze nicht nur zur Vergrösserung ihrer Reichweite nutzen, sondern als stilistische Ressource, um Inhalte unterhaltsamer, dynamischer und emotional zugänglicher zu machen ähnlich wie in der Werbung.

Anglizismen, also aus dem Englischen entlehnte Wörter, mögen mal «cool» gewesen sein. In den 1990ern sicherlich, als man das Surfen im World Wide Web (und die Welt) für sich entdeckte oder in den Nullerjahren abwechslungsweise am Chatten oder am Chillen war.

Wer sich heute an Orten herumtreibt, wo die Jugend sich unterhält, dem fällt auf: Der dosierte Einsatz englischer Wörter in vorwiegend deutschen Sätzen ist ein Auslaufmodell. Vor allem seit die Gen Z, also die Generation der nach 1995 Geborenen, definiert, was Popkultur ist, binden Deutschsprachige zunehmend ganze englische Sätze, Phrasen oder englischsprachige Muster in Unterhaltungen ein. Bekannt ist dieses sogenannte Code-Switching, also der Wechsel von einer Sprache zu einer anderen während eines Gesprächs, vor allem aus Studien mit Zweisprachigen.

Der intensive Einsatz des Englischen bei deutschen Muttersprachlern ist bislang noch wenig belegt. Zwei Studien der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg aus den Jahren 2024 und 2025 legen nahe, dass vor allem die intensive Nutzung englischsprachiger Online-Inhalte den Englischanteil in der Alltagssprache erhöht. Dazu wurden 630 österreichische Schüler zwischen 14 und 18 Jahren befragt. Die Hälfte gab an, täglich Social Media zu konsumieren. Zwei- bis dreimal pro Woche schauten die Jugendlichen englische Serien und Filme in Originalsprache.

Englische Sätze aus der Meme-Kultur

Für die Soziolinguistin Julia Davydova, die die Studie geleitet hat, führt die starke emotionale Bindung an englischsprachige Serien und digitale Medieninhalte nicht nur zu einer verbesserten Wahrnehmung der eigenen Englischkompetenzen, sondern auch dazu, dass «sprachliche Muster, Ausdrücke und Formulierungen in der Alltagssprache aktiv übernommen» würden. Rund ein Fünftel der Befragten gab sogar an, täglich Englisch mit Freunden zu sprechen.

Die Germanistin Anna-Lena Schwab konnte kürzlich in einer Masterarbeit an der Uni Bern aufzeigen, wie Social-Media-Inhalte die Alltagssprache von Jugendlichen prägen. Viele Sätze fliessen als TikTok-Sounds, aus Film- und Serien-Streaming oder aus der Gaming-Kultur oder dem Sport in die Alltagssprache ein, häufig via Memes. Es sind also streng genommen Zitate. Und wer sie zitiert, präsentiert sich als Kenner der Internetkultur, markiert Gruppenzugehörigkeit, gibt sich eine Identität. Dinge, die altgediente Anglizismen wie «okay» oder «wow» längst nicht mehr vermögen. Und eine Tatsache, welche älteren Generationen beim Übernehmen dieser Sätze manchmal gar nicht so bewusst ist.

Viele der von der Gen Z auf TikTok populär gemachten englischen Phrasen stammen, vermittelt über Social Media, ursprünglich aus angelsächsischen Subkulturen. So das von der Schweizer Moderatorin und Influencerin Gülsha häufig verwendete «It's giving…». Die Phrase beschreibt laut Urban Dictionary eine Stimmung (Vibe) oder welchen Eindruck eine Sache/ein Mensch vermittelt.

Auf TikTok wird spielerisch mit dieser Phrase umgegangen. Von «It’s giving rich aunt» (für luxuriöse Outfits mit Sonnenbrille und Pelzmantel) bis «It’s giving lazy Samschtigmorge» lässt sie sich unendlich kombinieren. Die Phrase stammt aus der wesentlich älteren queeren Ballroom Culture New Yorks, in der sich Schwarze und Latino-LGBTQ+-Communities ihre eigenen Schutzräume für Selbstentfaltung und gegen Diskriminierung schufen. Auch das von Gülsha in ihren Podcasts häufig verwendete «Spill the tea» («Erzähl mir den neusten Klatsch») hat seinen Ursprung in US-amerikanischen Gay Communities.

Die Schweizer Moderatorin ist bekannt für ihre mit Englisch gespickten Zeitungskolumnen und Social-Media-Beiträge. Sie sagt: «Der Grund, dass ich so viele englische Teilsätze verwende, hat stark damit zu tun, dass ich praktisch im Internet wohne, wo mir diese Sätze im Sekundentakt um die Ohren fliegen, noch bevor es eine deutsche Übersetzung dafür gibt.» Die englische Version vermittle ihr das Gefühl, sich etwas präziser auszudrücken. Englisch mache die Beiträge bunter und interessanter.

Gerade letzterer Aspekt erklärt auch, warum deutschsprachige Influencer auf Instagram und TikTok englische Sätze nicht nur zur Vergrösserung ihrer Reichweite nutzen, sondern als stilistische Ressource, um Inhalte unterhaltsamer, dynamischer und emotional zugänglicher zu machen ähnlich wie in der Werbung.

Weniger «deep»: Englisch für die emotionale Distanzierung

Auffallend häufig kommt Englisch bei Beschreibungen von Gefühlszuständen oder Bewertungen zum Einsatz, online wie offline. Auf Social Media werden unter dem Begriff POV (point of view) häufig persönliche Standpunkte geteilt, die gespickt sind mit englischen Sätzen.

«Kein Zufall», sagt die an der Uni Bern lehrende Soziolinguistin Christa Schneider. Viele ihrer deutschsprachigen Studierenden hätten in einem Kurs geäussert, dass sie Liebeserklärungen generell lieber auf Englisch machen würden. Mit dem Medium einer Fremdsprache, die nicht die eigene ist, gelingt eine Form der Distanzierung. Ein «I love you» wirkt weniger «deep». Mit dem anfangs erwähnten «I don't know» in einem Meeting kann man die eigene Unsicherheit besser ummanteln und wirkt dabei trotzdem weltläufig und modern.

Sprachökonomie: Mit Englisch geht's schneller

Hinter dem Aufwind englischer Sätze dürften aber auch sprachökonomische Gründe stecken. Auffällig viele englische Sätze und Phrasen (siehe Box) haben weniger Silben als ihr deutsches Äquivalent. Mit einem «You do you» erspart man sich ein langfädiges «Tu, was du nicht lassen kannst». Zudem gebe die nicht normierte Schweizer Mundart ihren Sprechern gewisse Freiheiten, englische Phrasen und Sätze bequem einzubauen, so Schneider. «Im Gegensatz zum Standarddeutschen hat die Mundart auch andere Laute zur Verfügung, weshalb es einfacher sein könnte, zwischendurch ein englisches Wort zu ‹droppen›.»

Wir versuchen, ohne Anglizismen zu sprechen Video: watson/Michael Shepherd

Sprachpuristen, die sich über englische Anrede in Restaurants, bilinguale Firmen-Meetings oder Gen-Z-Unterhaltungen aufregen, dürfen dennoch beruhigt sein. Der Anteil englischer Wörter im Duden liegt weiterhin im tiefen einstelligen Bereich. Und auch wenn die Studie aus Vorarlberg erste Belege dafür liefert, dass sich Englisch im deutschsprachigen Raum zu einer Zusatzsprache entwickeln könnte, nimmt die Jugend die eigene Englisch-Manie durchaus reflektierend wahr. So wie die Kollegin, Angehörige der Gen Z, die sich kürzlich mit einer Freundin auf einer Wanderung nur noch in deutschen Sätzen unterhalten wollte, um sich wieder zu «connecten mit meinen roots».

Englisch-Glossar

«Spill the tea»

In der Internet- und Social-Media-Sprache steht «Spill the tea» für das Ausplaudern pikanter Geheimnisse. Entstanden ist die Redewendung in der LGBTQ+- und Drag-Kultur, wo das «T» steht für «truth» (Wahrheit) steht. Häufig anzutreffen ist auch die leicht abgeänderte Redewendung «spill the tell».

«Didn’t see that coming»

«Damit habe ich nicht gerechnet.» Die aus dem Englischen übernommene Redewendung wird unter deutschsprachigen Jugendlichen gelegentlich verwendet – vor allem online, in Memes, auf TikTok oder in Gaming-Communities.

«Bitch, you better be joking»

Dieser Satz stammt ursprünglich aus der HBO-«High School»-Serie «Euphoria», von der mancher Spruch als Meme im Internet viral ging. Gesprochen wird er mit viel Sarkasmus vom Charakter Maddy im Zuge einer Auseinandersetzung. Man drückt damit Fassungslosigkeit oder Empörung aus.

«It’s giving …»

Die Phrase beschreibt eine Stimmung (Vibe) oder welchen Eindruck eine Sache oder ein Mensch vermittelt. Die Konstruktion wird im Deutschen oft direkt vor schweizerdeutsche oder deutsche Begriffe gehängt. Beispiel: «It's giving Bünzli».

«Hear me out»

«Hör mich an». Die Phrase kündigt in einem Gespräch eine kontroverse Meinung oder ein provozierendes Statement an, erzeugt Aufmerksamkeit und signalisiert Ironie. Im Herbst 2024 ging der «Hear Me Out Cake»-Trend viral. Menschen steckten auf Social Media ihre seltsamsten «Crushes» – oft fiktive Figuren oder ungewöhnliche Prominente – als Bilder auf einen Kuchen um zu erklären, warum ihre Wahl Sinn ergibt.

«The aura loss is insane.»

«Der Verlust an Ausstrahlung ist extrem.» Der Satz entwickelte sich 2024 ebenfalls aus der Meme-Kultur. Damals verbreitete sich die Idee, dass jede peinliche oder coole Handlung imaginäre Aura-Punkte kostet oder einbringt – wie ein Videospiel-Score für Charisma. Der Satz wird scherzhaft verwendet, wenn jemand eine unangenehme Situation erlebt, die seine gesamte Coolness zerstört.

«That’s a red flag»

Die rote Flagge als Warnsignal hat eine lange Tradition. In der Psychologie und Selbsthilfeliteratur fristet sie schon länger ihr Dasein als frühes Warnzeichen für toxisches Verhalten in einer Beziehung, seit 2020 trendet die «red flag» auf Social Media und wird von Jugendlichen im Datingkontext oder allgemein als Metapher für absolute «No-Go’s» verwendet. Im Business-Englisch bezeichnet sie schon wesentlich länger einen Risikofaktor. (aargauerzeitung.ch)