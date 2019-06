Digital

Amazon expandiert mit Gratis-Streaming-Dienst. Auch in die Schweiz?



Amazon expandiert mit «Gratis-Netflix» nach Europa – auch in die Schweiz?

Der Filmstreamingdienst IMDB TV kostet nichts. Dafür müssen Nutzer Werbung hinnehmen. Bald kann man die Filmbibliothek auch in Europa aufrufen.

Der zu Beginn des Jahres in den USA gestartete Gratis-Filmstreamingdienst IMDB Freedive heisst jetzt IMDB TV und erweitert das Angebot. Noch in diesem Jahr soll der werbefinanzierte Dienst, der zu Amazon gehört, auch in Europa verfügbar sein.

Nutzer können bei IMDB TV Filme und Serien kostenlos schauen. Das hat natürlich trotzdem einen Haken: Vor und während jedes Videos werden Werbeclips eingespielt. Diese können laut Amazon nicht übersprungen werden. Je nach Film soll es fünf bis zwölf Werbeblöcke geben.

Wie das Unternehmen mitteilte, konnten neue Verträge mit Filmstudios wie Warner Brothers, Sony Pictures und MGM Studios geschlossen werden. Dadurch konnten neue Inhalte in die Online-Filmbibliothek aufgenommen werden, die ab dem 1. Juli abgerufen werden können. Laut Amazon könne man dank den neuen Deals das Angebot von Filmen und Serien verdreifachen. Damit sollen auch endlich aktuelle Titel verfügbar sein, wie beispielsweise «La La Land» oder «Captain Fantastic».

IMDB TV kann entweder im Browser oder über die Amazon Video App und die Fire-TV-Geräte von Amazon aufgerufen werden. In den USA zählt die Plattform mehr als 500 Spielfilme und fast 275 Serien. Aktuelle Titel sind momentan nicht dabei. Ob dieselben Inhalte auch in Europa zur Verfügung stehen werden, ist noch unklar. Darüber, ob IMDB TV in ganz Europa oder nur ausgesuchten Ländern starten wird, schweigt sich Amazon noch aus. Damit ist momentan noch unklar, ob IMDB TV auch in der Schweiz aufgeschaltet wird.

Mit dem Streamingdienst baut Amazon auf seine Filmdatenbank IMDB auf, die schon länger zu Amazon gehört und über Filme und Serien informiert.

