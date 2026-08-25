Immer mehr Menschen in der Schweiz nutzen KIs. Bild: keystone

Immer mehr Menschen in der Schweiz nutzen KI – dafür wird sie am meisten gebraucht

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Immer mehr Menschen nutzen künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz und auch privat. Laut einer Umfrage sind dies 80 Prozent der Bevölkerung, was einer Verdoppelung innerhalb von zwei Jahren entspricht. Besonders hoch ist die Verbreitung bei den 15- bis 34-Jährigen.

Dabei wird künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur für Texte und Übersetzungen eingesetzt: Auch Suche, Einkaufsberatung und E-Learning gehören zu den Anwendungsbereichen. Zu diesem Ergebnis kommt der Digimonitor der Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) und der WEMF AG für Werbemedienforschung laut einer Mitteilung vom Dienstag.

Dafür wird KI genutzt

77 Prozent der Befragten verwenden den KI-Modus innerhalb der klassischen Suchmaschinen, 57 Prozent nutzen KI-Plattformen gezielt für die Suche. Somit werden KI-Plattformen häufiger für die Suche genutzt als YouTube (34 Prozent) oder Social Media (28 Prozent).

Der Digimonitor erhebt seit 2014 jährlich die Nutzung von elektronischen Medien und Geräten in der Schweiz. Die Daten beziehen sich auf die internetnutzende Bevölkerung von 15 bis 75 Jahren. (leo/sda)