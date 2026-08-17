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Animations-Film Niu Lai geht in China viral – «schlechter als KI»

«Schlimmer als KI» – dieser Animationsfilm wird in China zum Kassenschlager

17.08.2026, 18:2317.08.2026, 18:23

Der Film «Niu Lai» ist so schlecht, dass er zum Kassenschlager geworden ist. Zu diesem Urteil kommen zumindest Social-Media-Nutzer. «Wenn du ihn anschaust, wirst du es vielleicht 80 Minuten lang bereuen, aber wenn du ihn nicht anschaust, wirst du es dein Leben lang bereuen», fasst es ein User gemäss BBC zusammen.

Es handelt sich um einen Low-Budget-Animationsfilm aus China, der von einer Traumreise eines Kalbs und einer Lerche handelt. Trotz oder gerade wegen seiner verwirrenden Handlung und der schlechten Animation verzeichnet der Film aktuell einen enormen Anstieg an Ticketverkäufen.

In den ersten zehn Tagen nach Kinostart spielte der Film nur 7705 Yuan (rund 926 Franken) ein. Inzwischen liegen die Einnahmen bei über 11.4 Millionen Yuan (rund 1'370'000 Franken). Der Film hat sich mittlerweile als so beliebt erwiesen, dass die Kinos aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage zusätzliche Vorführungen anbieten.

Die Meinungen zum Film sind deutlich. Zwar loben ihn einige User als Gegenmittel zum «AI-Slop» (KI-Schrott), die meisten machen sich jedoch darüber lustig. «Schlimmer als KI», heisst es in einem Beitrag, die visuellen Effekte seien «katastrophal». In kurzen Clips teilen Userinnen und User Szenen aus dem Film, in denen sie auf die «erstklassige Handwerkskunst» aufmerksam machen. Eine weitere Person spricht von einem «Geheimtipp». Beides dürfte ironisch gemeint sein.

Das gesamte Produktionsteam des Films bestand lediglich aus zwei Personen: dem Regisseur Xin Yumeng und seiner Mutter, der Drehbuchautorin Sun Lifang. Vor dem Kinostart hatte die Produktion so gut wie keine Werbung erhalten. (hkl)

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Chalbsbratwurst
17.08.2026 18:42registriert Juli 2020
Zitat: "Das gesamte Produktionsteam des Films bestand lediglich aus zwei Personen: dem Regisseur Xin Yumeng und seiner Mutter, der Drehbuchautorin Sun Lifang."

Zusatz aus dem Internetz: "Sun Lifang war dabei nicht nur als Autorin tätig, sondern übernahm im Produktionsteam auch Aufgaben wie Synchronisation, Gesang und Komposition."


Also ich finde es sehr herzig das ihr Sohn mit ihr diesen Film gemacht hat. Nur schon deshalb würde ich mich nicht über den Film lustig machen egal wie schlecht er ist.
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