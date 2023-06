Darum schafft Microsoft die Sprachassistentin Cortana in Windows ab

Hier erfährst du, ab wann Cortana nicht mehr als eigenständige App unterstützt wird und wie sie ersetzt werden soll.

Die Sprachassistentin Cortana wird bald aus Windows 10 und 11 entfernt. Dieser Schritt ist Teil einer kürzlich gestarteten KI-Offensive von Microsoft, die neuen Produkten Raum geben soll.

Microsofts virtuelle Assistentin wird allerdings in einigen Microsoft-Produkten weiterhin verfügbar sein, wie das Unternehmen kürzlich via Support bestätigte. So können die Nutzerinnen und Nutzer Cortana weiterhin in Outlook Mobile, Teams Mobile, in der Microsoft Teams-Anzeige und in den Microsoft Teams-Räumen nutzen. Das Ende der App in Windows 10 und 11 ist für Ende 2023 geplant.

Cortana wurde 2014 mit dem mobilen Betriebssystem Windows Phone 8.1 lanciert. Der Name ist eine Hommage an die durch Microsoft veröffentlichte Spiele-Serie «Halo». Im Bild: Microsoft-Manager Joe Belfiore. Bild: ap

Bing und ChatGPT

Microsoft bietet als Ersatz für Cortana mehrere Programme an, die auf den Möglichkeiten von Cortana aufsetzen und diese erweitern. So sollen etwa mit einer Sprachsteuerung in Windows 11 Anweisungen per Audiobefehl gegeben werden können. Hinzu kommen die erneuerte Suchmaschine Bing, die inzwischen Künstliche Intelligenz über ChatGPT nutzt, sowie der KI-Produktivitätsassistent Copilot.

Copilot soll sich in der Taskleiste finden und wichtige Aufgaben wie das Snipping Tool, das Kopieren und Einfügen von Inhalten, die Anordnung der Fenstera sowie die Anpassung personalisierter Windows-Einstellungen übernehmen. Zudem sollen damit Inhalte erklärt, umformuliert und zusammengefasst werden können.

Cortana war 2014 als Konkurrentin zu Apple's Siri und Google Now eingeführt worden. Auch wenn die App für Android und iOS bereits vor zwei Jahren eingestellt wurde, gehört die Sprachassistentin immer noch zu den beliebtesten weltweit.

