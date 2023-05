«Delta» hilft den Verteidigern

Der ukrainische Digitalminister Michailo Fedorow erklärte bei einem NATO-Treffen Ende 2022, also vor der russischen Invasion, der grösste Vorteil in der modernen Kriegsführung seien. Zu wissen, wo der Feind sei und welche Schlagkraft er habe. Und hier setzt «Delta» an.Es handelt sich um ein Cloud-basiertes System zum Sammeln, Verarbeiten und Anzeigen von Daten über feindliche Streitkräfte und zur Koordinierung der eigenen Truppen. Die Software entspreche NATO-Standards, sie geht aber bezüglich Funktionalität weit darüber hinaus.Erfunden wurde Delta von Freiwilligen der Aerorozwidka-Gruppe , die sich 2014 zusammenschlossen, um die ukrainischen Streitkräfte mit innovativer Aufklärungs-Technik zu unterstützen. Das System wurde 2016 in Betrieb genommen und in der Folge vom ukrainischen Verteidigungsministerium und dem Digitalministerium unter Mithilfe ausländischer Verbündeter stetig weiterentwickelt.Laut seinen Entwicklern bietet Delta ein dreidimensionales Verständnis des Schlachtfeldes in Echtzeit und integriert Informationen über die russischen Angreifer aus verschiedenen Sensoren und Quellen, einschliesslich Geheimdienstdaten, in eine digitale Karte. Es erfordere keine zusätzlichen Einstellungen und könne auf jedem Gerät funktionieren – einem Laptop, Tablet oder Smartphone.Die Ansicht soll ähnlich sein wie bei Google Maps, und jeder ukrainische Kommandant habe Zugriff auf das System. Und «Busines Insider» meinte: «Durch den Bruch mit der hierarchischen Führungstradition der Sowjetarmee erfahren die Militärs in Echtzeit, was zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Weltraum und im Cyberspace geschieht.»Wichtiges technisches Detail: Die digitale Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten läuft vorrangig über Satelliten-Internet. Und da spielt bekanntlich Starlink von SpaceX eine entscheidende Rolle.Das «Wall Street Journal» kommentiere Anfang 2023, die Ukraine habe eine preisgünstige «MacGyver»-Version dessen erreicht, wofür das Pentagon Jahrzehnte brauchte und Milliarden Dollar ausgegeben habe.