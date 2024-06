Laut Microsoft soll «Recall» es leichter machen, Informationen auf einem PC zu finden. Bild: keystone

Nach Warnung vor Sicherheits-Debakel: Microsoft verschiebt Start von KI-Funktion

IT-Sicherheitsexperten hatten vor einem Desaster durch die neue Windows-Suchfunktion «Recall» gewarnt. Jetzt will sich der Windows-Konzern mehr Zeit damit lassen.

Microsoft verschiebt nach heftiger Kritik die Einführung einer neuen Windows-Suchfunktion, die alle paar Sekunden Bildschirmaufnahmen speichern soll.

Das Wichtigste in Kürze

Microsoft verschiebt den Start seiner KI-Suchfunktion «Recall».

Die in das Windows-Betriebssystem integrierte Funktion sollte Bildschirmaufnahmen (Screenshots) zur Suche nutzen.

Der US-Konzern hatte bereits eine bessere Absicherung der «Recall»-Daten angekündigt.

Ursprünglich sollte «Recall» am 18. Juni mit einem neuen PC-Typ verfügbar werden. Nun werde man die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt zunächst im kleineren Rahmen im «Windows-Insider»-Programm testen, kündigte Microsoft an.

Wo ist das Problem?

KI-Experten warnten vor Desaster

«Recall» soll es nach Unternehmensangaben leichter machen, Informationen auf einem PC zu finden. Software mit Künstlicher Intelligenz analysiert, was auf den vielen Screenshots zu sehen ist und erstellt ein Verzeichnis.

Das soll zum Beispiel helfen, wenn man sich an den Namen einer besuchten Reise-Webseite nicht mehr erinnern kann, aber noch weiss, dass dort Palmen und Strand zu sehen waren. Dann soll man die Seite mit der Suche nach «Palmen und Strand» wiederfinden können.

Einige KI-Sicherheitsforscher warnten nach der Ankündigung von «Recall» jedoch vor einem Datenschutz-Desaster. Sie kamen zu dem Schluss, dass unter Umständen auch Cyberangreifer auf die Listen zugreifen könnten. Vergangene Woche kündigte Microsoft bereits eine bessere Absicherung der «Recall»-Daten an.

Ausserdem sollte das Feature bei der Einrichtung des PCs nicht mehr standardmässig eingeschaltet sein, sondern Nutzer müssten es erst selbst aktivieren. Die Kritik blieb, nun folgte die Aufschiebung.

Microsoft und Hersteller von Windows-Computern wollen am 18. Juni die neue PC-Kategorie auf den Markt bringen, die stärker auf den Einsatz mit Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sein soll. Die Geräteklasse heisst «Copilot+PC», in Anlehnung an Microsofts KI-Assistenten mit dem Namen «Copilot».

