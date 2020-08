Digital

Microsoft

Microsoft Surface Duo: Preis und Erscheinungsdatum enthüllt



Microsoft bestätigt: Das Surface Duo kommt im September – der Preis dürfte zu reden geben

Die Gerüchteküche brodelt seit Tagen. Nun bestätigt Microsoft: Das neuartige Dual-Screen-Smartphone Surface Duo erscheint in den USA am 10. September.

Nun ist es offiziell: Das Surface Duo ist ab dem 10. September erhältlich, allerdings zunächst nur in den USA. Die Preise für das Surface Duo beginnen bei 1399 Dollar, schreibt Frank Buchholz, Senior Product Marketing Manager bei Microsoft, in einem am Mittwochmorgen veröffentlichten Blog-Beitrag. Damit ist es deutlich teurer, als von vielen erwartet wurde. Wann das Dual-Screen-Gerät in anderen Ländern verfügbar sein wird, verrät Microsoft noch nicht.

bild: microsoft

Unklar ist auch, welches Zubehör mitgeliefert wird: Auf Twitter veröffentlichte Bilder zeigen Accessoire wie Surface Pen, USB-C-Ladegerät und Schutzhülle. Auf einem Foto sind anscheinend auch Microsofts kabellose Ohrhörer Surface Buds zu sehen. Das muss allerdings keineswegs heissen, dass dieses Zubehör im Preis von 1399 Franken enthalten ist. Normalerweise verkauft Microsoft Zubehör wie den Digital Stift (Surface Pen) oder Kopfhörer separat.



Firmenkunden im Visier

«Das Surface Duo repräsentiert die nächste Welle mobiler Produktivität und inspiriert die Menschen, neu zu überdenken, was mit einem Gerät in der Hosentasche möglich ist», heisst es im Blog-Artikel, der sich primär an Firmenkunden richtet. Microsoft versucht das Surface Duo als Firmen-Smartphone zu positionieren und betont die Sicherheitsfunktionen des neuen Geräts. So werde «jede Zeile des Firmware-Codes intern geschrieben oder überprüft, wodurch Microsoft in die Lage versetzt wird, direkt und flexibel auf potenzielle Firmware-Bedrohungen zu reagieren und Sicherheitsrisiken in der Lieferkette zu mindern». Zudem sollen IT-Verantwortliche das Surface Duo für die Angestellten leicht konfigurieren können.



Das Surface Duo hat zwei 5,6 Zoll grosse Amoled-Displays, die sich mit zwei kleinen Scharnieren vollständig nach vorne und hinten umklappen lassen (360 Grad). Geöffnet ergibt sich eine Display-Fläche von 8.1 Zoll. Es läuft mit einer von Microsoft und Google für Dual-Screen-Geräte optimierten Android-Version. Das Surface Duo bietet so die Möglichkeit, auf jeder Seite eine separate App zu nutzen, oder eine App über beide Displays hinweg. «Surface Duo bietet die einfachste Möglichkeit, unterwegs Multitasking zu betreiben, indem es die Leistungsfähigkeit von Microsoft 365 (früher Office 365) und das gesamte Ökosystem der mobilen Android-Apps zusammenbringt», schreibt Microsoft.

Über die technischen Daten des Geräts schweigt sich Microsoft weiterhin aus: Frühere Berichte deuten darauf hin, dass das Surface Duo mit einem Snapdragon-855-Prozessor, 6 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher in die Läden kommen wird. Es soll angeblich mit einer 11-MP-Kamera (sie dient aufgrund des 360-Grad-Scharniers als Front- und Hauptkamera) und einem 3460-mAh-Akku ausgestattet sein.

(oli)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Blick ins Allerheiligste: watson besucht das gigantische Hauptquartier von Microsoft in Seattle Microsoft verspricht ab 2030 CO2-negativ zu sein Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter