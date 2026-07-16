Microsoft schliesst 570 Sicherheitslücken mit einem Update – das steckt dahinter

Noch nie hat der amerikanische Tech-Konzern mit einem einzigen Update für sein PC-Betriebssystem Windows so viele Schwachstellen behoben.

Steve Haak / t-online

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An seinem monatlichen sogenannten «Patchday» hat Microsoft mit dem Juli-Update 570 Schwachstellen behoben. Das berichtet das IT-Magazin «Bleeping Computer». Es handele sich um einen Rekordwert.

Einen Teil der Lücken stuft der Konzern als «kritisch» ein. Das ist die höchste Gefahrenstufe. Die meisten dieser Sicherheitslücken erlauben es Angreifern, aus der Ferne beliebigen Schadcode auf einem fremden Rechner auszuführen.

Besonders brisant sind demnach drei sogenannte Zero-Day-Lücken. So nennen Sicherheitsexperten Schwachstellen, die bereits öffentlich bekannt oder aktiv angegriffen werden, bevor ein Update zur Verfügung steht.

Künstliche Intelligenz bewirkt Rekordzahl

Zwei dieser Zero-Day-Lücken wurden laut Microsoft bereits für Angriffe genutzt. Zu den Details der Cyberattacken machte der Konzern keine Angaben.

Die dritte Zero-Day-Lücke war zuvor öffentlich bekannt geworden. Sie betrifft die Verschlüsselungsfunktion BitLocker: Ein Angreifer mit physischem Zugriff auf ein Gerät hätte damit auf eigentlich verschlüsselte Daten zugreifen können.

Der Grund für die aussergewöhnlich hohe Zahl an Korrekturen liegt nach Angaben Microsofts in einer neuen Methode. Der Konzern setzt ein KI-gestütztes System ein, um Schwachstellen im eigenen Programmcode aufzuspüren.

Was du tun solltest

Updates unbedingt installieren

Die Updates für Microsofts Betriebssystem Windows 11 und andere Programme sind ab sofort verfügbar. Wer die automatische Aktualisierung auf seinem PC oder Laptop deaktiviert hat, sollte die Updates manuell installieren, da sie die Systeme vor möglichen Angriffen schützen.

So geht es:

Öffne die Einstellungen über das Startmenü oder die Tastenkombination «[Windows] + [i]».

Klicke auf den Punkt «Windows-Update».

Im besten Fall wird das neue Update direkt angezeigt und lässt sich «Jetzt installieren», ansonsten klickt man auf das Feld «Nach Updates suchen».

Das nächste reguläre Windows-Update ist für den 11. August geplant.

Quellen

(dsc/t-online)