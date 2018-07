Digital

Microsoft

LibreOffice im Microsoft Store für Windows 10



Darum solltest du LibreOffice auf keinen Fall aus dem Windows Store herunterladen

Wer sich das Geld für Microsofts Office-Programme sparen will, kann sich die Gratis-Alternative LibreOffice auf den PC oder Mac laden. Nun findet man die freie Bürosoftware auch im App-Store von Windows 10. Aber die Sache hat einen Haken.

LibreOffice ist seit Jahren eine populäre Gratis-Alternative zu Microsoft Office. Zum Büropaket gehören Programme für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und zum Erstellen von Zeichnungen. Das Open-Source-Programm wird von der LibreOffice-Gemeinschaft entwickelt und kann für Windows, Mac und Linux heruntergeladen werden.

Seit einigen Tagen gibt es auch im App-Store von Windows 10 eine LibreOffice-Version, die man allerdings für 3.10 Franken kaufen soll. Gleichzeitig wird eine kostenlose, zeitlich unlimitierte Testversion angeboten.

Betrug im Microsoft Store mit eigentlich kostenfreier Open-Source-Software? screenshot: microsoft store

Bei der App-Beschreibung heisst es: «Der Einkauf unterstützt uns.» Bloss, wen unterstützt man mit dem Kauf? Denn LibreOffice wurde nicht von den Entwicklern selbst in den Microsoft Store gestellt, wie diese auf Twitter klarstellen.

thanks. It is not ours. — LibreOffice (@libreoffice) 23. Juli 2018

Wenn LibreOffice im Microsoft Store nicht von den Entwicklern stammt, stellen sich mindestens zwei Fragen:

Wer hat da seine Finger im Spiel?



Fliessen die Einnahmen tatsächlich an die Open-Source-Entwickler zurück oder wandern sie in die Taschen eines Trittbrettfahrers?

Die Libre-Office-Entwickler schreiben: «Wir wurden auf eine inoffizielle Version von LibreOffice im Windows Store aufmerksam gemacht. Wir untersuchen den Vorfall noch, aber um es deutlich zu sagen: Dies ist keine offizielle Version von uns, daher ist die App irreführend. Die einzige offizielle Quelle der Software (die kostenlos heruntergeladen werden kann) ist die LibreOffice Webseite: https://www.libreoffice.org. Das Geld aus der Windows Store Version wird nicht von uns eingesammelt.» bleepingcomputer

So wurde LibreOffice gekapert

Fest steht: LibreOffice wurde gekapert und ohne Wissen der offiziellen Entwickler, der Document Foundation, im Microsoft Store veröffentlicht. Als Herausgeber der Software ist ein unbekannter Entwickler namens .net angegeben.



Unklar ist das Motiv dahinter: Will sich jemand an der Open-Source-Software bereichern oder geht es im Gegenteil darum, LibreOffice durch die Portierung in den Microsoft Store von Windows 10 bekannter zu machen?

Stand heute sieht es ganz danach aus, dass sich ein unbekannter Entwickler LibreOffice geschnappt und via Microsofts Desktop Bridge in den App-Store von Windows 10 gestellt hat. Microsofts Desktop Bridge ist ein Tool, welches Software-Entwicklern erlaubt, ihre bisherigen Desktop-Programme bequem in den Microsoft Store zu portieren. Dies können sich aber auch Dritte zu Nutze machen.

Alles ganz legal?

Grundsätzlich darf man mit Open-Source-Software machen, was man will und damit auch Geld verdienen, sofern alle anderen Lizenzvereinbarungen eingehalten werden. Für LibreOffice stellt sich nun die Frage, ob man gegen den Unbekannten vorgehen kann und will. Genau dies prüfen die LibreOffice-Entwickler aktuell, wie sie auf Twitter schreiben.

we first need to see if the distribution terms are compliant with our license... — LibreOffice (@libreoffice) 23. Juli 2018

Doch selbst wenn die Aktion von .net legal sein sollte, bleibt sie fragwürdig. Denn aus seiner App-Beschreibung wird nicht ersichtlich, dass es sich um eine inoffizielle LibreOffice-Version handelt. Nutzer, die mit dem Kauf für ein Open-Source-Projekt spenden wollen, zahlen also allenfalls in die Taschen eines Trittbrettfahrers.

Hätte .net klar deklariert, dass es sich um eine inoffizielle LibreOffice-Version handelt und der Käufer somit für die Portierung in den App-Store bezahlt, sähe die Sache etwas anders aus: Denn schliesslich hat .net LibreOffice in den Microsoft Store gebracht, sprich die Arbeit übernommen, die man eigentlich von den LibreOffice-Entwicklern hätte erwarten können. Der App-«Dieb» muss Microsoft zudem Gebühren für seinen Entwickler-Account entrichten und hat allenfalls weitere Aufwände, beispielsweise bei kommenden Updates.

Microsoft kontrolliert zu wenig

Die LibreOffice-Entwickler haben Microsoft inzwischen über den Vorfall informiert. Es dürfte daher nur eine Frage von Stunden sein, bis die inoffizielle App aus dem Microsoft Store verschwindet.

Bleibt festzuhalten, dass Microsoft seinen App-Store offenbar zu wenig kontrolliert. Die gekaperte LibreOffice-App wurde bereits am 9. Juli 2018 in den Store gestellt und ist erst aufgeflogen, als sie ein Journalist entdeckt hat.

Microsoft macht es Software-Entwicklern bewusst sehr einfach, ihre Programme in den Microsoft Store zu bringen – offenbar etwas zu einfach. Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass eine Firma mehrere Google-Apps gekapert und ohne Erlaubnis in den Microsoft Store gestellt hat. Google selbst boykottiert den App-Store für Windows 10 nach wie vor, um seinem eigenen Betriebssystem einen Vorteil zu verschaffen.

Die Verwirrung um LibreOffice hätte zudem von Anfang an vermieden werden können, wenn die Entwickler-Community ihr Programm selbst in den Microsoft Store gebracht hätte – schliesslich wäre es in ihrem eigenen Interesse, dass ihre Office-Alternative von den Kunden gefunden wird.

Microsofts Surface Studio im Test Video: Oliver Wietlisbach, Angelina Graf

Was Mac- und PC-Nutzer über Microsofts Laptop-Killer wissen müssen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare