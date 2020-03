Digital

Sony enthüllt Details der PS5: Das kann die neue Konsole



bild: LetsGoDigital

Sony enthüllt Details der Playstation 5: Viel Power, kurze Ladezeiten, kompatibel mit PS4

Konsolenhersteller Sony hat am Mittwochabend weitere Spezifikationen der Playstation 5 im Livestream enthüllt.

Sony hat erstmals konkrete technischen Daten der kommenden Playstation 5 verraten. Insgesamt hielten sich die Japaner mit Informationen allerdings bedeckt. Schaut man zunächst nur auf die nackten Zahlen, liegt die PS5 ungefähr auf Augenhöhe mit der ebenfalls neuen Xbox Series X. Die Microsoft-Konsole ist wohl etwas schneller, dafür könnte Sony bei den Ladezeiten die Nase vorn haben.

PS5 im Vergleich mit der Xbox Series X bild: eurogamer

Was wir nun über die PS5 wissen:

Acht-Kern-CPU (3.5 GHz), die auf der Ryzen-Reihe der dritten Generation von AMD basiert

4K-Grafik mit bis zu 120 Hz (8K mit Upscaling), RDNA2-Grafikeinheit mit Raytracing-Hardware-Unterstützung

Interner Speicher: 825 GB Solid-State-Drive (viel schnellere Ladezeiten als bei der PS4 Pro)

Der interne Speicher kann per schneller, externer SDD oder günstigerer Festplatte erweitert werden

«Nur» 16 GB RAM, aber die schnelle SSD (Datenrate mit 5,5 GByte/s) kann von Game-Entwicklern als Erweiterung für den Arbeitsspeicher verwendet werden

4K-Blu-ray-Laufwerk

Neue 3D-Audio-Features

Dualshock-5-Controller soll besseres haptisches Feedback als der Controller der PS4 bieten

Abwärtskompatibel mit der PS4 und PS4 Pro (Legacy-Modi)

Nahezu alle der 100 meistgespieltesten PS4-Titel sollen zum Launch der PS5 kompatibel sein

Die PS5 soll deutlich leiser werden

Was wir noch immer nicht wissen:

Design

Preis

Exakter Verkaufsstart (laut Sony vor Weihnachten 2020)

Weitere Details verrät Sony bislang nicht. Offenbar sollen im Laufe des Jahres schrittweise weitere Informationshäppchen gestreut werden.

PS5 im Vergleich mit der PS4: bild: eurogamer

Und: Xbox Series X vs. Xbox One X bild: eurogamer

Diese Spiele sind bestätigt

Die ersten Blockbuster-Titel für die Playstation 5 stehen bereits fest. So will Ubisoft mindestens vier Titel für die neue Konsole veröffentlichen («Gods & Monsters», «Rainbow Six: Siege», «Rainbow Six: Quarantine» und «Watch Dogs: Legion»).



Von Deadalic kommt «Der Herr der Ringe: Gollum» und von THQ Nordic «Gothic Remake». Auch der Shooter «Outriders» wird voraussichtlich zusammen mit dem Markstart der Playstation 5 veröffentlicht.

The Road to PS5: Sony erklärt die Entwicklung der Konsole im Video Video: YouTube/PlayStation

