Katie Piper wurde 2008 Opfer einer Säureattacke. Bild: www.imago-images.de

Social-Media-User wollen Gesicht von Moderatorin «korrigieren» – ihre Reaktion geht viral

Grok-Nutzer veränderten mithilfe künstlicher Intelligenz das Gesicht der Moderatorin Katie Piper. Nun nimmt sie dazu Stellung.

Kendra Kotas Folge mir

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Die britische Moderatorin Katie Piper hat auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie Grok-Nutzer kritisiert. Ihr Vorwurf: Sie sollen mithilfe des KI-Assistenten von SpaceXAI Bilder der Moderatorin verändern und verbreiten. Nachdem jemand auf Grok ein Foto von Piper mit der Aufforderung hochgeladen hatte, die KI solle «ihr Gesicht korrigieren», sei sie mit einer Flut KI-generierter Bilder konfrontiert worden. In den sozialen Medien diskutieren Nutzer zudem darüber, wie sie ihrer Meinung nach aussehen sollte.

Abgesehen von der offensichtlichen Problematik des Bodyshamings in den sozialen Medien wiegt der Fall der Moderatorin besonders schwer, weil sie 2008 Opfer einer Säureattacke wurde. Aus Eifersucht stiftete ihr Ex-Freund einen Bekannten dazu an, sie mit Schwefelsäure anzugreifen. Der Angriff hinterliess bleibende Narben im Gesicht, am Hals, auf der Brust, an den Oberarmen und den Handgelenken. Zudem verlor Piper auf dem linken Auge beinahe ihr Augenlicht. Seither musste sie mehr als 110 Operationen über sich ergehen lassen.

Kritik an KI

Mit ihrem Instagram-Beitrag möchte Piper jedoch kein Mitleid erregen. Stattdessen will sie darauf aufmerksam machen, dass solche Beiträge in den sozialen Medien auch Menschen treffen können, die weniger gefestigt seien als sie selbst. Sie habe 20 Jahre gehabt, um ihr Selbstvertrauen aufbauen zu können. So könne ein Teenager mit einer solchen Situation deutlich schlechter umgehen. Zudem warnt die Moderatorin davor, dass künstliche Intelligenz Schönheitsideale und Vorstellungen davon, was als normal gilt, weiter verstärken könnte.

«Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der KI nicht nur Bilder erzeugt. Sie verstärkt auch stillschweigend Vorstellungen davon, was als normal, akzeptabel oder schön gilt – und Millionen Menschen übernehmen diese Botschaften, ohne es überhaupt zu bemerken.»

Sie habe sich mit ihrem Aussehen abgefunden und frage sich nicht, wie sie ohne ihre Narben aussehen würde. Bei der Debatte gehe es aber um weit mehr als um ihre Person: «Es geht um KI, Vorurteile, Schönheitsideale, Anonymität, Empathie und darum, wo wir als Gesellschaft die Grenze ziehen. Für mich fühlt sich das wie der Beginn einer viel grösseren Diskussion an – einer, die wir genauer untersuchen sollten.» Piper stellt die grundsätzliche Frage, was geschieht, wenn künstliche Intelligenz bestimmt, was als «normal» gilt.