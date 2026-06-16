Der Fiat Grande Panda ist 3,99 Meter lang. Bild: Fiat

Review

Fiat Grande Panda im Test – mit diesem Günstig-Stromer wollen die Italiener durchstarten



Mit seinem eigenständigen Stil will der kleine Fiat Grande Panda die Herzen erobern. Der elektrische Stadtflitzer punktet in vielen Bereichen, doch im Praxistest zeigt er auch Schwächen.

Christopher Clausen / t-online

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Mit dem Grande Panda hat Fiat ein Auto gebaut, das auffallen will. Als wir die Elektroversion im Winter erstmals testeten, blieb allerdings weniger das sympathische Design in Erinnerung als eine ziemlich frustrierende Erfahrung: Auf einer Fahrt von Berlin nach Wolfsburg zeigte sich der Kleinwagen zickig beim Schnellladen. Mehrfach brach der Ladevorgang an Schnellladesäulen ab oder kam gar nicht erst zustande. Aus etwas mehr als 200 Kilometern wurde eine viereinhalbstündige Odyssee mit Reichweiten um die 100 Kilometer und hohem Stresslevel. Hinzu kam ein Infotainment, das regelmässig – passend zu den Temperaturen – einfror oder komplett abstürzte.

Fiat versprach damals Besserung. Unter anderem sollte ein neues On-Board-Ladegerät bei allen künftigen Exemplaren die Probleme beheben. Fünf Monate später stand erneut ein Grande Panda Elektro vor der Redaktionstür, nicht mehr im knalligen Gelb, sondern in einem Graublau.

Redaktor Christopher Clausen am Auto: Der Fiat Grande Panda hat gewisse Kinderkrankheiten hinter sich gelassen. bild: clausen

Und tatsächlich: Die Kommunikationsprobleme mit Schnellladesäulen traten im Test nicht mehr auf, der Fiat lud zuverlässig mit bis zu 100 kW auf. Und auch das Infotainment machte keine Probleme mehr. Ausserdem gab es weitere kleine Verbesserungen wie eine Automatik für die elektrischen Fensterheber, die die Scheiben bei einem Tipp am Schalter vollständig öffnet oder schliesst. Und wie schlägt sich der Elektro-Fiat sonst im Alltagstest?

Alltagstest – was ist das? Beim Alltagstest nehmen wir neue Fahrzeuge über mehrere Tage oder sogar Wochen unter die Lupe – und zwar im ganz normalen Einsatz: im Stadtverkehr, auf der Autobahn, beim Einkaufen, Pendeln oder auf Reisen. Anders als beim Kurztest auf Herstellerveranstaltungen können wir so auch Details bewerten, die sich erst im täglichen Gebrauch zeigen: Wie komfortabel ist das Fahrwerk wirklich? Wie intuitiv lässt sich das Infotainment bedienen? Wie praxisnah ist die Reichweite? Wie viel passt in den Kofferraum? Ein Alltagstest zeigt, wie gut ein Auto im echten Leben funktioniert. Fiat Grande Panda: Probleme am Schnelllader hatte unser zweiter Testwagen nicht mehr. Bild: Fiat

Mit seinen kantigen Formen, den geprägten Fiat- und Panda-Schriftzügen im Blech und den auffälligen Rückleuchten im Bauklotz-Design wirkt er freundlich und eigenständig. Auch Mitfahrer sprachen immer wieder den Look und vor allem das Innenraumdesign mit gelben Akzenten und dem oben liegenden Handschuhfach mit Bambusfasern (in der Topausstattung «La Prima») an. Klar, es dominiert Hartplastik – aber nicht lieblos, sondern kreativ und zu schönen Formen verarbeitet. Der digitale Instrumententräger misst 10 Zoll, ebenso wie der zentrale Touchscreen. Der Grande Panda hat Charme – und hebt sich wohltuend von vielen anderen Kleinwagen ab.

Ansehnlich und übersichtlich: pfiffiger Armaturenträger mit detailverliebten Lösungen und einfacher Bedienung. Bild: Fiat

Verbunden sind beide über einen Rahmen, der an die historische Teststrecke auf dem Fiat-Werksdach in Turin erinnert – inklusive Miniatur-Panda. Die Bedienung ist unkompliziert: keine überfrachteten Menüs, keine verschachtelten Funktionen. Tempowarner und Co. lassen sich einfach per Knopfdruck abschalten. Und das alles in einem stimmigen Farbmix mit markantem «Tasmania-Blau», mit gepolsterten Armablagen in den Türen und gelben Akzenten.

Die schwarze Hochglanzfläche in der Mittelkonsole rund um den Gangwahlschalter ist jedoch anfällig für Kratzer, zudem merkt man den Sparkurs an fehlenden Haltegriffen im Dachhimmel, der blechern schliessenden Heckklappe oder an fehlenden Spiegeln in den Sonnenblenden.

Vorn sitzt man ordentlich, hinten wird's klassentypisch eng. Wenn vorn jemand mit über 1,85 Metern Körpergrösse Platz nimmt, wird es auf der Rückbank schnell unbequem – Mitfahrer müssen sich fast schon «herausschälen». Dafür ist der Kofferraum mit 361 Litern ausreichend gross, allerdings fehlt ein doppelter Ladeboden. Das bedeutet: Die Tasche mit dem Ladekabel muss hin- und hergeräumt werden.

Rücksitzbank im Fiat Grande Panda: Hier geht es eher eng zu. bild: clausen

Auch technisch bleibt der Panda eher einfach gestrickt. Gestartet wird auch in der Top-Ausstattung per Zündschlüssel, die Fahrstufen werden in der Mittelkonsole eingelegt, und los geht die Fahrt. Doch es gibt lediglich zwei Rekuperationsstufen zur Energierückgewinnung beim Loslassen des Fahrpedals; eine Auto-Hold-Funktion, die beim Stopp an der Ampel das Auto festhält, fehlt.



Der Tempomat hält schlicht das eingestellte Tempo, ohne sich auf den Vordermann einzustellen, und die Zahl der Assistenzsysteme bleibt überschaubar. Das macht die Bedienung einerseits angenehm unkompliziert und gibt einem das Gefühl, vom Auto nicht bevormundet zu werden. Gleichzeitig setzt der Panda gegenüber manchen Konkurrenten wenig Akzente.

361 Liter Stauraum bietet der Kofferraum des Granda Panda. bild: fiat

Im Bordcomputer fehlt ausserdem eine Anzeige für den Durchschnittsverbrauch. Im Alltag zeigte sich, dass die angegebenen 320 Kilometer bei sommerlichen Temperaturen realistisch sind, wenn man hauptsächlich in der Stadt und bei Landstrassentempo unterwegs ist.

Mit seinen 3,99 Metern Länge ist er gut geeignet für engere Strassen und Parklücken. Dass er dabei nicht mehr ganz so kompakt ist wie sein legendärer Namensvetter aus den 1980er-Jahren, sei ihm verziehen. Das Fahrwerk wird vor allem jene überzeugen, die es nicht sportlich-straff mögen: Auf Berliner Buckelpisten schluckten die Stossdämpfer in Kombination mit den 17-Zoll-Rädern manche Unebenheit besser weg als eine Luxuslimousine mit riesigen Rädern.

Flinker Stadtflitzer: Wer nur kürzere Distanzen zurücklegt und Lademöglichkeiten hat, wird vom Grande Panda nicht enttäuscht. Bild: Fiat

Der Antrieb ist unaufgeregt, leise und solide. Der 83 kW (113 PS) starke Motor bietet genug Schub für die City und reicht auch locker aus, um auf der Landstrasse oder Autobahn mitzuschwimmen. Das geht alles in Ordnung, macht auch Spass, wenn der Stadtflitzer beim Ampelstart manch deutlich stärker motorisiertes Gefährt hinter sich lässt.

Was aber klar sein muss: Wintertemperaturen in Kombination mit längeren Strecken sind nicht die Lieblingsdisziplin dieses Autos. Das gilt allerdings nicht nur für den Grande Panda. Kälte kostet bei Elektroautos Reichweite, und ein Kleinwagen mit vergleichsweise kompaktem Akku (44 kWh) kann diese physikalischen Nachteile naturgemäss weniger gut kaschieren als grössere und teurere Modelle. Mit 100 Prozent Akku gestartet, war bei der Fahrt bei minus 5 Grad nach 120 Kilometern mit Tempo 100 auf der Autobahn die erste Ladung nötig. Realverbrauch bei Kälte: mehr als 30 kWh – mangels Verbrauchsanzeige lässt sich dies nur grob schätzen.

Bei Landstrassen-Tempo (mit Dörfern dazwischen) und ähnlichen Temperaturen lag die Reichweite bei rund 150 Kilometern, im besten Fall waren es hochgerechnet rund 190 Kilometer (im Gegensatz zu bis zu 320 im Sommer). Zumindest besteht die Möglichkeit, den Innenraum per Zeitplan rechtzeitig zur Abfahrt vorzuheizen – oder im Sommer zu kühlen, wenn das Auto noch am Strom hängt. Wer wenig Langstrecken bewältigen muss und am besten eine Wallbox zu Hause hat, kommt damit klar.

Vorklimatisierung im Fiat Grande Panda Elektro: Damit lässt sich der Innenraum vor Abfahrt auf Temperatur bringen. bild: clausen

Der Testwagen trat als Grande Panda La Prima an. Die Ausstattung umfasst unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, elektrisch verstell-, beheiz- und einklappbare Aussenspiegel, ein Navigationssystem sowie eine Klimaautomatik. Positiv: Die Schnellladeleistung von bis zu 100 kW gehört unabhängig von der Ausstattung immer dazu.

Das kostet der elektrische Grande Panda

Der Preis für den Grande Panda in der getesteten Topvariante La Prima mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Navi, Klimaautomatik und anderen Extras wie beheizten Sitzen und einer Mittelarmlehne liegt bei 28'490 Franken, die Basisvariante kostet aktuell 23'000 Franken. Im Testwagen kam die Lackierung in Lago Blau für 700 Franken hinzu.

Fussmatte des Fiat Grande Panda Elektro: Nach rund 5000 Kilometern ist sie schon recht abgenutzt. bild: clausen

Fazit: Ein Kleinwagen für die Stadt

Der Grande Panda ist ein sympathisches Auto mit eigenständigem Charakter. Die Ladeprobleme, die den ersten Test überschattet hatten, scheinen inzwischen gelöst zu sein. Doch auch ohne diese Schwäche zeigt sich: Der Fiat ist vor allem ein Stadtauto. Wer genau das sucht, bekommt einen unkomplizierten Begleiter mit viel Charme. Wer häufig lange Strecken fährt, findet im gleichen Preissegment inzwischen Alternativen, die mehr Reichweite und mehr Komfort bieten, beispielsweise den Hyundai Inster.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Doch es gibt einen Lichtblick für diejenigen, die den Panda charmant finden, aber eben regelmässig ausserhalb der Stadt unterwegs sind oder ihn als E-Auto einfach zu teuer finden: Es gibt auch eine Mild-Hybrid-Variante mit Benzinmotor. Die ist mit Preisen ab 18'990 Franken auch noch deutlich günstiger.