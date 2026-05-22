Ihn darf man getrost eine automobile Legende nennen: Zum Citroën 2CV hat fast jeder eine Geschichte zu erzählen. Bild: shutterstock

Der legendäre Döschwo kommt als E-Auto zurück

Der «Döschwo» oder die «Ente» wird zum Stromer und soll weniger als 15'000 Franken kosten. Der französische Hersteller Citroën gab nun Details zu dem neuen 2CV bekannt.

Christopher Clausen / t-online

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Die Ente kehrt zurück – und diesmal fährt sie elektrisch. Citroën hat die Neuauflage des 2CV angekündigt und damit eine der bekanntesten Modellbezeichnungen der europäischen Automobilgeschichte wiederbelebt. Der neue Kleinwagen soll weniger als 15'000 Franken kosten und ab 2028 auf den Markt kommen.

Vorgestellt wurde das Projekt bei einer Investorenkonferenz des Stellantis-Konzerns im US-Bundesstaat Michigan. Citroën-Chef Xavier Chardon sagte, der neue 2CV soll vollständig in Europa gebaut werden. Ziel sei ein «echtes Volksauto», das Elektromobilität erschwinglicher machen solle.

Mehrere Fachmedien wie «Motor1» berichten zudem, dass die neue Ente bereits 2026 auf dem Pariser Autosalon gezeigt werden könnte. Produziert werden soll das Modell offenbar im italienischen Pomigliano d’Arco bei Neapel.

Erste Konturen sind auf dem Teaserbild sichtbar. Es scheint, als würden die hinteren Radausschnitte, anders als beim historischen Vorbild, nicht verdeckt sein. bild: stellantis

Kulleraugen inklusive

Auch optisch soll sich der neue 2CV deutlich am historischen Vorbild orientieren. Erste Teaserbilder und Darstellungen zeigen runde Scheinwerfer, markante Radhäuser (allerdings keinen geschlossenen hinteren Radausschnitt) und die charakteristische gewölbte Frontpartie. Damit folgt Citroën einem Trend, auf den zuletzt auch Renault mit dem neuen R5 oder Fiat mit dem 500 gesetzt haben: bekannte Modelle mit Retro-Design neu aufzulegen.

Auch beim Preis eine Anlehnung ans Original

Geräumig, geländegängig und komfortabel: So traf der unprätentiöse Billig-Citroën die mobilitätshungrige Bevölkerung im Frankreich der Nachkriegszeit mitten ins Herz. bild: Citroën

Der ursprüngliche 2CV wurde 1948 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Entwickelt wurde das Auto ursprünglich als besonders günstiges Fahrzeug für die ländliche Bevölkerung Frankreichs. Die Vorgabe an die Ingenieure war schlicht: Das Auto sollte zwei Bauern und einen Sack Kartoffeln über schlechte Strassen transportieren können – möglichst sparsam und einfach konstruiert.

Genau diese Einfachheit machte den Wagen später berühmt. Der 2CV hatte zunächst nur 9 PS, ein Stoffdach und eine betont einfache Technik. Trotzdem entwickelte sich das Modell zu einem der erfolgreichsten Autos von Citroën. Mehr als fünf Millionen Fahrzeuge wurden gebaut, ehe die Produktion 1990 endete.

Mit der Zeit bekam der Döschwo aber auch eine kulturelle Bedeutung. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde der kleine Citroën zum Gegenentwurf zum klassischen Statusauto. Studenten, Künstler und Umweltbewegte entdeckten das minimalistische Fahrzeug für sich. Der 2CV stand für Pragmatismus, günstige Mobilität und ein bewusst einfaches Leben – lange bevor Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Minimalismus populär wurden.

Selbst Geheimagent James Bond (gespielt von Roger Moore) fuhr in «For your eyes only» einen 2 CV. Citroën legte daraufhin ein auf 1000 Exemplare limitiertes Sondermodell auf. bild: Citroën

Bis heute taucht das Modell regelmässig in Filmen, Comics und der Popkultur auf. Selbst James Bond fuhr in «In tödlicher Mission» einen Döschwo. In Frankreich gilt der Wagen vielen bis heute als Symbol für eine andere Form von Mobilität.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Grosser Umbau bei Stellantis

Die Neuauflage ist Teil eines umfassenden Konzernumbaus bei Stellantis. Der Mutterkonzern von Citroën, Peugeot, Fiat und Opel kündigte Investitionen von mehr als 60 Milliarden Euro an. Geplant sind mehr als 60 neue Modelle und zahlreiche Elektroautos.

Konzernchef Antonio Filosa setzt dabei stärker auf günstigere Plattformen und Kooperationen mit anderen Unternehmen. Unter anderem soll ein neues Opel-SUV in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Leapmotor entwickelt werden. Künftig will Stellantis nach eigenen Angaben auch Fahrzeuge für andere Hersteller produzieren. Ein Schwerpunkt der neuen Strategie liegt auf erschwinglichen Elektroautos aus europäischer Produktion.

An der Börse kamen die Pläne zunächst allerdings verhalten an. Die Stellantis-Aktie verlor nach der Präsentation deutlich an Wert. Investoren bemängelten vor allem fehlende Details zur Umsetzung der neuen Strategie.

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