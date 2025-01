Elon Musk hat X in einen Tummelplatz für Extremisten verwandelt und flirtet immer offener mit Rechtsextremen rund um den Globus. Bild: imago-images.de

Diese Persönlichkeiten und Institutionen haben den «eXit» gewagt – weitere sollen folgen

Elon Musks Social-Media-Plattform steht die nächste Massenabwanderung bevor. Der «eXit» soll symbolträchtig zum Amtsantritt von Donald Trump stattfinden. Viele andere sind bereits weg. Ein Überblick.

Wichtige Akteure des öffentlichen Lebens haben X bereits verlassen. Andere behalten ihren Account auf der Plattform, sind dort aber nicht mehr aktiv.

Wie sich zuletzt beobachten liess, ist insbesondere bei wissenschaftlichen Institutionen etwas in Bewegung geraten. Sie wollen nicht mehr auf X ausharren und verlagern ihre Kommunikation auf andere Dienste.

Im Folgenden geben wir dir einen Überblick, welche gesellschaftlichen Akteure die Plattform bereits verlassen haben oder den eXit auf den 20. Januar hin planen, also auf den Amtsantritt von Donald Trump.

Medien / Journalismus

Die Aufzählung beginnt mit redaktionellen Medien und Vertretern der Branche, weil sie in öffentlichen Debatten eine Verstärker-Funktion haben. Wenn immer mehr Medienleute bei X abwandern, wird die Plattform für andere gesellschaftliche Akteure unattraktiver.

Bei Bluesky zirkulierendes Meme. meme: bsky.app

Maja Sever, die Präsidentin der Europäischen Journalisten-Föderation (EFJ), brachte es im vergangenen November auf den Punkt. Die Berufsorganisation, die an die 300'000 Mitglieder zählt, könne nicht weiter auf der Social-Media-Plattform eines Mannes bleiben, der den Tod der Medien und damit der Journalisten verkünde. Per 20. Januar werde man deshalb X verlassen.

«Das soziale Netzwerk X ist zum bevorzugten Medium für Verschwörungstheorien, Rassismus, rechtsextreme Ideen und frauenfeindliche Rhetorik geworden. X ist eine Plattform, die überhaupt nicht mehr dem öffentlichen Interesse dient, sondern den speziellen ideologischen und finanziellen Interessen ihres Eigentümers und seiner politischen Verbündeten.»

Die Ankündigung erfolgte einen Monat nachdem die britische Tageszeitung «The Guardian» angekündigt hatte, keine Beiträge mehr auf X zu publizieren. Seither haben sich andere bekannte Medienhäuser und Persönlichkeiten aus der Medienbranche angeschlossen. Ein Massen-Exodus ist aber bislang ausgeblieben.

Elon Musk aus Sicht des Karikaturisten Paolo Calleri, der auf Bluesky aktiv ist. Screenshot: bsky.app

Schwedens führende Zeitung, die linksliberale Zeitung «Dagens Nyheter», gab im November 2024 bekannt, dass sie bei X keine neuen Inhalte veröffentliche. Chefredaktor Peter Wolodarski erklärte, seit Musk die Leitung übernommen habe, verschmelze die Plattform immer mehr mit seinen und Trumps politischen Ambitionen.

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hatte bereits im Mai 2024 angekündigt, 11 seiner insgesamt 13 Kanäle auf der Plattform X auf Mitte Mai stillzulegen. Die beiden Hauptkanäle sind aber weiter aktiv.

Bemerkenswert sind die Vorgänge in unserem östlichen Nachbarland Österreich. Dort findet seit November tatsächlich eine journalistische Massenabwanderung von X statt. Viele folgten einem Aufruf des ORF-Moderators Armin Wolf und wechselten zu Bluesky.

Weitere bekannte X-Abgänge:

Dunja Hayali , deutsche TV-Moderatorin

, deutsche TV-Moderatorin CNN-Journalist Don Lemon

watson-Gründer Hansi Voigt.

Politik und Verwaltung

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) gehört zu den Vorreiterinnen, was das Verlassen von Musks zunehmend toxischer Social-Media-Plattform betrifft.

Die Magistratin aus dem Jura setzt mit Threads auf eine Alternative aus dem Haus von Mark Zuckerberg. Und der hat bekanntlich diese Woche angekündigt, Meinungsbeiträge, Falschinformationen und Verschwörungstheorien nicht mehr so zu moderieren wie bisher.

Für europäische User gelte das zwar vorerst nicht, doch dabei werde es sicher nicht bleiben, kommentiert der deutsche Social-Media-Experte Jens Schröder. Sobald Zuckerberg eine juristische Lücke finde, um die EU-Gesetze zu umgehen – oder mit Hilfe von Trump Druck auf die EU ausübe, damit diese Gesetze fallen.

Grundsätzlich tun sich viele nationale Politikerinnen und Politiker schwer mit der Entscheidung, ob sie auf X präsent bleiben sollen. Andere, wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in diesem Jahr als Bundespräsidentin fungiert, sind gar neu aktiv auf der Plattform.

Die Wahl der Plattform sei aus rein pragmatischen Gründen erfolgt, erklärte der Sprecher von Katrin Keller-Sutter gegenüber CH Media. Wenn Ende 2025 ihre Zeit als Bundespräsidentin zu Ende gehe, werde auch ihr X-Account wieder eingestampft.

Einige National- und Ständeräte haben zumindest ein Profil auf der Twitter-Alternative Bluesky eingerichtet und ziehen sich bei X immer mehr zurück. Zu den aktiveren Parlamentsvertretern bei Bluesky zählen Grüne, Grünliberale (GLP) und Sozialdemokraten.

Der Kanton Zürich hatte bereits Ende 2023 empfohlen, dass alle kantonalen Ämter ihre Accounts auf X deaktivieren sollen. Davon ausgeschlossen seien der Account der Kantonspolizei und des Kantons selbst.

Auch der Kanton Appenzell Innerrhoden deaktivierte gemäss SRF-Bericht seinen X-Account und verlegte die Kommunikation auf Instagram.

Wie in der Schweiz will auch in Deutschland die Landesregierung vorläufig an X festhalten. Und wurde deshalb von der Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, scharf kritisiert. Ihr Vorwurf: Der Kanzler, Minister und Ministerien würden durch ihre Präsenz bei X eine Social-Media-Plattform aufwerten, «die eigentlich ein politisches Machtbeeinflussungsinstrument des reichsten Mannes der Welt geworden ist».

Prominente und Zivilgesellschaft

Im vergangenen Dezember haben über 60 Prominente aus Deutschland ihren Ausstieg von der Plattform in einem offenen Brief begründet, darunter Bestsellerautorin Anne Rabe. Aus Twitter sei «eine Brutstätte von Rechtsextremismus, Wissenschaftsleugnung, Hass und Verschwörungserzählungen» geworden.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wollten ihre X-Profile entweder löschen oder ruhen zu lassen und sich auf andere Dienste wie Bluesky, Threads, Mastodon oder Instagram beschränken, hiess es.

Gedenkstätten wie das NS-Dokumentationszentrum in München, das Jüdische Museum München und die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz haben auch den eXit vollzogen.

Zu den prominentesten X-Abgängern gehören neben dem US-Schriftsteller Stephen King der Filmemacher Guillermo del Toro und der Schauspieler Mark Hamill (Luke Skywalker in «Star Wars»).

Weitere namhafte X-Abgänge:

Barbara Streisand

Bette Midler

Elton John

Jamie Lee Curtis

Jim Carrey

Moby

Toni Braxton

Whoopi Goldberg.

Wissenschaft

Mitglieder der wissenschaftlichen Community haben X bereits in Scharen verlassen. Und immer mehr renommierte Institutionen schliessen sich an.

Mehr als 50 Hochschulen und Institutionen in Deutschland haben angekündigt, die Plattform X zu verlassen oder bereits verlassen zu haben. Darunter:

Bayerische Akademie der Wissenschaften

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Universität Potsdam

TU Chemnitz

Universität Stuttgart

Universität des Saarlandes

Sport

Neben Prominenten und Journalisten gab es die überraschendsten Abgänge von X bei deutschen Fussballvereinen, konstatierte der «Guardian» im November.

Als Erstes ging der FC St. Pauli aus Hamburg und bezeichnete X als «Hassmaschine», dann folgte der SV Werder Bremen und liess verlauten, dass «mit der jüngsten Radikalisierung der Plattform für den Verein eine Grenze überschritten wurde». Kommunikationsdirektor Christoph Pieper begründete den Social-Media-Wechsel:

«Bluesky ist für uns aktuell die richtige Wahl, und auch andere Vereine wechseln nach und nach darauf. Ob sich die Plattform durchsetzen wird, können wir aber noch nicht sagen. Klar ist aber, dass X die falsche Wahl ist.»

Der SC Freiburg und Hansa Rostock folgten. Weitere Klubs denken ebenfalls über ihren eXit nach, wie eine Umfrage im November zeigte. So äusserten etwa der deutsche Meister Bayer Leverkusen, der Vizemeister VfB Stuttgart, der 1. FC Heidenheim, der VfL Wolfsburg, der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern ihre Besorgnis über die Entwicklung der Plattform.



Wirtschaft

Der Exodus privater Wirtschaftsunternehmen läuft seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Ein bekannter Schweizer Abgang ist Lindt & Sprüngli.

Einige Unternehmen behalten zwar ihre Präsenz auf X, sind dort aber nicht mehr aktiv und noch mehr haben – was Musk besonders schmerzen dürfte – beschlossen, auf der Plattform nicht mehr zu werben. Sprich: Dem US-Unternehmen geht viel Umsatz verloren.

Im November 2023 gab IBM bekannt, dass es sämtliche Werbung auf X einstelle, nachdem ein Bericht gezeigt hatte, dass IBM-Anzeigen neben Postings platziert wurden, die für Adolf Hitler und die NSDAP warben.

Mindestens 50 der 100 grössten US-Werbetreibenden haben seit der Übernahme durch Musk im Jahr 2022 ihre Werbeausgaben auf der Plattform eingestellt.

Bemerkenswert: In Deutschland haben diese Woche drei der grössten Gewerkschaften ebenfalls den eXit angekündigt. Konkreter Anlass sei das Live-Gespräch zwischen Elon Musk und der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel, da dort «sicher auch arbeitnehmer- und gewerkschaftsfeindliche Narrative bedient würden».

Lohnt sich der eXit?

Dazu schreibt ORF-Mann Armin Wolf, der bei X laut eigenen Angaben 640'000 Follower hatte:

«Ja, das hat er. Und ich habe ihn keinen Tag bereut, auch wenn ich auf Bluesky noch nicht ganz im Himmel bin. [er hat 50'000 Follower].



Es war jedenfalls richtig, X als aktiver User zu verlassen. Das zeigt sich mit jedem neuen Tweet von Elon Musk. Ich schreibe nicht für Russia Today, warum sollte ich der Propaganda-Plattform eines offen rechtsradikalen Politikers — und das ist Musk mittlerweile — meinen Content schenken?»



Was er gar nicht vermisse, seien die Diskussionen auf X, weil sie zuletzt — «jedenfalls für sehr grosse Accounts — unerträglich waren». Unter jedem seiner politischen Postings habe es Dutzende bis hunderte Hass-Kommentare «anonymer Aggro-Trolle» gegeben.