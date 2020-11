Digital

Schweiz

SwissCovid: Labors, Infoline und Apotheken stellen neu Covid-Codes aus



archivBild: sda

SwissCovid wird schneller: Labors, Infoline und Apotheken stellen neu Covid-Codes aus

Der Bundesrat erleichtert die Weitergabe der sogenannten Covidcodes an positiv getestete Personen. Neu können auch Laboratorien, Mitarbeiter der Infoline, Testzentren und Apotheker diese Codes ausstellen. Damit sollen die Abläufe beschleunigt werden.

Bisher waren nur die kantonsärztlichen Dienste und die behandelnden Ärzte in der Lage, einer positiv getesteten Person den Code auszuhändigen. Sobald dieser in der SwissCovid App eingeben wird, werden andere Nutzer der App über eine mögliche Ansteckung gewarnt, sollten sie sich während mehr als 15 Minuten in der Nähe der infizierten Personen aufgehalten haben.

Verordnung angepasst – was bringt das?

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die entsprechende Verordnung über das Proximity-Tracing-System angepasst, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Mit der Ausweitung des Kreises von Personen, die Zugriff auf das System haben, könnten die Codes schneller zu den positiv getesteten Personen gelangen. Gleichzeitig würden die Kantonsärzte und -ärztinnen entlastet.

Vor allem die Laboratorien könnten damit in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung des Prozesses und der Steigerung der Wirksamkeit der SwissCovid App leisten, hiess es weiter. In Testzentren und Apotheken, die Schnelltests durchführen, könnten die Mitarbeiterinnen den infizierten Personen den Code auch direkt mitgeben.

Mit der Anpassung der Verordnung werde ausserdem die Voraussetzung für einen vollautomatisierten Prozess rund um den Covid-Code geschaffen. Dabei werden Covidcodes automatisch generiert und an die positiv getesteten Nutzerinnen und Nutzer der App herausgegeben. Diese Lösung stehe allen Gesundheitseinrichtungen offen, die Zugriff auf das Codeverwaltungssystem haben. Der Datenschutz bleibe dabei gewährleistet.

Quellen:

(dsc/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sicheres Contact-Tracing, Made in Switzerland SwissCovid-App noch nicht installiert? Wir helfen dir Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter