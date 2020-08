Digital

Schweiz

Schlag gegen Cyberkriminalität – zwei Personen verhaftet



Schlag gegen Cyberkriminalität – zwei Personen verhaftet

Bild: keystone

Cyberkriminelle haben sich seit dem Frühling 2019 im Kanton Zürich Zugang zu Bankkontodaten verschafft und so auf Guthaben von insgesamt rund 500'000 Franken zugegriffen. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden nun in den Niederlanden zwei Personen verhaftet.

Gegen die Verhafteten lief ein internationaler Haftbefehl, wie die Zürcher Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Bei der Aktion wurden auch verschiedene Datenträger sichergestellt. Diese sollen auf dem Weg der internationalen Rechtshilfe in die Schweiz übermittelt und die mutmasslichen Täter ausgeliefert werden.

Gefälschtes Online-Banking-Portal

Die Betrüger sollen sogenanntes Real-Time-Phishing betrieben haben. Dazu verschickten sie per Spam-Mail einen plausibel erscheinenden Link. Beim Anklicken leitete dieser auf eine komplett gefälschte Einstiegsseite eines Online-Banking-Portals von mehreren Schweizer Banken weiter.

So erhielten die Betrüger die Kontozugangsdaten der Geschädigten und lösten umgehend Zahlungen aus auf Konten von so genannten Money-Mules. So bezeichnen Ermittler die Finanzagenten, die von kriminellen Organisationen als Geldwäscher angeworben werden.

Um diese «Geldesel» anzulocken, schalten kriminelle Organisationen auf Stellenvermittlungsplattformen attraktiv klingende Jobangebote, die mit hohem Gehalt, Arbeit von zuhause aus und Flexibilität werben.

Ende vergangenen Jahres entdeckte die Kantonspolizei Zürich bei einer internationalen Aktion über 100 solche «Geldesel». Sie warnte davor, dass auch Unwissende für die Mithilfe zur Geldwäscherei belangt werden, wenn sie ihr Konto für die Verschiebung von Geldern zur Verfügung stellen. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen