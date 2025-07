Polizeirapport

Person wird bei Schlägerei in Altdorf UR erheblich verletzt

Eine Person ist bei einer Schlägerei am frühen Samstagmorgen in Altdorf UR erheblich verletzt worden. Sie wurde in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.

Die Polizei wurde kurz vor 05.00 Uhr über eine Pöbelei am Lehnplatz informiert. Dabei seien mehrere Personen aneinandergeraten, wobei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Dabei wurde der Polizei auch eine verletzte Person ohne Bewusstsein gemeldet.

Die unverzüglich ausgerückten Polizeipatrouillen seien vor Ort auf eine bereits beruhigte Situation getroffen, aber auch auf die erheblich verletzte Person, hiess es am Samstag weiter.

Die Umstände der Pöbelei werden von der Polizei ermittelt.

(sda)