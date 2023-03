Ermittler schalten weltgrössten Geldwäsche-Dienst «ChipMixer» aus

Online-Erpresserbande ausser Rand und Band: 169 Firmen in zwei Monaten erwischt

Online-Erpresserbande ausser Rand und Band: 169 Firmen in zwei Monaten erwischt

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die Plattform möglicherweise das Waschen von 152'000 Bitcoins (nach aktuellen Schätzungen rund 2,73 Milliarden Euro) an Krypto-Assets ermöglicht habe.

ChipMixer sei sowohl im normalen Internet (Clear Web) als auch im Darkweb verfügbar gewesen und habe den Usern vollständige Anonymität geboten. Diese Art von Service werde von Kriminellen häufig genutzt, bevor sie die gewaschenen Beträge an (reguläre) Kryptowährungsbörsen umleiten.

Insgesamt wurden laut Europol vier Server beschlagnahmt, die rund 7 Terabyte (TB) an Daten enthielten.

Die in Deutschland ansässigen Server der Darknet-Plattform «ChipMixer» wurden beschlagnahmt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt mitteilten. Zudem seien Kryptowährungen im Wert von rund 44 Millionen Euro sichergestellt worden.

Auch Ransomware-Banden wie Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma oder Lockbit hätten den Dienst genutzt, um erhaltene Lösegeldzahlungen zu waschen, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch mit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Omlin bei Gladbach vor dem Comeback +++ Ibrahimovic zurück in Schwedens Nati

Die Schweiz haut dich nicht um? Dann schau dir diese 10 Bilder an

Oben ohne in Berliner Badis ist jetzt ausdrücklich erlaubt

«Harus»-Rufe an «Friedens»-Demo: Warum das problematisch ist

«Williger Helfer des Kreml»: Die Welt übt harte Kritik an der Schweiz

US-Drohne stürzt wegen russischem Kampfjet ab – was wir über den Fall wissen

Auch SP-Co-Präsidentin Meyer widerspricht Berset: «Spüre keinen solchen Kriegsrausch»

Auch SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer distanziert sich von Bundespräsident Alain Bersets Ausdruck «Kriegsrausch» im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den westlichen Waffenlieferungen in das von Russland überfallene Land. Wenn überhaupt, dann sei der russische Präsident Wladimir Putin in einem solchen Rausch, sagte Meyer.