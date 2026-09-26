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Die besten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Alles super! Die Woche in Trumpistan im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
26.09.2026, 06:0926.09.2026, 06:09

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

Und wie war deine Woche?

Xi besucht Trump Meme (2026).
Meme: Reddit

Trump Xi Meme (September 2026)
«Sie hasst mich» – «Sie haben ‹Xi› falsch buchstabiert.» Meme: Reddit

Niemand kniet besser



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 25. September 2026 um 08:41

... wenn er nicht gerade schläft



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 25. September 2026 um 05:59

Diesel

“You wanted a fake “peace” deal? Best I can do is five litres of diesel.”

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— Oksii ✚ 🇺🇦 (@oksii33.bsky.social) 25. September 2026 um 14:09
(KI-generiert) «Du wolltest ein vorgetäuschtes ‹Friedensabkommen›? Mehr als fünf Liter Diesel kann ich dir nicht anbieten.»

Der Mini-Vladi hat es diese Woche mal wieder den Medien gezeigt

Mini Vlad…

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24. September 2026 um 15:13
«Ich habe gerade Trump-TV lanciert.»

Hier das perfekte Logo

Trump TV 📺 *From the Creators of “The Apprentice.”

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 22. September 2026 um 18:17
«Alle Lügen. Die ganze Zeit.»

Und hier ein Serien-Vorschlag

My latest cartoon.

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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 22. September 2026 um 21:23

Trumps jüngster Coup gegen unbequeme Berichterstattung ging ziemlich in die Hosen



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 22. September 2026 um 04:22
«Der Ton zu dieser Veranstaltung ist nicht verfügbar wegen Trumps Angriff auf die Medienfreiheit»

Der Krieg gegen die Wahrheit geht weiter

First Amendment For @rawstory.com For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. September 2026 um 19:49

Wie alle Rechtspopulisten will Trump die Vierte Gewalt zerstören

Relax, he’s just doing some constitutional renovations.
by u/AdeptWorldliness8442 in PoliticalHumor

Maulkorb anyone?

Gag. Today's cartoon by Jorge Gonzalez. More cartoons: www.cartoonmovement.com #censorshop #freedom #USA

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. September 2026 um 06:50

So weit sind die Vereinigten Staaten zum Glück noch nicht

Trump getting tips from his good buddy Putin

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 22. September 2026 um 14:48

New Yorks Bürgermeister ist einfach eine coole Socke

Never been to the opera before? Now’s your chance. We’re giving away 70,000 free tickets to the @metopera at the iconic Lincoln Center. Go to on.nyc.gov/opera to enter the lottery. There’s not a bad seat in the house.

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— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@mayor.nyc.gov) 24. September 2026 um 16:20
Einfache Bürgerinnen und Bürger können 70'000 Freikarten gewinnen für die Metropolitan Opera, oft einfach ‹Met› genannt, eines der weltweit berühmtesten und führenden Opernhäuser.

Dann hinterliess der US-Präsident vor der UNO-Vollversammlung seine, äh, Duftmarke

He’s a uniter

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 23. September 2026 um 00:44

Überraschung! Jetzt hat er auch noch die KI umbenannt

Big effing surprise

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— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 23. September 2026 um 16:06
«Ich habe die künstliche Intelligenz nach mir benannt… Superintelligenz.»

Ok. Wir alle haben an der Wunderlampe gerieben



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 23. September 2026 um 19:43

Was soll schon schiefgehen, wenn wir die Denkarbeit auslagern

Artificial Intelligence and Human intelligence. AI is making us stupid. #AI #IA #dessindepresse #editorialcartoon

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— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 22. September 2026 um 10:53

Jetzt wissen wir auch, warum OpenAI dieses Logo gewählt hat

"Evolution of the Human Brain", by Arcadio Esquivel @cartoonmovement.com

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— Fani Grande 🍉 (@fanigrande.bsky.social) 22. September 2026 um 08:05

Alles für den Algo

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 22. September 2026 um 09:14

In Europa rückt derweil ein Social-Media-Verbot für Kinder näher

Europe plans to restrict social media access for under-13s. Cartoon for Dutch newspaper Trouw: www.trouw.nl/cartoons/tje... #SocialMedia #Europe #SocialMediaBan #children

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 21. September 2026 um 07:57

Arme Brillenträger

One of my cartoons for Friday's Metro

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— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 24. September 2026 um 14:09
«Nur weil deine Perversling-Brille keine Kameras mehr hat, heisst das noch lang nicht, dass du kein Perverser mehr bist.»

Große Gefahr oder halb so wild?

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 24. September 2026 um 17:36

Bonus

Zum Schluss ein Sehtipp: Die perfekte Doku fürs Wochenende

«How to Live on Earth» ist eine neue Umwelt-Dokumentation, die am 20. September 2026 bei YouTube veröffentlicht wurde. Moderiert wird der Film vom britischen Schauspieler Benedict Cumberbatch.Video: YouTube/Open Planet

(dsc)

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