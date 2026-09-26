Die besten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Alles super! Die Woche in Trumpistan im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.
Und wie war deine Woche?
Niemand kniet besser
... wenn er nicht gerade schläft
Diesel
“You wanted a fake “peace” deal? Best I can do is five litres of diesel.”— Oksii ✚ 🇺🇦 (@oksii33.bsky.social) 25. September 2026 um 14:09
[image or embed]
Der Mini-Vladi hat es diese Woche mal wieder den Medien gezeigt
Mini Vlad…— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24. September 2026 um 15:13
[image or embed]
Hier das perfekte Logo
Trump TV 📺 *From the Creators of “The Apprentice.”— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 22. September 2026 um 18:17
[image or embed]
Und hier ein Serien-Vorschlag
My latest cartoon.— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 22. September 2026 um 21:23
[image or embed]
Trumps jüngster Coup gegen unbequeme Berichterstattung ging ziemlich in die Hosen
@rmckee.bsky.social) 22. September 2026 um 04:22
Der Krieg gegen die Wahrheit geht weiter
First Amendment For @rawstory.com For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. September 2026 um 19:49
[image or embed]
Wie alle Rechtspopulisten will Trump die Vierte Gewalt zerstören
Maulkorb anyone?
Gag. Today's cartoon by Jorge Gonzalez. More cartoons: www.cartoonmovement.com #censorshop #freedom #USA— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. September 2026 um 06:50
[image or embed]
So weit sind die Vereinigten Staaten zum Glück noch nicht
Trump getting tips from his good buddy Putin— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 22. September 2026 um 14:48
[image or embed]
New Yorks Bürgermeister ist einfach eine coole Socke
Never been to the opera before? Now’s your chance. We’re giving away 70,000 free tickets to the @metopera at the iconic Lincoln Center. Go to on.nyc.gov/opera to enter the lottery. There’s not a bad seat in the house.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@mayor.nyc.gov) 24. September 2026 um 16:20
[image or embed]
Dann hinterliess der US-Präsident vor der UNO-Vollversammlung seine, äh, Duftmarke
He’s a uniter— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 23. September 2026 um 00:44
[image or embed]
Überraschung! Jetzt hat er auch noch die KI umbenannt
Big effing surprise— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 23. September 2026 um 16:06
[image or embed]
Ok. Wir alle haben an der Wunderlampe gerieben
@mluckovich.bsky.social) 23. September 2026 um 19:43
Was soll schon schiefgehen, wenn wir die Denkarbeit auslagern
Artificial Intelligence and Human intelligence. AI is making us stupid. #AI #IA #dessindepresse #editorialcartoon— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 22. September 2026 um 10:53
[image or embed]
Jetzt wissen wir auch, warum OpenAI dieses Logo gewählt hat
"Evolution of the Human Brain", by Arcadio Esquivel @cartoonmovement.com— Fani Grande 🍉 (@fanigrande.bsky.social) 22. September 2026 um 08:05
[image or embed]
In Europa rückt derweil ein Social-Media-Verbot für Kinder näher
Europe plans to restrict social media access for under-13s. Cartoon for Dutch newspaper Trouw: www.trouw.nl/cartoons/tje... #SocialMedia #Europe #SocialMediaBan #children— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 21. September 2026 um 07:57
[image or embed]
Arme Brillenträger
One of my cartoons for Friday's Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 24. September 2026 um 14:09
[image or embed]
Große Gefahr oder halb so wild?— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 24. September 2026 um 17:36
[image or embed]
Bonus
Zum Schluss ein Sehtipp: Die perfekte Doku fürs Wochenende
(dsc)