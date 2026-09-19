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Die besten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Einfach die besten Karikaturen der Woche*

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. *Garniert mit frechen Memes.
19.09.2026, 06:2119.09.2026, 06:21

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

Und wie war deine Woche?

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 14. September 2026 um 16:39
«Wir sind vor China!»

Doomed #AI #techbro #trump #humanity #artificialintelligence #Extinction

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 14. September 2026 um 23:24
«Schnell, frag ChatGP, wie erst die Lage ist!!!»

Wann folgt die Kirche für KI-Gläubige?

The church of AI. #ArtificialIntelligence #BigTech #AIslop

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 16. September 2026 um 15:45

Klimawandel und börsengetriebener KI-Hype – der perfekte Sturm

Both asteroids are from the Corrupt And Greedy Politicians Who Would Rather Have Rich Friends Than Save Us All asteroid belt. For the Louisville Courier Journal

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— Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 13. September 2026 um 21:48
«Ehrlich gesagt, mache ich mir mehr Sorgen wegen des Aktionärswerts. »

KI Wasserverbrauch Klimawandel
meme: Heute Show via bsky.app

KI Wasserverbrauch Klimawandel
meme: Heute Show via bsky.app

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 15. September 2026 um 00:04
Trump mit Schild: «Keine KI-Regulierung» – «Um die Menschheit zu schützen, sind möglicherweise Schutzvorrichtungen erforderlich, die ihn bremsen»



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 15. September 2026 um 01:22
«Die einzigen Leitplanken, die es braucht, ist ein Präsident mit hohem IQ!»



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 15. September 2026 um 01:02
«Macht euch keine Sorgen! Seht, wir haben ihr einen Notausschaltungs-Knopf gegeben.»

"Beruhigt euch! Wir würden die Menschheit niemals auslöschen 😉" – Ein Kommentar von ChatGPT, Claude und Gemini www.der-postillon.com/2026/09/gast...

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 17. September 2026 um 12:32

La fin du monde causée par l'IA? "It's true that AI saves us a lot of time!" On the screen: "Apocalypse in progress" © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉 chappatte.com

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 16. September 2026 um 15:24
Schild: «Der KI-Weltuntergang läuft» – «Es stimmt wirklich, dass die KI uns viel Zeit spart!»

One of mine for Monday's Metro

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— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 13. September 2026 um 14:39
«…dann wurden die Dinosaurier durch einen riesigen Asteroiden ausgelöscht und die Menschen durch sich selbst.»

Der einzige Grund für die AfD, gegen den Klimawandel vorzugehen 😬

Klimaforscher warnen: Eisschmelze bedroht geheime Nazi-Basis in der Antarktis www.der-postillon.com/2020/09/neus...

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 17. September 2026 um 09:30

Europäische Good News für zwischendurch

Social Democrats in #Sweden dodging the bullet. #MagdalenaAndersson #extremeright #Democracy #elections #sverige #electionsseweden @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social

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— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 15. September 2026 um 09:17

Logisch, dass die Trump-Regierung trotz Klimawandel weiterhin voll auf fossile Brennstoffe setzt

Up!

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 17. September 2026 um 17:22

Den US-Verteidigungsminister umweht ein ganz spezieller «Duft»

Smell the Incompetence.

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 17. September 2026 um 01:15
«Rieche die Inkompetenz.»

Im US-Parlament verhinderten die Republikaner eine Abstimmung zu Hegseth, indem sie die Ferien vorzogen

House Speaker Johnson calls an early recess to avoid a Sec. Hegseth impeachment vote, AI regulation, the Epstein files, Trump’s criminal behavior, and pretty much everything else. anntelnaes.substack.com/p/squeaker-m...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 17. September 2026 um 15:53

Derweil lässt sich die Trump-Familie ganz ungeniert von Putin schmieren

One of mine over at the @cartoonmovement.com

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— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 17. September 2026 um 21:54

This is how you Make America Great Again.

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— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 14. September 2026 um 19:19
«Amerika ist zurück! Ein russischer Oligarch hat meine extravagante Hochzeit bezahlt.»

Kein Wundern, nähert sich Kanada lieber Europa an

#Canada

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— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 17. September 2026 um 17:11

Die Rückkehr des Kult-Memes

Kanada USA EU Meme (September 2026)
EU: «Sicher, ich würde sehr gern mehr Handel treiben mit euch Jungs» – Trump: «Ich werde euer Land besteuern und einmarschieren!» meme: Reddit

Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Uralt-Klassiker aus der Geschichte des Internets dahingehend aktualisiert wurde.

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— Grantscherm (@grantscheam.bsky.social) 17. September 2026 um 17:13

USA Trump Kanada EU Meme. (September 2026)
«Trump wollte dies – stattdessen erreichte er das»meme: bsky.app

Die Achterbahn geht weiter, nicht nur für die Amis

USA Trump Meme (2026)
«Warum sind Millennials so zynisch?»meme: Reddit

Bonus

Sometimes you need a little help from your friends. Piglets enjoying a little self care moment with help from Emery.

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— Merrymac Farm Sanctuary (@merrymacsanctuary.bsky.social) 16. September 2026 um 20:46

(dsc)

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