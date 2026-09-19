Einfach die besten Karikaturen der Woche*
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.
Und wie war deine Woche?
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 14. September 2026 um 16:39
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Doomed #AI #techbro #trump #humanity #artificialintelligence #Extinction— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 14. September 2026 um 23:24
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Wann folgt die Kirche für KI-Gläubige?
The church of AI. #ArtificialIntelligence #BigTech #AIslop— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 16. September 2026 um 15:45
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Klimawandel und börsengetriebener KI-Hype – der perfekte Sturm
Both asteroids are from the Corrupt And Greedy Politicians Who Would Rather Have Rich Friends Than Save Us All asteroid belt. For the Louisville Courier Journal— Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 13. September 2026 um 21:48
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Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 15. September 2026 um 00:04
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"Beruhigt euch! Wir würden die Menschheit niemals auslöschen 😉" – Ein Kommentar von ChatGPT, Claude und Gemini www.der-postillon.com/2026/09/gast...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 17. September 2026 um 12:32
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La fin du monde causée par l'IA? "It's true that AI saves us a lot of time!" On the screen: "Apocalypse in progress" © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉 chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 16. September 2026 um 15:24
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One of mine for Monday's Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 13. September 2026 um 14:39
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Der einzige Grund für die AfD, gegen den Klimawandel vorzugehen 😬
Klimaforscher warnen: Eisschmelze bedroht geheime Nazi-Basis in der Antarktis www.der-postillon.com/2020/09/neus...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 17. September 2026 um 09:30
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Europäische Good News für zwischendurch
Social Democrats in #Sweden dodging the bullet. #MagdalenaAndersson #extremeright #Democracy #elections #sverige #electionsseweden @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 15. September 2026 um 09:17
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Logisch, dass die Trump-Regierung trotz Klimawandel weiterhin voll auf fossile Brennstoffe setzt
@danboriscreates.bsky.social) 17. September 2026 um 17:22
Den US-Verteidigungsminister umweht ein ganz spezieller «Duft»
Smell the Incompetence.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 17. September 2026 um 01:15
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Im US-Parlament verhinderten die Republikaner eine Abstimmung zu Hegseth, indem sie die Ferien vorzogen
House Speaker Johnson calls an early recess to avoid a Sec. Hegseth impeachment vote, AI regulation, the Epstein files, Trump’s criminal behavior, and pretty much everything else. anntelnaes.substack.com/p/squeaker-m...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 17. September 2026 um 15:53
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Derweil lässt sich die Trump-Familie ganz ungeniert von Putin schmieren
One of mine over at the @cartoonmovement.com— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 17. September 2026 um 21:54
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This is how you Make America Great Again.— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 14. September 2026 um 19:19
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Kein Wundern, nähert sich Kanada lieber Europa an
#Canada— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 17. September 2026 um 17:11
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Die Rückkehr des Kult-Memes
Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Uralt-Klassiker aus der Geschichte des Internets dahingehend aktualisiert wurde.— Grantscherm (@grantscheam.bsky.social) 17. September 2026 um 17:13
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Die Achterbahn geht weiter, nicht nur für die Amis
Bonus
Sometimes you need a little help from your friends. Piglets enjoying a little self care moment with help from Emery.— Merrymac Farm Sanctuary (@merrymacsanctuary.bsky.social) 16. September 2026 um 20:46
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(dsc)