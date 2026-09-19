Einfach die besten Karikaturen der Woche*

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. *Garniert mit frechen Memes.

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Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

Klimawandel und börsengetriebener KI-Hype – der perfekte Sturm Both asteroids are from the Corrupt And Greedy Politicians Who Would Rather Have Rich Friends Than Save Us All asteroid belt. For the Louisville Courier Journal



[image or embed] — Marc Murphy (@murphycartoons.bsky.social) 13. September 2026 um 21:48 «Ehrlich gesagt, mache ich mir mehr Sorgen wegen des Aktionärswerts. »

meme: Heute Show via bsky.app

meme: Heute Show via bsky.app

La fin du monde causée par l'IA? "It's true that AI saves us a lot of time!" On the screen: "Apocalypse in progress" © Chappatte dans Le Temps, Genève @letemps.ch 👉 chappatte.com



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 16. September 2026 um 15:24 Schild: «Der KI-Weltuntergang läuft» – «Es stimmt wirklich, dass die KI uns viel Zeit spart!»

One of mine for Monday's Metro



[image or embed] — Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 13. September 2026 um 14:39 «…dann wurden die Dinosaurier durch einen riesigen Asteroiden ausgelöscht und die Menschen durch sich selbst.»

Der einzige Grund für die AfD, gegen den Klimawandel vorzugehen 😬 Klimaforscher warnen: Eisschmelze bedroht geheime Nazi-Basis in der Antarktis www.der-postillon.com/2020/09/neus...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 17. September 2026 um 09:30

Im US-Parlament verhinderten die Republikaner eine Abstimmung zu Hegseth, indem sie die Ferien vorzogen House Speaker Johnson calls an early recess to avoid a Sec. Hegseth impeachment vote, AI regulation, the Epstein files, Trump’s criminal behavior, and pretty much everything else. anntelnaes.substack.com/p/squeaker-m...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 17. September 2026 um 15:53

Die Rückkehr des Kult-Memes EU: «Sicher, ich würde sehr gern mehr Handel treiben mit euch Jungs» – Trump: «Ich werde euer Land besteuern und einmarschieren!» meme: Reddit

«Trump wollte dies – stattdessen erreichte er das» meme: bsky.app

Die Achterbahn geht weiter, nicht nur für die Amis «Warum sind Millennials so zynisch?» meme: Reddit

Bonus

Sometimes you need a little help from your friends. Piglets enjoying a little self care moment with help from Emery.



[image or embed] — Merrymac Farm Sanctuary (@merrymacsanctuary.bsky.social) 16. September 2026 um 20:46

(dsc)