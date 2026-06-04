freundlich12°
DE | FR
burger
Digital
Spass

33 frustrierende Situationen, die nur Excel-User verstehen

33 Memes für alle, die Excel vergöttern oder verfluchen

Excel ist ein wenig wie Mathematik: elegant, logisch und vor allem nützlich. Aber bisweilen kann das Programm auch einfach nur nerven.
04.06.2026, 06:0304.06.2026, 06:03
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Sogenannte künstliche Intelligenz hin oder her: Das gute alte Excel bleibt für Millionen Büroanwender die wichtigste Software im Alltag. Dumm nur, wenn man mit ihr auf Kriegsfuss steht. Umso besser hingegen, wenn du Excel wie im Schlaf beherrschst.

Wie gut beherrschst du Excel?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1404 Personen teilgenommen

Die allerwichtigste Excel-Regel

Bild
bild: excelhumor

Wenn du die Regel von Punkt 1 ignoriert hast

Bild
bild: boredpanda

Wenn der Bürokollege sagt, er habe das Problem gelöst und seine Excel-Formel so aussieht

Bild
bild: @excelhumor

Wenn Excel dein Endgegner ist

Bild
bild: boredpanda

Excel-Hasser fühlen es

Bild
bild: interwebs

Was du in der Schule (oder an der Uni) gelernt hast und was im Beruf wirklich gefragt ist

Bild
bild: ExcelHumor

Wenn du das Excel-Tutorial auf YouTube schaust vs. wenn du die Tabelle selbst machen musst

Bild
bild: excelhumor

Wenn deine Excel-Formel auf wundersame Weise funktioniert

Bild

Wenn du wieder Single bist und deine Mutter fragt, ob du …

Bild
bild: @ExcelHumor

Wie du den Excel-Power-User in der Firma von Weitem erkennst

Bild
bild: reddit

Wie sein oder ihr Arbeitsplatz aussieht

Bild
bild: excelhumor

Warum Excel unverzichtbar ist

Bild
bild: programmerhumor

Wenn dein Unternehmen voll auf KI setzt, aber von über zehn Jahre alten Excel-Dateien abhängig ist

Bild
bild: @Rothmus

Excel-User vs. Teams-User

Bild
bild: excelhumor
20 Memes für alle, denen Internet und moderne Technik auf den Keks gehen

Alle über 40 erkennen sich selbst

Bild
bild: excelhumor

Wenn ich in Excel arbeite und mir jemand über die Schulter schaut

Bild
bild: excelhumor

Wenn Excel Excel-Dinge tut

Bild
bild: instagram/wallstreetoasis
Bild

Wenn Microsofts KI Copilot wieder zuschlägt

Bild
bild: reddit

😏

Bild

Zu 100 % akkurat

Bild
bild: pinterest

Alle über 30 verstehen es

Bild

Apropos Excel-Tastenkombinationen

Bild
bild: boredpanda
Wie arbeitest du mit primär mit Excel?
An dieser Umfrage haben insgesamt 642 Personen teilgenommen

Wenn du deinem Boss erklärst, wie deine Excel-Formel funktioniert

Bild
bild: excelhumor

Wenn du versuchst, die Spaghetti-Formel zu verstehen, die du letztes Jahr geschrieben hast

Bild
bild: excelhumor

Wenn Excel abstürzt vs. wenn Excel auf wundersame Weise deine Datei wiederherstellt

Bild
bild: boredpanda

Wenn der Bürokollege Excel als Datenbank missbraucht

Bild
bild: reddit

Wenn jemand freiwillig Google Sheets nutzt

Bild
bild: instagram

Wenn du für jede simple Excel-Aufgabe KI nutzt

Wenn du Excel öffnest, um zwei Zahlen zu addieren

Bild
bild: reddit

Wenn Menschen auf LinkedIn mit ihren Excel-Skills prahlen

Bild
bild: ExcelHumor

Was du dir nie merken kannst

Bild
bild: ExcelHumor

Wenn dein Unternehmen für jede Aufgabe eine neue Software nutzt, obwohl es auch mit Excel ginge

Bild
bild: reddit

Und zum Schluss noch dies

Bild
bild: @SpillTheMemes

Und nun: Weitere Excel-Lustigkeiten

15 frustrierende Situationen, die nur Excel-Versager verstehen
10 Beweise, dass Excel das beste Programm der Welt ist
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die lustigsten Bilder aus dem Büro-Alltag
1 / 16
Die lustigsten Bilder aus dem Büro-Alltag
bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das gibt es tatsächlich – die Excel-WM
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
14 Kopfhörer im Reparatur-Test – nur ein Hersteller macht fast alles richtig
Die unabhängigen Reparaturprofis von iFixit haben Over-Ear-Kopfhörer getestet – allerdings nicht den Klang, sondern wie gut sie reparierbar sind. Viele Modelle fallen durch.
Der neuste Test von iFixit stellt bekannten Marken wie Apple, Beats, JBL oder Sennheiser kein gutes Zeugnis aus. Ihre kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mögen gut klingen, aber wenn sie defekt sind, kann die Reparatur zur Hölle werden.

«Ohrpolster und Kopfbügelpolster sind mit grossem Abstand die am häufigsten ausgetauschten Teile», schreiben die Reparaturprofis von iFixit. Danach folgten der Akku, der Ladeanschluss und die Lautsprecher. Daher sei ein schneller Austausch dieser Komponenten mit minimalem Werkzeugaufwand für eine hohe Bewertung im Reparaturtest unabdingbar. Zudem fliessen eine verständliche Reparaturanleitung sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen in die Gesamtbewertung ein.
Zur Story