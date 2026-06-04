33 Memes für alle, die Excel vergöttern oder verfluchen
Excel ist ein wenig wie Mathematik: elegant, logisch und vor allem nützlich. Aber bisweilen kann das Programm auch einfach nur nerven.
Sogenannte künstliche Intelligenz hin oder her: Das gute alte Excel bleibt für Millionen Büroanwender die wichtigste Software im Alltag. Dumm nur, wenn man mit ihr auf Kriegsfuss steht. Umso besser hingegen, wenn du Excel wie im Schlaf beherrschst.
Die allerwichtigste Excel-Regel
Wenn du die Regel von Punkt 1 ignoriert hast
Wenn der Bürokollege sagt, er habe das Problem gelöst und seine Excel-Formel so aussieht
Wenn Excel dein Endgegner ist
Excel-Hasser fühlen es
Was du in der Schule (oder an der Uni) gelernt hast und was im Beruf wirklich gefragt ist
Wenn du das Excel-Tutorial auf YouTube schaust vs. wenn du die Tabelle selbst machen musst
Wenn deine Excel-Formel auf wundersame Weise funktioniert
Wenn du wieder Single bist und deine Mutter fragt, ob du …
Wie du den Excel-Power-User in der Firma von Weitem erkennst
Wie sein oder ihr Arbeitsplatz aussieht
Warum Excel unverzichtbar ist
Wenn dein Unternehmen voll auf KI setzt, aber von über zehn Jahre alten Excel-Dateien abhängig ist
Excel-User vs. Teams-User
Alle über 40 erkennen sich selbst
Wenn ich in Excel arbeite und mir jemand über die Schulter schaut
Wenn Excel Excel-Dinge tut
Wenn Microsofts KI Copilot wieder zuschlägt
😏
Zu 100 % akkurat
Alle über 30 verstehen es
Apropos Excel-Tastenkombinationen
Wenn du deinem Boss erklärst, wie deine Excel-Formel funktioniert
Wenn du versuchst, die Spaghetti-Formel zu verstehen, die du letztes Jahr geschrieben hast
Wenn Excel abstürzt vs. wenn Excel auf wundersame Weise deine Datei wiederherstellt
Wenn der Bürokollege Excel als Datenbank missbraucht
Wenn jemand freiwillig Google Sheets nutzt
Wenn du für jede simple Excel-Aufgabe KI nutzt
using Claude to write a vlookup in excel pic.twitter.com/gHvDlfQHVc— memes.xlsx (@ExcelHumor) May 10, 2026