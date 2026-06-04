33 Memes für alle, die Excel vergöttern oder verfluchen

Excel ist ein wenig wie Mathematik: elegant, logisch und vor allem nützlich. Aber bisweilen kann das Programm auch einfach nur nerven.



Oliver Wietlisbach Folge mir

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Sogenannte künstliche Intelligenz hin oder her: Das gute alte Excel bleibt für Millionen Büroanwender die wichtigste Software im Alltag. Dumm nur, wenn man mit ihr auf Kriegsfuss steht. Umso besser hingegen, wenn du Excel wie im Schlaf beherrschst.



Wie gut beherrschst du Excel? Sie nennen mich Excel-Gott bzw. Göttin Ich wurstle mich durch Excel-Versager bzw. Versagerin auf der ganzen Linie Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1404 Personen teilgenommen

Die allerwichtigste Excel-Regel

bild: excelhumor

Wenn du die Regel von Punkt 1 ignoriert hast

Wenn der Bürokollege sagt, er habe das Problem gelöst und seine Excel-Formel so aussieht

Wenn Excel dein Endgegner ist

Excel-Hasser fühlen es

bild: interwebs

Was du in der Schule (oder an der Uni) gelernt hast und was im Beruf wirklich gefragt ist

Wenn du das Excel-Tutorial auf YouTube schaust vs. wenn du die Tabelle selbst machen musst

Wenn deine Excel-Formel auf wundersame Weise funktioniert



Wenn du wieder Single bist und deine Mutter fragt, ob du …

Wie du den Excel-Power-User in der Firma von Weitem erkennst

Wie sein oder ihr Arbeitsplatz aussieht

Warum Excel unverzichtbar ist

Wenn dein Unternehmen voll auf KI setzt, aber von über zehn Jahre alten Excel-Dateien abhängig ist

Excel-User vs. Teams-User

Alle über 40 erkennen sich selbst

Wenn ich in Excel arbeite und mir jemand über die Schulter schaut

Wenn Excel Excel-Dinge tut

bild: instagram/wallstreetoasis

Wenn Microsofts KI Copilot wieder zuschlägt

😏



Zu 100 % akkurat

Alle über 30 verstehen es

Apropos Excel-Tastenkombinationen

Wie arbeitest du mit primär mit Excel? Team-Tastenkürzel Team-Maus Beides ¯\_(ツ)_/¯ Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 642 Personen teilgenommen

Wenn du deinem Boss erklärst, wie deine Excel-Formel funktioniert

Wenn du versuchst, die Spaghetti-Formel zu verstehen, die du letztes Jahr geschrieben hast

Wenn Excel abstürzt vs. wenn Excel auf wundersame Weise deine Datei wiederherstellt

Wenn der Bürokollege Excel als Datenbank missbraucht

Wenn jemand freiwillig Google Sheets nutzt

Wenn du für jede simple Excel-Aufgabe KI nutzt

Wenn du Excel öffnest, um zwei Zahlen zu addieren

Wenn Menschen auf LinkedIn mit ihren Excel-Skills prahlen

bild: ExcelHumor

Was du dir nie merken kannst

Wenn dein Unternehmen für jede Aufgabe eine neue Software nutzt, obwohl es auch mit Excel ginge