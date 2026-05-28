20 Memes für alle, denen Internet und moderne Technik auf den Keks gehen

Oliver Wietlisbach Folge mir

Mehr «Digital»

Alle Firmen im Internet. Immer.

Was an Netflix am meisten nervt

Was an Netflix wirklich am meisten nervt

Warum Streaming kaputt ist



Warum Menschen Updates installieren

Rot: Weil sie es wirklich wollen



Cyan: Weil sie die Update-Benachrichtigung irgendwie loswerden wollen



Warum du keiner KI trauen kannst

«Ist dieser Pilz essbar?»



«Ja»



«Du hast recht. Dieser Pilz ist giftig. Möchtest du mehr über die Gefahren giftiger Pilze erfahren?»

Wenn du eine neue App installierst und sie dich als Erstes fragt, ob sie dich mit Benachrichtigungen terrorisieren darf

Es ist 2026 und dein Toaster braucht zunächst mal zehn Minuten für ein Software-Update 🥴

Damals, als IT-Sicherheit noch so simpel war

Apropos alte Datenträger: Hier nur klicken, wenn du SEHR VIEL ZEIT hast

Warum Social Media eine Plage wurde

Wenn Excel dein Endgegner ist

Wenn selbst das Küchenmesser ein Software-Update benötigt

Okay, Menschen die sowas kaufen, haben es vielleicht nicht anders verdient.

Wenn Tech-Firmen Uhren bauen 😭

Wenn uns Google, Microsoft und Co. ungefragt neue KI-Features aufzwingen

Oder anders gesagt:

Apropos sogenannte künstliche Intelligenz

Nein, wir benötigen garantiert keine sogenannte künstliche Intelligenz, die uns zeigt, was der Künstler oder die Künstlerin angeblich im Sinn hatte.

Wenn du noch immer Chrome nutzt

Warum wir (vielleicht) ein Problem haben

Machine-Learning in einem Cartoon erklärt

Wenn du dich hast überreden lassen, eine Smart-Toilette zu kaufen

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