20 Memes für alle, denen Internet und moderne Technik auf den Keks gehen
Alle Firmen im Internet. Immer.
Was an Netflix am meisten nervt
Was an Netflix wirklich am meisten nervt
Warum Streaming kaputt ist
Warum Menschen Updates installieren
Rot: Weil sie es wirklich wollen
Cyan: Weil sie die Update-Benachrichtigung irgendwie loswerden wollen
Warum du keiner KI trauen kannst
«Ist dieser Pilz essbar?»
«Ja»
«Du hast recht. Dieser Pilz ist giftig. Möchtest du mehr über die Gefahren giftiger Pilze erfahren?»
Wenn du eine neue App installierst und sie dich als Erstes fragt, ob sie dich mit Benachrichtigungen terrorisieren darf
Es ist 2026 und dein Toaster braucht zunächst mal zehn Minuten für ein Software-Update 🥴
Damals, als IT-Sicherheit noch so simpel war
Apropos alte Datenträger: Hier nur klicken, wenn du SEHR VIEL ZEIT hast
Warum Social Media eine Plage wurde
Wenn Excel dein Endgegner ist
Wenn selbst das Küchenmesser ein Software-Update benötigt
Okay, Menschen die sowas kaufen, haben es vielleicht nicht anders verdient.
Wenn Tech-Firmen Uhren bauen 😭
Wenn uns Google, Microsoft und Co. ungefragt neue KI-Features aufzwingen
Oder anders gesagt:
Apropos sogenannte künstliche Intelligenz
Nein, wir benötigen garantiert keine sogenannte künstliche Intelligenz, die uns zeigt, was der Künstler oder die Künstlerin angeblich im Sinn hatte.