sonnig16°
DE | FR
burger
Digital
Spass

20 Memes für alle, die vom Internet und moderner Technik genervt sind

20 Memes für alle, denen Internet und moderne Technik auf den Keks gehen

28.05.2026, 06:1028.05.2026, 06:10
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Alle Firmen im Internet. Immer.

Bild
bild: @Zinny_Edmund

Was an Netflix am meisten nervt

Bild
bild: @RespectfulMemes·

Was an Netflix wirklich am meisten nervt

Bild
bild: thegamer

Warum Streaming kaputt ist

Bild
bild: reddit

Warum Menschen Updates installieren

Bild
bild: @messeduppcs

Rot: Weil sie es wirklich wollen

Cyan: Weil sie die Update-Benachrichtigung irgendwie loswerden wollen

Warum du keiner KI trauen kannst

Bild
bild: @Mayhem4Markets

«Ist dieser Pilz essbar?»

«Ja»

«Du hast recht. Dieser Pilz ist giftig. Möchtest du mehr über die Gefahren giftiger Pilze erfahren?»

Wenn du eine neue App installierst und sie dich als Erstes fragt, ob sie dich mit Benachrichtigungen terrorisieren darf

Bild
bild: @Ishita_Sharma42

Es ist 2026 und dein Toaster braucht zunächst mal zehn Minuten für ein Software-Update 🥴

Bild
bild: @kmcnam1

Damals, als IT-Sicherheit noch so simpel war

Bild
bild: @brockpierson

Apropos alte Datenträger: Hier nur klicken, wenn du SEHR VIEL ZEIT hast

Präsentiert von
Vom Lochstreifen zum DNA-Speicher – das sind die wichtigsten Datenträger der Geschichte

Warum Social Media eine Plage wurde

Bild
bild: @T3chFalcon

Wenn Excel dein Endgegner ist

Bild
bild: @meme__jpg

Wenn selbst das Küchenmesser ein Software-Update benötigt

Bild

Okay, Menschen die sowas kaufen, haben es vielleicht nicht anders verdient.

Wenn Tech-Firmen Uhren bauen 😭

Bild

Wenn uns Google, Microsoft und Co. ungefragt neue KI-Features aufzwingen

Bild
bild: @RespectfulMemes

Oder anders gesagt:

Bild
bild: @kyuee1375

Apropos sogenannte künstliche Intelligenz

Bild

Nein, wir benötigen garantiert keine sogenannte künstliche Intelligenz, die uns zeigt, was der Künstler oder die Künstlerin angeblich im Sinn hatte.

Wenn du noch immer Chrome nutzt

Bild
bild: @brave

Warum wir (vielleicht) ein Problem haben

Bild
bild: @kmcnam1

Machine-Learning in einem Cartoon erklärt

Bild
bild: @ryanels

Wenn du dich hast überreden lassen, eine Smart-Toilette zu kaufen

FlushMe app
by u/tyw7 in boomershumor

Das könnte dich auch amüsieren:

Einfach die besten Linux-Memes, die selbst Mac- und Windows-User verstehen
24 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist
23 Memes, die nicht nur Elektroautofahrer witzig finden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wie die Techkonzerne das Internet kaputtmachen
1 / 16
Wie die Techkonzerne das Internet kaputtmachen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mag sich als Nerd verkleiden, doch das ändert nichts daran, dass der Techmilliardär ein Totengräber des freien Internets ist. In diesem Beitrag erfährst du, warum jede neue Plattform für uns User im Desaster endet...
quelle: keystone / nic coury
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wenn das Internet ein Mensch wäre – in 10 fiesen Situationen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Dieser kleine Elektro-Skoda dürfte alle Verkaufsrekorde pulverisieren
Die grösseren E-Autos von Skoda sind längst Verkaufshits. Nun bringen die Tschechen ihr Elektro-Einstiegsmodell an den Start. Was den Epiq von seinen VW-Konzernbrüdern unterscheidet und was er kostet.
Man kann dem VW-Konzern viel vorwerfen – zum Beispiel, dass er Trends verschlafen hat oder dass das Design der bisherigen E-Autos zumindest bei der Kernmarke in der nachträglichen Betrachtung tendenziell nicht so recht den Geschmack der Kunden getroffen hat.
Zur Story