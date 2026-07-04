Happy Birthday, Murica! (eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick)
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Happy Birthday, Murica!
Me, me, me... Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 1. Juli 2026 um 19:32
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Von einer gefestigen Demokratie zur Kleptokratie – in anderthalb Jahren, wow!
Spirit of 2026 anntelnaes.substack.com/p/spirit-of-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 2. Juli 2026 um 01:59
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Die amerikanischen Gründerväter rotieren in ihren Gräbern
Remembering #250th— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. Juli 2026 um 21:55
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Ja, dem verurteilten Straftäter läuft es wie geschmiert
@mluckovich.bsky.social) 1. Juli 2026 um 18:32
Seht nur, was er in Washington D.C. schon alles erreicht hat
Wobei: Sein neues Lieblings-Sanierungsprojekt wird umbenannt
Der korrupteste US-Präsident «ever» kassiert natürlich auch bei Kryptowährungen ab
Cleared For Rip-Off. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 2. Juli 2026 um 00:04
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Um es mit den Worten des allerersten republikanischen US-Präsidenten, Abrahm Lincoln, zu sagen:
My latest cartoon.— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 1. Juli 2026 um 18:21
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@rbreich.bsky.social— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 1. Juli 2026 um 22:37
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Trumps «Freedom 250»-Feier – ein absoluter Reinfall
Old man seen wandering around Washington DC babbling to an imaginary crowd.— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 29. Juni 2026 um 13:30
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Was Trumps MAGA-Gagas unter Festivitäten verstehen
Nein, Beten wird den aufrechten Amis nicht helfen
Trump is bringing back religion— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 29. Juni 2026 um 22:15
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Den Reichsadler hat er bereits beim Weissen Haus montieren lassen
I’m not sure, but I think it’s the stench surrounding what’s left of the White House that is attracting buzzards.— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 30. Juni 2026 um 16:51
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Und wer ist der mächtigste Leugner der Klimakrise?
Well Done. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 1. Juli 2026 um 00:00
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Beunruhigende Aussichten: von Hitzewelle zu Hitzewelle
6/30/2026- Heat Dome www.timesfreepress.com/news/2026/ju...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 30. Juni 2026 um 00:41
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Nicht vergessen: Es gibt keine Demokratie ohne freie Medien
Trust in news media is declining, at a time when we need journalism the most. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #journalism #news #media #trust— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 22. Juni 2026 um 09:50
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Trump macht weiter mit dem Faschismus-Handbuch: Den obersten US-Gerichtshof hat er in der Hand
Losing Face. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 26. Juni 2026 um 22:20
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Trump-Unterstützer als Richter sind das perfekte Werkzeug auf dem Weg in die Autokratie
Expansion of presidential powers - In today’s Opinion pages of The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/opinion/cart...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Juli 2026 um 18:18
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Das hier gilt wohl auch für Bundesbern 🙈
Im Nahen Osten wird derweil weiter gezündelt
A partial cease fire #Iran #israel #America #trump #Netanyahu @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 30. Juni 2026 um 21:46
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Derweil bei der anderen Unrechts-Grossmacht
Cartoon ‘THE SAFEST COUNTRY IN THE WORLD’ Small plane crashes into Beijing's tallest building on June 26. It exposed major gaps in the country's airspace controls. 漫畫 '最安全的國家'— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 29. Juni 2026 um 03:35
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Und damit zu einem Diktator, der immer tiefer sinkt
Vlad the Pathetic. Today's cartoon by George Riemann. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #emperor #dictator— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 30. Juni 2026 um 06:49
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Wir bleiben optimistisch
The Midterms Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Juni 2026 um 20:52
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Bonus
Entspannung!
This is Kiki. She is here to calm your mind and align your chakras. And yes, she does do weddings. 13/10 (TT: texaspommysquad)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 1. Juli 2026 um 18:10
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(dsc)