Happy Birthday, Murica! (eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick)

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Ja, dem verurteilten Straftäter läuft es wie geschmiert



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 1. Juli 2026 um 18:32 Das Zitat nutzt ein englisches Wortspiel mit dem Begriff «Bill», der sowohl Gesetzesentwürfe als auch Banknoten meint.

Seht nur, was er in Washington D.C. schon alles erreicht hat meme: Reddit

Wobei: Sein neues Lieblings-Sanierungsprojekt wird umbenannt «Das Ablenkungs-Becken» meme: Reddit

Trumps «Freedom 250»-Feier – ein absoluter Reinfall Old man seen wandering around Washington DC babbling to an imaginary crowd.



[image or embed] — John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 29. Juni 2026 um 13:30 «Die meisten Leute wissen nicht, dass Freedom Freedumb (Wortkombination: Freiheit und dumm) ein B drin hat.»

Nein, Beten wird den aufrechten Amis nicht helfen Trump is bringing back religion



[image or embed] — Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 29. Juni 2026 um 22:15 «Ich habe die Religion in dieses Land zurückgebracht! Die Menschen beten wie noch nie zuvor!» – «Bitte, Gott, hilf uns, die nächsten zweieinhalb Jahre zu überstehen!»

Den Reichsadler hat er bereits beim Weissen Haus montieren lassen I’m not sure, but I think it’s the stench surrounding what’s left of the White House that is attracting buzzards.



[image or embed] — John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 30. Juni 2026 um 16:51

Nicht vergessen: Es gibt keine Demokratie ohne freie Medien Trust in news media is declining, at a time when we need journalism the most. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #journalism #news #media #trust



[image or embed] — Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 22. Juni 2026 um 09:50

Trump-Unterstützer als Richter sind das perfekte Werkzeug auf dem Weg in die Autokratie Expansion of presidential powers - In today’s Opinion pages of The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/opinion/cart...



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Juli 2026 um 18:18

Links: «Ermittlungen gegen pädophile Milliardäre.» Rechts: «Milliardären, die Pädophile sind, dabei helfen, weniger Steuern zu zahlen» meme: Reddit

Das hier gilt wohl auch für Bundesbern 🙈 «Es ist keine Korruption. Es ist Lobbying.» meme: Reddit

Derweil bei der anderen Unrechts-Grossmacht Cartoon ‘THE SAFEST COUNTRY IN THE WORLD’ Small plane crashes into Beijing's tallest building on June 26. It exposed major gaps in the country's airspace controls. 漫畫 '最安全的國家'



[image or embed] — Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 29. Juni 2026 um 03:35 «Das sicherste Land der Welt ...» Gezeichnet vom im Exil lebenden Chinesen und Regimekritiker Badiucao, nachdem ein Kleinflugzeug in ein Hochhaus flog.

Und damit zu einem Diktator, der immer tiefer sinkt Vlad the Pathetic. Today's cartoon by George Riemann. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #emperor #dictator



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 30. Juni 2026 um 06:49 «Bunker-Gramps» (auf Deutsch: Bunker-Opa) ist eine abwertende, satirische Bezeichnung für den russischen Machthaber Wladimir Putin.

Wir bleiben optimistisch The Midterms Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Juni 2026 um 20:52

Bonus

(dsc)