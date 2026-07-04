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Die treffendsten Trump-Karikaturen und USA-Memes der Woche

Happy Birthday, Murica! (eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick)

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
04.07.2026, 06:0804.07.2026, 06:08

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Happy Birthday, Murica!

Me, me, me... Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 1. Juli 2026 um 19:32

Von einer gefestigen Demokratie zur Kleptokratie – in anderthalb Jahren, wow!

Spirit of 2026 anntelnaes.substack.com/p/spirit-of-...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 2. Juli 2026 um 01:59

Die amerikanischen Gründerväter rotieren in ihren Gräbern

Remembering #250th

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. Juli 2026 um 21:55

Ja, dem verurteilten Straftäter läuft es wie geschmiert



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 1. Juli 2026 um 18:32
Das Zitat nutzt ein englisches Wortspiel mit dem Begriff «Bill», der sowohl Gesetzesentwürfe als auch Banknoten meint.

Seht nur, was er in Washington D.C. schon alles erreicht hat

USA Meme zum 250. Geburtstag (4. Juli 2026)
meme: Reddit

Wobei: Sein neues Lieblings-Sanierungsprojekt wird umbenannt

Reflecting Pool Meme (Juli 2026)
«Das Ablenkungs-Becken»meme: Reddit

Der korrupteste US-Präsident «ever» kassiert natürlich auch bei Kryptowährungen ab

Cleared For Rip-Off. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 2. Juli 2026 um 00:04

Um es mit den Worten des allerersten republikanischen US-Präsidenten, Abrahm Lincoln, zu sagen:

My latest cartoon.

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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 1. Juli 2026 um 18:21
«Noch einmal 250 Jahre? Bei diesem Tempo wäre ich schon überrascht, wenn ich 250 weitere Tage sehen würde.»

@rbreich.bsky.social

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 1. Juli 2026 um 22:37
Links: Gehörte einst der Regierung Katars. Rechts: Gehört immer noch der Regierung von Katar.

Trumps «Freedom 250»-Feier – ein absoluter Reinfall

Old man seen wandering around Washington DC babbling to an imaginary crowd.

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— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 29. Juni 2026 um 13:30
«Die meisten Leute wissen nicht, dass Freedom Freedumb (Wortkombination: Freiheit und dumm) ein B drin hat.»

Was Trumps MAGA-Gagas unter Festivitäten verstehen



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 29. Juni 2026 um 18:36

Nein, Beten wird den aufrechten Amis nicht helfen

Trump is bringing back religion

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 29. Juni 2026 um 22:15
«Ich habe die Religion in dieses Land zurückgebracht! Die Menschen beten wie noch nie zuvor!» – «Bitte, Gott, hilf uns, die nächsten zweieinhalb Jahre zu überstehen!»

Den Reichsadler hat er bereits beim Weissen Haus montieren lassen

I’m not sure, but I think it’s the stench surrounding what’s left of the White House that is attracting buzzards.

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— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 30. Juni 2026 um 16:51

Und wer ist der mächtigste Leugner der Klimakrise?

Well Done. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 1. Juli 2026 um 00:00

Beunruhigende Aussichten: von Hitzewelle zu Hitzewelle

6/30/2026- Heat Dome www.timesfreepress.com/news/2026/ju...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 30. Juni 2026 um 00:41

Nicht vergessen: Es gibt keine Demokratie ohne freie Medien

Trust in news media is declining, at a time when we need journalism the most. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #journalism #news #media #trust

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 22. Juni 2026 um 09:50

Trump macht weiter mit dem Faschismus-Handbuch: Den obersten US-Gerichtshof hat er in der Hand

Losing Face. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 26. Juni 2026 um 22:20

Trump-Unterstützer als Richter sind das perfekte Werkzeug auf dem Weg in die Autokratie

Expansion of presidential powers - In today’s Opinion pages of The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/opinion/cart...

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Juli 2026 um 18:18

USA Trump Meme (Juli 2026)
Links: «Ermittlungen gegen pädophile Milliardäre.» Rechts: «Milliardären, die Pädophile sind, dabei helfen, weniger Steuern zu zahlen»meme: Reddit

Das hier gilt wohl auch für Bundesbern 🙈

USA Trump Meme (2026)
«Es ist keine Korruption. Es ist Lobbying.»meme: Reddit

Im Nahen Osten wird derweil weiter gezündelt

A partial cease fire #Iran #israel #America #trump #Netanyahu @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social

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— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 30. Juni 2026 um 21:46

Derweil bei der anderen Unrechts-Grossmacht

Cartoon ‘THE SAFEST COUNTRY IN THE WORLD’ Small plane crashes into Beijing's tallest building on June 26. It exposed major gaps in the country's airspace controls. 漫畫 '最安全的國家'

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— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 29. Juni 2026 um 03:35
«Das sicherste Land der Welt ...» Gezeichnet vom im Exil lebenden Chinesen und Regimekritiker Badiucao, nachdem ein Kleinflugzeug in ein Hochhaus flog.

Und damit zu einem Diktator, der immer tiefer sinkt

Vlad the Pathetic. Today's cartoon by George Riemann. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #emperor #dictator

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 30. Juni 2026 um 06:49
«Bunker-Gramps» (auf Deutsch: Bunker-Opa) ist eine abwertende, satirische Bezeichnung für den russischen Machthaber Wladimir Putin.

Wir bleiben optimistisch

The Midterms Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. Juni 2026 um 20:52

Bonus

Entspannung!

This is Kiki. She is here to calm your mind and align your chakras. And yes, she does do weddings. 13/10 (TT: texaspommysquad)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 1. Juli 2026 um 18:10

(dsc)

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Die Luft ist raus bei Donnie – eine ziemlich gute Woche im Karikaturen-Rückblick
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