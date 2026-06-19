sonnig31°
DE | FR
burger
Spass
User Unser

Die Toten Hosen: Das sind unsere Lieblingslieder der deutschen Band

Singer Campino (Andreas Frege) of German band Die Toten Hosen, performs on the main stage (Jungfrau stage), during the Greenfield Openair Festival, Thursday, June 13, 2019, in Interlaken, Switzerland. ...
Sie geben noch ein letztes Mal alles – die Toten Hosen.Bild: AP/Keystone
User Unser

Zum Abschied der Toten Hosen – welcher ist dein Lieblingssong von ihnen?

19.06.2026, 12:2419.06.2026, 13:03

Die deutsche Band Die Toten Hosen ist aktuell auf ihrer letzten Tournee. Am Samstagabend ist die Band ein letztes Mal im Zürcher Letzigrund. Welcher Song von den 17 Studioalben und 9 Livealben ist wohl der Publikumsliebling?

Wir erzählen euch, welche der Lieder wir am besten finden und wieso. Und ihr dürft uns euren Lieblingssong der Hosen verraten.

«Wünsch dir was» – Wunderbar ironisch und voller Energie – ein perfekter Mitsing-Song.
Philipp Reich
Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN
«Was zählt»
Adrian Bürgler
Sicher nicht der bekannteste Hosen-Song, aber mir hat er schon immer gefallen. Das Gitarrenriff ist legendär. Und Teenager-Ich fand den Text damals irgendwie noch deep:
«Siehst du die Tasche, die ich mit mir trage?
Da ist meine Geschichte und mein ganzes Leben drin.
Du kannst sie mir wegnehmen und sie verbrennen.
Sie ist voller Erinnerungen, die ich nicht mehr haben will.»
Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN
«Mein Lieblingssong von den Hosen ist von den Ärzten ;)»
Michelle Claus
«Das Mädchen aus Rottweil»
Ein etwas anderes Liebeslied von den Hosen. Ferienstimmung inklusive. Ich liebe es.
Madeleine Sigrist
Video: YouTube/ZooStation 2016 - ReLoaded
«Bonnie & Clyde»
Ralf Meile
Jeder hat doch einmal die Fantasie gehabt, einfach abzuhauen, planlos nach vorne, ohne Furcht vor irgendwelchen Konsequenzen:
«Tod oder Freiheit soll auf unserm Grabstein steh'n.» Wer früher geträumt hat, googelt heute nach «Rasen mähen Hitze» oder «Tomaten welche Sorte Ostschweiz».
Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN
«Tage wie diese»
Nina Bürge
Ein Klassiker, meiner Meinung nach! Ich fühle mich während des Songs und nach dem Song immer glücklich und ein wenig melancholisch. Classic but Gold!
Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN
«Gell, die haben mal «Baby Baby» von The Vibrators gecovert?»
Oliver Baroni
Gilt das als Lieblings-Toten-Hosen-Song?
Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN

Tatsächlich haben die Toten Hosen den Song «Baby Baby» von der britischen Punk-Band The Vibrators im Jahr 1991 gecovert. Sie haben dabei sogar die Hilfe von Knox, dem Sänger und Gitarristen der Vibrators, erhalten.

Jetzt seid ihr dran! Welches ist euer Lieblingssong der Toten Hosen?

Oh, und trinkt aus – sie müssen gehen!

(nib)

Mehr zu den Toten Hosen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Robbie Williams rockt Zürich
Roger Federer performt mit Coldplay im Letzigrund
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
74 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
WTF2023
19.06.2026 12:28registriert Dezember 2022
Steh auf, wenn Du am Boden bist!

Das war mein Motivations-Song während meiner Chemotherapie. Hat mir mental schon fast etwas das Leben gerettet.

Ich freue mich enorm auf morgen!
282
Melden
Zum Kommentar
avatar
Luzi Fair
19.06.2026 12:34registriert Mai 2014
"Sascha … ein aufrechter Deutscher"
203
Melden
Zum Kommentar
74
Weisst du, was du hier siehst? Diese Bilder könnten dich maximal verwirren
Schau noch mal!
Es ist Zeit für eine neue Folge von: Bilder, die du zwei- oder dreimal anschauen musst, um sie zu verstehen. Das Foto am Schluss ist eine echte Herausforderung!
Zur Story