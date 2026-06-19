Sie geben noch ein letztes Mal alles – die Toten Hosen. Bild: AP/Keystone

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Zum Abschied der Toten Hosen – welcher ist dein Lieblingssong von ihnen?

Mehr «Spass»

Die deutsche Band Die Toten Hosen ist aktuell auf ihrer letzten Tournee. Am Samstagabend ist die Band ein letztes Mal im Zürcher Letzigrund. Welcher Song von den 17 Studioalben und 9 Livealben ist wohl der Publikumsliebling?

Wir erzählen euch, welche der Lieder wir am besten finden und wieso. Und ihr dürft uns euren Lieblingssong der Hosen verraten.

«Wünsch dir was» – Wunderbar ironisch und voller Energie – ein perfekter Mitsing-Song. Philipp Reich

«Was zählt» Adrian Bürgler

Sicher nicht der bekannteste Hosen-Song, aber mir hat er schon immer gefallen. Das Gitarrenriff ist legendär. Und Teenager-Ich fand den Text damals irgendwie noch deep:

«Siehst du die Tasche, die ich mit mir trage?

Da ist meine Geschichte und mein ganzes Leben drin.

Du kannst sie mir wegnehmen und sie verbrennen.

Sie ist voller Erinnerungen, die ich nicht mehr haben will.»

«Mein Lieblingssong von den Hosen ist von den Ärzten ;)» Michelle Claus

«Das Mädchen aus Rottweil»

Ein etwas anderes Liebeslied von den Hosen. Ferienstimmung inklusive. Ich liebe es. Madeleine Sigrist

«Bonnie & Clyde» Ralf Meile

Jeder hat doch einmal die Fantasie gehabt, einfach abzuhauen, planlos nach vorne, ohne Furcht vor irgendwelchen Konsequenzen:

«Tod oder Freiheit soll auf unserm Grabstein steh'n.» Wer früher geträumt hat, googelt heute nach «Rasen mähen Hitze» oder «Tomaten welche Sorte Ostschweiz».

«Tage wie diese» Nina Bürge

Ein Klassiker, meiner Meinung nach! Ich fühle mich während des Songs und nach dem Song immer glücklich und ein wenig melancholisch. Classic but Gold!

«Gell, die haben mal «Baby Baby» von The Vibrators gecovert?» Oliver Baroni

Gilt das als Lieblings-Toten-Hosen-Song?

Tatsächlich haben die Toten Hosen den Song «Baby Baby» von der britischen Punk-Band The Vibrators im Jahr 1991 gecovert. Sie haben dabei sogar die Hilfe von Knox, dem Sänger und Gitarristen der Vibrators, erhalten.

Jetzt seid ihr dran! Welches ist euer Lieblingssong der Toten Hosen?

Oh, und trinkt aus – sie müssen gehen!

(nib)