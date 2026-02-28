Die Luft ist raus bei Donnie – eine ziemlich gute Woche im Karikaturen-Rückblick
Wir starten mit dem Thema, das die Zukunft Europas entscheidet
„Krieg gegen die Ukraine: Vier Jahre im Verteidigungskampf“ #ukraine #Widerstand #verteidigung #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 24. Februar 2026 um 18:52
Hoffnung: Putins 3-Tage-Krieg wird zum grössten Fiasko in der Geschichte Russlands
One of mine from the @cartoonmovement.com— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 24. Februar 2026 um 17:04
Die Ukrainer haben ihre mörderischen Nachbarn längst durchschaut
Und die Schweiz?
Der Schweizer Regierung hat es ins Hirn geschissen: Sie übernimmt EU-Sanktionen gegen #Russland für Kriegsmaterial wie Panzer, Munition oder Kampfjets – will dafür aber „aus Neutralitätsgründen“ der #Ukraine keine Schutzwesten, Schutzhelme oder Tarnnetze mehr liefern. www.srf.ch/news/schweiz...— Jürg Vollmer (@juergvollmer.ch) 26. Februar 2026 um 06:57
Die EU hat mit ihren Putin-Freunden zu kämpfen
„Blockade von Kiew-Hilfe: Wadephul wirft Ungarn Verrat vor“ #ukrainehilfe #ungarn #Orban #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 23. Februar 2026 um 19:04
Und damit ins Land der unbegrenzten Raffgier
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 25. Februar 2026 um 18:26
Hast du Trumps Rede an die Nation verpasst? Hier das Wichtigste:
The State of the Union For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 04:32
Wie er sich für seinen weltweit beachteten Auftritt vorbereitete
anntelnaes.substack.com/p/trump-prep...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 24. Februar 2026 um 17:27
Inhalt seiner mehrstündigen Rede: Lügen, nichts als Lügen
The State of the Union Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 01:10
Apropos warme Luft
My friend @stevesack.bsky.social sent me a pre-release copy of Trump’s SOTU speech— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 23:23
Der Zustand der US-Nation – nach einem Jahr mit Präsident Trump
There is neither an amount high enough nor currency that exists that could get me to sit through the televised pants-shitting of a melted pumpkin candle— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 24. Februar 2026 um 15:20
Nebenbei versuchte er seine (bislang) grösste juristische Niederlage zu verharmlosen
Air Grievances. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 00:31
Der «Zollhammer» ist zum Bumerang geworden
Tariffs Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Februar 2026 um 23:45
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat Trumps Zollpolitik in wichtigen Teilen für illegal erklärt
#trump #tariffs #scotus #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 23. Februar 2026 um 22:57
Immer die gleiche Leier bei #Trump und #Putin— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 24. Februar 2026 um 15:52
In Trumps «Justizministerium» geht die Taktik der Vernebelung weiter
2/25/2026- The DOJ www.timesfreepress.com/news/2026/fe...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 25. Februar 2026 um 00:14
«Dank» Trump sind die Lebenskosten für seine Landsleute stark gestiegen
Fake News. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 26. Februar 2026 um 00:08
Wenn er die UFO-Akten veröffentlichen lässt
Trump to release secret alien and UFO files. #redacted— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 24. Februar 2026 um 21:55
Derweil im Iran ...
#Iran-USA— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 16:33
Falls du John Olivers hörenswerten «Diss» zu Elon Musk und X verpasst haben solltest ...
Apropos Techmilliardäre: Nein, das ist KEIN KI-generiertes Bild
The Met Gala is so tacky. www.nytimes.com/2026/02/23/s...— Chris Sprigman (@cjsprigman.bsky.social) 24. Februar 2026 um 12:56
So erkennt man, ob ein Bild mit KI generiert wurde. Wir haben Markierungen mit roten Kreisen hinzugefügt! www.mimikama.org/ki-taeuscht-...— Mimikama (@mimikama.org) 25. Februar 2026 um 09:37
Die Leugner des vom Menschen verursachten Klimawandels fühlen sich im Trump-Lager pudelwohl (und spielen mit der Zukunft)
Bad bet— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 19:01
(dsc)