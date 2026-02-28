Die Luft ist raus bei Donnie – eine ziemlich gute Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Mehr «Digital»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Die Ukrainer haben ihre mörderischen Nachbarn längst durchschaut Video: YouTube/Фріоніс

Und die Schweiz? Der Schweizer Regierung hat es ins Hirn geschissen: Sie übernimmt EU-Sanktionen gegen #Russland für Kriegsmaterial wie Panzer, Munition oder Kampfjets – will dafür aber „aus Neutralitätsgründen“ der #Ukraine keine Schutzwesten, Schutzhelme oder Tarnnetze mehr liefern. www.srf.ch/news/schweiz...



[image or embed] — Jürg Vollmer (@juergvollmer.ch) 26. Februar 2026 um 06:57

Hast du Trumps Rede an die Nation verpasst? Hier das Wichtigste: The State of the Union For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 04:32

Inhalt seiner mehrstündigen Rede: Lügen, nichts als Lügen The State of the Union Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 01:10

Der Zustand der US-Nation – nach einem Jahr mit Präsident Trump There is neither an amount high enough nor currency that exists that could get me to sit through the televised pants-shitting of a melted pumpkin candle



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 24. Februar 2026 um 15:20

Falls du John Olivers hörenswerten «Diss» zu Elon Musk und X verpasst haben solltest ... Video: YouTube/LastWeekTonight

Die Leugner des vom Menschen verursachten Klimawandels fühlen sich im Trump-Lager pudelwohl (und spielen mit der Zukunft) Bad bet



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 19:01

Bonus

This is Wiley. He has never seen snow before and wants to make sure he gets a real good look at it. For science. 12/10 (IG: smileywileydog)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Februar 2026 um 00:55

(dsc)