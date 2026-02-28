freundlich
Die besten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Die Luft ist raus bei Donnie – eine ziemlich gute Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
28.02.2026, 06:0328.02.2026, 07:08

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Wir starten mit dem Thema, das die Zukunft Europas entscheidet

„Krieg gegen die Ukraine: Vier Jahre im Verteidigungskampf“ #ukraine #Widerstand #verteidigung #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 24. Februar 2026 um 18:52

Hoffnung: Putins 3-Tage-Krieg wird zum grössten Fiasko in der Geschichte Russlands

One of mine from the @cartoonmovement.com

[image or embed]

— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 24. Februar 2026 um 17:04

Die Ukrainer haben ihre mörderischen Nachbarn längst durchschaut

Video: YouTube/Фріоніс

Und die Schweiz?

Der Schweizer Regierung hat es ins Hirn geschissen: Sie übernimmt EU-Sanktionen gegen #Russland für Kriegsmaterial wie Panzer, Munition oder Kampfjets – will dafür aber „aus Neutralitätsgründen“ der #Ukraine keine Schutzwesten, Schutzhelme oder Tarnnetze mehr liefern. www.srf.ch/news/schweiz...

[image or embed]

— Jürg Vollmer (@juergvollmer.ch) 26. Februar 2026 um 06:57

    Die EU hat mit ihren Putin-Freunden zu kämpfen

    „Blockade von Kiew-Hilfe: Wadephul wirft Ungarn Verrat vor“ #ukrainehilfe #ungarn #Orban #schwarwel

    [image or embed]

    — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 23. Februar 2026 um 19:04

    Und damit ins Land der unbegrenzten Raffgier

    Cartoon

    [image or embed]

    — billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 25. Februar 2026 um 18:26

    Hast du Trumps Rede an die Nation verpasst? Hier das Wichtigste:

    The State of the Union For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

    [image or embed]

    — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 04:32

    Wie er sich für seinen weltweit beachteten Auftritt vorbereitete

    anntelnaes.substack.com/p/trump-prep...

    [image or embed]

    — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 24. Februar 2026 um 17:27

    Inhalt seiner mehrstündigen Rede: Lügen, nichts als Lügen

    The State of the Union Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

    [image or embed]

    — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 01:10

    Apropos warme Luft

    My friend @stevesack.bsky.social sent me a pre-release copy of Trump’s SOTU speech

    [image or embed]

    — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 23:23

    Der Zustand der US-Nation – nach einem Jahr mit Präsident Trump

    There is neither an amount high enough nor currency that exists that could get me to sit through the televised pants-shitting of a melted pumpkin candle

    [image or embed]

    — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 24. Februar 2026 um 15:20

    Nebenbei versuchte er seine (bislang) grösste juristische Niederlage zu verharmlosen

    Air Grievances. Newsday.com/matt

    [image or embed]

    — Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 25. Februar 2026 um 00:31

    Der «Zollhammer» ist zum Bumerang geworden

    Tariffs Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

    [image or embed]

    — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Februar 2026 um 23:45

    Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat Trumps Zollpolitik in wichtigen Teilen für illegal erklärt

    #trump #tariffs #scotus #news

    [image or embed]

    — chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 23. Februar 2026 um 22:57

    Immer die gleiche Leier bei #Trump und #Putin

    [image or embed]

    — Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 24. Februar 2026 um 15:52

    In Trumps «Justizministerium» geht die Taktik der Vernebelung weiter

    2/25/2026- The DOJ www.timesfreepress.com/news/2026/fe...

    [image or embed]

    — Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 25. Februar 2026 um 00:14

    «Dank» Trump sind die Lebenskosten für seine Landsleute stark gestiegen

    Fake News. Newsday.com/matt

    [image or embed]

    — Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 26. Februar 2026 um 00:08

    Wenn er die UFO-Akten veröffentlichen lässt

    Trump to release secret alien and UFO files. #redacted

    [image or embed]

    — Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 24. Februar 2026 um 21:55

    Derweil im Iran ...

    #Iran-USA

    [image or embed]

    — Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 16:33

    Falls du John Olivers hörenswerten «Diss» zu Elon Musk und X verpasst haben solltest ...

    Video: YouTube/LastWeekTonight

    Apropos Techmilliardäre: Nein, das ist KEIN KI-generiertes Bild

    The Met Gala is so tacky. www.nytimes.com/2026/02/23/s...

    [image or embed]

    — Chris Sprigman (@cjsprigman.bsky.social) 24. Februar 2026 um 12:56

    😅

    So erkennt man, ob ein Bild mit KI generiert wurde. Wir haben Markierungen mit roten Kreisen hinzugefügt! www.mimikama.org/ki-taeuscht-...

    [image or embed]

    — Mimikama (@mimikama.org) 25. Februar 2026 um 09:37

    Die Leugner des vom Menschen verursachten Klimawandels fühlen sich im Trump-Lager pudelwohl (und spielen mit der Zukunft)

    Bad bet

    [image or embed]

    — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. Februar 2026 um 19:01

    Bonus

    This is Wiley. He has never seen snow before and wants to make sure he gets a real good look at it. For science. 12/10 (IG: smileywileydog)

    [image or embed]

    — WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Februar 2026 um 00:55

    (dsc)

    Tweeticle verpasst?

    Die Schlinge zieht sich zu – eine unglaubliche Woche im Karikaturen-Rückblick
    Reportage: Wie die Ukraine (verletzte) Veteranen wieder fit für den Arbeitsmarkt macht
    Video: watson
