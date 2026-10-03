Diesel und MAGA-Tränen – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.
Und wie war deine Woche?
Diesel Fuel For @rawstory.com Go behind the scenes of my creative process at nickanderson.substack.com.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. September 2026 um 22:36
[image or embed]
Derweil bei den MAGA-Farmern
MAGA Farmers For @contrariannews.org For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. September 2026 um 20:03
[image or embed]
Die Menschheit stand schon vor besseren Wegkreuzungen …
Apocalypse intersection. Today’s cartoon by @zezvaz.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArtificialIntelligence #fascism #ClimateCrisis #apocalypse— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 2. Oktober 2026 um 06:34
[image or embed]
Wer bei der UNO das Sagen hat
@amorimcartoons.bsky.social) 30. September 2026 um 20:31
Wer bei der UNO vielleicht schon bald das Sagen hat
@amorimcartoons.bsky.social) 28. September 2026 um 20:43
Ein Comedian als Mutmacher für zwischendurch
„Verantwortung für die Zukunft Deutschlands kann nur übernehmen, wer ehrlich und verantwortungsvoll mit der Vergangenheit umgeht.“ – Hape Kerkeling im Thüringer Landtag— Grüne im Bundestag (@gruene-bundestag.de) 1. Oktober 2026 um 16:22
[image or embed]
Hier das YouTube-Video dazu:
Okay, jetzt sollten wir kurz über «Superintelligenz» sprechen
Darum, liebe Kinder, passt ihr lieber gut auf in der Schule
Trump wird darin unter seiner Unterschrift als Präsident der «Unites States» bezeichnet.
Tech-Milliardäre schaden. Immer.
Perversling-Brille, anyone?
Post-privacy society. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl. #privacy #data #SmartGlasses #ArtificialIntelligence— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 2. Oktober 2026 um 09:35
[image or embed]
Immerhin hat KI ihre hellen Momente
@rmckee.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 16:46
Zum aktuellen Zustand der US-Demokratie
9/26/2026- SCOTUS www.timesfreepress.com/news/2026/se...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 26. September 2026 um 00:28
[image or embed]
Was Trump unter freier Presse versteht
When the media gives you lemons… #pressfreedom— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. September 2026 um 19:07
[image or embed]
Die Justiz hat er auch im Griff
#trump #SCOTUS #supremeCourt #cheatng #voting #votingsuppression— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. September 2026 um 21:21
[image or embed]
Wachsein wird überschätzt
My latest cartoon.— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 30. September 2026 um 16:00
[image or embed]
Noch ist der Trump-Dampfer nicht abgesoffen
@mluckovich.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 23:07
Für Abgesänge ist es definitiv zu früh
Armer Christoph ...
Les Suisses disent NON à la neutralité selon Blocher - © Chappatte dans @letemps.ch , Genève > chappatte.com/fr/images/no...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. September 2026 um 20:49
[image or embed]
Gut, will Armasuisse keine Tarnkappenbomber kaufen 😬
Tarnkappenbomber: Bundeswehr fällt beim Kauf "unsichtbarer Flugzeuge" Betrügern zum Opfer www.der-postillon.com/2026/09/unsi...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 30. September 2026 um 16:45
[image or embed]
Die Ukraine wehrt sich weiter tapfer und nimmt's mit Galgenhumor
Friedensnobelpreis für den kanadischen Premierminister, der sich nicht einschüchtern lässt? Unbedingt!
Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 14:05
[image or embed]
Bonus
Das hast du dir verdient!
Native to Africa, Elephant Shrews or sengis, are surprisingly more closely related to elephants than to true shrews or rodents. While they are in the same major evolutionary branch as elephants, they are still quite distant relatives genetically. IG: @ hertfordshirezoo— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 2. Oktober 2026 um 16:07
[image or embed]
PS: Mach's gut, Corina
Clara the golden retriever gets acquainted with the kittens who are being bottle fed as mama recuperates from illness. IG: @goldensdigger www.instagram.com/goldensdigge...— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 30. September 2026 um 17:43
[image or embed]
(dsc)