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Die besten Karikaturen und USA-Memes der Woche

Diesel und MAGA-Tränen – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
03.10.2026, 06:2203.10.2026, 06:24

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

Und wie war deine Woche?

Diesel Fuel For @rawstory.com Go behind the scenes of my creative process at nickanderson.substack.com.

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. September 2026 um 22:36
«Vielleicht kannst du mit MAGA-Tränen volltanken?»

Derweil bei den MAGA-Farmern

MAGA Farmers For @contrariannews.org For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 29. September 2026 um 20:03
Dünger-Preise – Diesel-Preise – Zölle.

Teures Benzin/Diesel Meme
«Heute habe ich gelernt, dass die Papiertücher an der Tankstelle dazu da sind, um sich die Tränen abzuwischen, wenn man sieht, wie viel man bezahlt hat.»meme: Reddit

Trump Diesel Meme
Europäische Länder: «Und dann sagte uns Trump, wir sollten unsere Notfall-Diesel-Vorräte freigeben.»meme: reddit

Die Menschheit stand schon vor besseren Wegkreuzungen …

Apocalypse intersection. Today’s cartoon by @zezvaz.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArtificialIntelligence #fascism #ClimateCrisis #apocalypse

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 2. Oktober 2026 um 06:34

Wer bei der UNO das Sagen hat

#UN

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— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 30. September 2026 um 20:31

Wer bei der UNO vielleicht schon bald das Sagen hat

#UN

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— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 28. September 2026 um 20:43

Ein Comedian als Mutmacher für zwischendurch

„Verantwortung für die Zukunft Deutschlands kann nur übernehmen, wer ehrlich und verantwortungsvoll mit der Vergangenheit umgeht.“ – Hape Kerkeling im Thüringer Landtag

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— Grüne im Bundestag (@gruene-bundestag.de) 1. Oktober 2026 um 16:22

Hier das YouTube-Video dazu:

Video: YouTube/No AfD

Okay, jetzt sollten wir kurz über «Superintelligenz» sprechen

Bild
meme: Reddit

Darum, liebe Kinder, passt ihr lieber gut auf in der Schule

Peinlicher Schreibfehler in US-Übereinkunft zu KI: Trump wird als «President of Unites States» aufgeführt.
Screenshot: x.com
Das Weisse Haus hat am Mittwoch das «Abkommen für Superintelligenz» veröffentlicht, das Präsident Trump mit den Chefs von Tech-Konzernen zur Selbstkontrolle künstlicher Intelligenz ausgehandelt hat.

Trump wird darin unter seiner Unterschrift als Präsident der «Unites States» bezeichnet.​



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 30. September 2026 um 21:10
«Leute, entspannt euch alle wegen KI! Selbstregulierung funktioniert!»

Tech-Milliardäre schaden. Immer.



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— Guy Body (@bodycartoon.bsky.social) 30. September 2026 um 20:09
«Die Galionsfigur der Bezos-Jacht»

Perversling-Brille, anyone?

Post-privacy society. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl. #privacy #data #SmartGlasses #ArtificialIntelligence

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— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 2. Oktober 2026 um 09:35

Immerhin hat KI ihre hellen Momente



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— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 16:46

Zum aktuellen Zustand der US-Demokratie

9/26/2026- SCOTUS www.timesfreepress.com/news/2026/se...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 26. September 2026 um 00:28
Cry = Weinen.

Was Trump unter freier Presse versteht

When the media gives you lemons… #pressfreedom

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 25. September 2026 um 19:07

Die Justiz hat er auch im Griff

#trump #SCOTUS #supremeCourt #cheatng #voting #votingsuppression

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 25. September 2026 um 21:21
(SCOTUS = Abkürzung für den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten): «Lass die Schikanen, Einschüchterungen und betrügerischen Praktiken weitergehen!»

Wachsein wird überschätzt

My latest cartoon.

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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 30. September 2026 um 16:00

Noch ist der Trump-Dampfer nicht abgesoffen



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 23:07
Republikanische Partei: «Ist es zu spät, das Schiff zu verlassen?»

Für Abgesänge ist es definitiv zu früh



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. September 2026 um 11:03
«Demokratie 1776–2026: ‹Das darf er doch nicht tun!›»

Armer Christoph ...

Les Suisses disent NON à la neutralité selon Blocher - © Chappatte dans @letemps.ch , Genève > chappatte.com/fr/images/no...

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. September 2026 um 20:49
«Die Neutralität ist nicht mehr, was sie mal war!» – «... die direkte Demokratie auch nicht!»

Gut, will Armasuisse keine Tarnkappenbomber kaufen 😬

Tarnkappenbomber: Bundeswehr fällt beim Kauf "unsichtbarer Flugzeuge" Betrügern zum Opfer www.der-postillon.com/2026/09/unsi...

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 30. September 2026 um 16:45
Wir schliessen wie gewohnt mit guten Nachrichten

Die Ukraine wehrt sich weiter tapfer und nimmt's mit Galgenhumor

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Friedensnobelpreis für den kanadischen Premierminister, der sich nicht einschüchtern lässt? Unbedingt!

Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star

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— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 1. Oktober 2026 um 14:05

Bonus

Das hast du dir verdient!

Native to Africa, Elephant Shrews or sengis, are surprisingly more closely related to elephants than to true shrews or rodents. While they are in the same major evolutionary branch as elephants, they are still quite distant relatives genetically. IG: @ hertfordshirezoo

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— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 2. Oktober 2026 um 16:07
Rüsselspringer stammen aus Afrika und sind überraschenderweise enger mit Elefanten verwandt als mit echten Spitzmäusen oder Nagetieren. Obwohl sie demselben grossen evolutionären Zweig angehören wie Elefanten, sind sie genetisch gesehen dennoch recht weitläufige Verwandte.

PS: Mach's gut, Corina

Clara the golden retriever gets acquainted with the kittens who are being bottle fed as mama recuperates from illness. IG: @goldensdigger www.instagram.com/goldensdigge...

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— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 30. September 2026 um 17:43

(dsc)

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Alles super! Die Woche in Trumpistan im Karikaturen-Rückblick
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