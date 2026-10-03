Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

Diesel Fuel For @rawstory.com Go behind the scenes of my creative process at nickanderson.substack.com. [image or embed]

MAGA Farmers For @contrariannews.org For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com. [image or embed]