15 Jahre Spotify – wie aus «einer dummen Idee» ein Multimilliarden-Business wurde

«Die schwedische Musikindustrie hatte nicht viel zu verlieren, war quasi am Boden durch die Piraterie, und so konnte Daniel seinen Proof of Concept in diesem kleinen Testmarkt erbringen, bevor er zunächst das übrige Europa und den US-Markt ins Visier nahm, Märkte, in denen es für Spotify allerdings viel zu verlieren gab.»

quelle: starting-up.de