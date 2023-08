Spotify wird teurer – so viel musst du nun für dein Abo zahlen

Supermond am 1. August: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Opel wird bis 2028 rein elektrisch – diese sechs Elektroautos kommen

Schon in fünf Jahren will Opel in Europa nur noch neue E-Autos verkaufen. Diese sechs Modelle fahren bereits elektrisch oder werden bis dahin vollständig elektrifiziert.

Fünf Jahre sind nicht viel, zumindest in der Autobranche nicht. Opel will diese Zeitspanne nutzen, um die Elektrifizierung seiner Modellpalette zu komplettieren. «Wir werden ab 2028 in Europa ausschliesslich elektrische Fahrzeuge anbieten», sagte Opels CEO, Florian Huettl, kürzlich bei der Fahrvorstellung des Astra Electric in Berlin.