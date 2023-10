Das schwierige wirtschaftliche Umfeld verglich Musk mit einem Sturm. Tesla sei ein robustes Schiff. «Wir gehen nicht unter, aber selbst ein grossartiges Schiff hat in einem Sturm zu kämpfen.» Die Aktie, die vor der Telefonkonferenz noch im Plus lag, beendete den nachbörslichen Handel mit einem Minus von mehr als vier Prozent.

Ebenso wich Musk Fragen aus, wann Teslas humanoider Roboter in den Fabriken des Unternehmens arbeiten könnte und wie die Entwicklung des von ihm in Aussicht gestellten fahrerlosen Robotertaxis vorankommt. Er sei mit dem Tempo sehr zufrieden, liess Musk wissen.

Musk beklagte, dass der Produktionsstart des Cybertrucks lange dauere, weil das Fahrzeug so ungewöhnlich sei und man erst herausfinden müsse, wie man es baut. «Wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab gegraben», scherzte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Der Cybertruck war ursprünglich für 2019 angekündigt worden, aber seine Produktion wurde während der Covid-Pandemie mehrfach verschoben. Tesla habe auch sein ursprüngliches Ziel für die Vorproduktion im Jahr 2021 verfehlt, ruft der US-Techblog The Verge in Erinnerung.

Immerhin bekräftigte Tesla das Auslieferungsziel von rund 1,8 Millionen E-Autos in diesem Jahr. Zudem kündigte Musk die erste Auslieferung des um rund zwei Jahre verzögerten Elektro-Pickups Cybertruck für Ende November an. Diese sollen ab der «Gigafactory» in Texas erfolgen.

Microsofts grosser Coup: Der Windows-Konzern wird mit 69-Milliarden-Deal zum Game-Giganten

Die mit Abstand grösste Übernahme in der Game-Branche ist in trockenen Tüchern. Microsoft übernimmt den Videospiele-Riesen Activision Blizzard und wird zum neuen Gaming-Giganten.

Jetzt ist es offiziell. Microsoft kauft den weltweit grössten Game-Publisher Activision Blizzard und gelangt so in den Besitz bekannter Gaming-Marken wie «Call of Duty», «World of Warcraft» und «Diablo». Microsoft übernimmt auch das äusserst lukrative Mobile-Gaming-Geschäft von Activision Blizzard mit seit Jahren erfolgreichen Handy-Spielen wie «Candy Crush».



Microsoft und Activision Blizzard gaben den Abschluss des 69-Milliarden-Dollar-Deals am Freitagnachmittag bekannt. Wenige Stunden zuvor hatten die britischen Wettbewerbshüter grünes Licht gegeben. Dies war die letzte Hürde für die Übernahme.