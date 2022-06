Diese animierte Karte zeigt, wo Russland die Ukraine seit Kriegsbeginn bombardiert hat

Die ukrainische Journalistin Olga Tokariuk hat am Mittwoch ein Video auf Twitter geteilt, das die Intensität des russischen Angriffskriegs in einer ungewohnten Form illustriert. Es handelt sich um eine knapp 100 Sekunden lange Animation des bisherigen Verlaufs der russischen Invasion.



«Drei Monate Krieg in 1,5 Minuten. Jede Explosion oder Blitz ist ein entsprechendes Ereignis, das auf liveuamap.com dokumentiert wird», schreibt Aleksandr Filonichev, der Entwickler des animierten Videos.

Der ukrainische Spiele-Entwickler Filonichev hat die Animation also basierend auf den Daten des Kartendienstes Liveuamap, kurz für Live Universal Awareness Map, erstellt. Dabei handelt es sich um eine Nachrichtenwebsite, die aktuelle Ereignisse wie Bombardierungen, Explosionen etc. in verschiedenen Kriegsgebieten auf Karten darstellt.

Liveuamap.com dokumentiert den russischen Angriffskrieg. screenshot: liveuamap

Die interaktive Karten-Webseite liveuamap.com wurde 2014 von zwei ukrainischen Informatikern erstellt, um die russische Annexion der Krim und den Krieg im Donbas zu dokumentieren. Inzwischen werden auch Kriegs-Nachrichten aus anderen Kriegsgebieten auf diese Weise dargestellt.



(oli)