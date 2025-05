Justizminister Beat Jahns und die übrigen Bundesratsmitglieder müssen sich unangenehmen Fragen stellen. Bild: keystone

Analyse

Der Überwachungs-Staat Schweiz droht aus dem Ruder zu laufen – doch es gibt Gegenwehr

Wenn es nach den Bürokraten in Bundesbern geht, wird die digitale Massenüberwachung auf dem Verordnungsweg ausgebaut. Deswegen schlagen zahlreiche gesellschaftliche Akteure Alarm.

Daniel Schurter Folge mir

Mehr «Digital»

Über Bern braute sich ein perfekter Sturm zusammen. Auslöser sind die Pläne des Bundes, die staatliche Überwachung digitaler Kommunikation auszuweiten.

Am Dienstag endete die Vernehmlassung für das umstrittene Vorhaben. Es läuft unter der harmlos klingenden Bezeichnung VÜPF-Revision und betrifft vorrangig kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Um ganz genau zu sein, geht es um die Teilrevision von zwei Verordnungen zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF und VD-ÜPF).

Tatsächlich drohen dadurch allen Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz und dem gesamten Wirtschaftsstandort beträchtliche negative Folgen.

«Die geplanten Massnahmen sind ein schwerwiegender Angriff auf Grundrechte, KMU und Rechtsstaat» Erik Schönenberger, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft (DigiGes)

Wovor warnen die Gegner der Vorlage konkret?

Kleine IT-Dienstleister wie der im Kanton Schwyz angesiedelte Messenger-Dienst Threema oder die Genfer Proton AG sollen in Zukunft denselben Überwachungs­pflichten unterworfen sein wie die Internet-Anbieter Swisscom, Sunrise und Salt und weitere Netzbetreiber.

Die ÜPF-Verantwortlichen haben gegenüber dem «Republik»-Magazin eingeräumt, dass sie die Ungleichbehandlung von Providern («Fernmelde­dienstanbieter» genannt) und Firmen wie Threema («Anbieter abgeleiteter Kommunikations­dienste», AAD) beseitigen wollen.

Techjournalistin Adrienne Fichter wählt in ihrer diese Woche publizierten Analyse deutliche Worte. Die Vorlage klinge, als wäre sie vom Kreml verfasst worden. Betroffen wäre fast jede Website mit Chatfunktion.

«Sämtliche digitalen Dienste mit mindestens 5000 Nutzerinnen –egal ob sie E-Mail, Cloud, VPN oder Chat anbieten – müssten diese ausreichend identifizieren und die Daten speichern. Konkret heisst das: Jede Website, über die sich Personen Direkt­nachrichten zuschicken können, fiele unter diese Bestimmung.» quelle: republik.ch

Proton-Chef Andy Yen rechnet deshalb laut «Blick» mit Kosten in der Höhe von mehreren Millionen Franken. «Damit wären wir gegenüber Konkurrenten aus den USA und der EU sofort weniger wettbewerbsfähig.»

Die vom Bund geplante Teilrevision hätte jedoch nicht nur für die direkt betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz massive negative Folgen, kritisiert der IT-Branchenverband Swico:

«Die vorgeschlagene Revision ist in weiten Teilen weder verhältnismässig noch gesetzeskonform, stellt einen unverhältnismässigen Eingriff in die Freiheitsrechte dar, bringt sicherheitspolitisch keinen Mehrwert, schwächt den Wirtschafts- und Innovationsstandort Schweiz und verursacht unnötige Mehrkosten und Bürokratie für die betroffenen Unternehmen.» Jon Fanzun, Chef von Swico

Warum ist das Vorgehen des Bundes rechtsstaatlich problematisch?

Bis am Dienstag dieser Woche hatten alle interessierten Personen und Organisationen in der Schweiz Zeit, sich zu der umstrittenen Gesetzesänderung zu äussern.

Und damit sind wir beim springenden Punkt: Ging es um ein neues Gesetz, würde zwingend das eidgenössische Parlament darüber befinden. Doch der Bund will die neuen Überwachungsmassnahmen auf dem Verordnungsweg einführen, also quasi durch die Hintertür.

Für die Digitale Gesellschaft Schweiz (DigiGes) stellt sich die grundsätzliche Frage, ob solch tiefgreifende Eingriffe ohne Behandlung im National- und Ständerat überhaupt zulässig sind. Das Legalitätsprinzip erfordere bei der Einschränkung von Grundrechten eine klare gesetzliche Grundlage. Und diese sei hier nicht gegeben.

«Die Regelungen gehören zwingend in ein Gesetz, müssen vom Parlament erlassen und einer demokratischen Legitimation mittels Referendum unterstellt werden. Der Versuch, dermassen weitreichende Überwachungspflichten auf dem Verordnungsweg einzuführen, stellt einen klaren Verstoss gegen das Legalitätsprinzip dar und untergräbt die Kompetenzordnung.» quelle: digiges.ch

Massive Bedenken kommen auch von der Internet Society Schweiz (ISOC-CH), sie warnt

«Jedes zusätzliche Speichern von Daten erhöht das Risiko für deren Miss­brauch. Metadaten können detaillierte Einblicke in Kommunikations­partner, Standorte und Gewohnheiten geben. Die verpflichtende Vor­rats­daten­speicherung ermöglicht nicht nur eine Massen­über­wachung, sondern auch andere unrecht­mässige Zugriffe von Dritten.» quelle: isoc.ch

Für die Identifizierung der Nutzerinnen und Nutzer müsste gemäss «Republik» eine Ausweis- oder Führerschein­kopie vorgelegt oder zumindest eine Handynummer bekannt gegeben werden, die mit der SIM-Karten-Registrierung an eine Ausweis­kopie gekoppelt sei.

«Diese Kunden­informationen müssten alle Unternehmen sechs Monate auf Vorrat speichern. Die St.Galler Strafrechts­professorin Monika Simmler bezweifelt, dass diese Vorgaben überhaupt noch dem Bundesgesetz entsprechen.» quelle: republik.ch

Wer ist für das Schlamassel verantwortlich?

Die Vorlage kommt aus dem EJPD, dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, das unter der Leitung des SP-Bundesrates Beat Jahns steht.

Ihm ist der Dienst ÜPF (Überwachung Post- und Fernmelde­verkehr) unterstellt. Dabei handelt es sich um eine gemäss eigenen Angaben unabhängige Bundesbehörde, die zudem äusserst verschwiegen agiert. Und dies aus gutem Grund: Die am Eichenweg in Zollikofen arbeitenden Bundesangestellten nehmen eine äusserst heikle Aufgabe wahr: Sie überwachen die Bürger. Oder genauer: Sie überwachen die Kommunikation von Personen, die einer schweren Straftat verdächtigt werden.

Zum Dienst ÜPF liegen watson keine Pressebilder vor. Screenshot: Google Maps

«Der Dienst ÜPF ist gegenüber der Bevölkerung der Garant, dass die Überwachung in der Schweiz die gesetzlichen Grundlagen erfüllt.» Versprechen im Jahresbericht 2023

Im digitalen Bereich geht es vor allem um Messenger-Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Sie gelten gemeinhin als abhörsicher. Auch wenn dies natürlich nicht zwingend stimmen muss. Denn die Strafverfolger und der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) dürfen mit technischen Mitteln dagegenhalten. Sie können auf richterliche Genehmigung hin einen sogenannten Staatstrojaner bei verdächtigen Personen installieren und dadurch auch verschlüsselte Chats mitverfolgen.

Bezüglich der Motivation des Dienstes ÜPF ist zu sagen, dass die Ausweitung der staatlichen Überwachung wohl nicht nur auf «dem eigenen Mist» gewachsen ist. Gearbeitet wird im Auftrag der Strafverfolgungsbehörden. Von dort – ob in den Kantonen oder beim Bund – dürften entsprechende Begehrlichkeiten kommen.

Auch wenn bei der breiten Masse der Bevölkerung die abhörsichere digitale Kommunikation nicht angetastet werden soll: Die Metadaten – also zum Beispiel, wer wann mit wem chattet – sind sehr aussagekräftig.

Warum droht der Schweizer Volkswirtschaft dadurch Schaden?

Das hat mit den beunruhigend autokratischen, respektive demokratiefeindlichen Tendenzen der USA unter Präsident Donald Trump und andernorts zu tun.

Swico-Chef Jon Fanzun:

«Der Wirtschaftsstandort Schweiz steht derzeit aufgrund der internationalen Entwicklungen, namentlich der Infragestellung der regelbasierten Ordnung, unter grossem Wettbewerbsdruck. Vor diesem Hintergrund erachtet Swico es als absolut fahrlässig und unangebracht, den Technologie-Standort Schweiz zu schwächen. Würde die Revision in der vorliegenden Form umgesetzt, würde aber genau dies passieren. Denn die betroffenen Dienste im Bereich der Datensicherheit [wie Threema und Proton, Anmerkung der Red.] leben vom Vertrauen und von der Rechtssicherheit.»

Tatsächlich profitierte die Schweiz bislang im In- und Ausland von einem hervorragenden Ruf als sicheren Hafen für wertvolle Kundendaten. Allerdings ist diese weitverbreitete Meinung nicht zwingend durch Tatsachen gestützt. So verfügt etwa Deutschland über eine deutlich datenschutzfreundlichere Gesetzgebung.

Die Digitale Gesellschaft Schweiz hält fest:

«Wenn datenschutzfreundliche Anbieterinnen verschwinden, verlieren auch die Nutzer:innen den Zugang zu sicheren und vertraulichen Kommunikationsmitteln. Dies tangiert auch die Kommunikation mit Journalistinnen, Anwälten und Ärztinnen. Damit werden elementare Grundrechte ignoriert. National und international garantierte Menschenrechte, wie der Schutz der Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung, stehen auf dem Spiel.» quelle: digiges.ch

Sollten sich innovative Firmen wie die Proton AG von der Schweiz abwenden, wäre dies ein herber Verlust. Und es könnte ein stark negatives Signal aussenden. Und dies ausgerechnet zu einer Zeit, in der in Europa eine Abkehr von den marktbeherrschenden US-Techkonzernen mit ihren datenhungrigen Diensten stattfindet.

Absolut störend ist in dem Zusammehang, was die Techournalistin Adrienne Fichter auf den Punkt bringt: Mit den geplanten Änderungen würden nicht nur kleinere Schweizer Unternehmen geschwächt. Insbesondere würden dadurch amerikanische Big-Tech-Konzerne wie Meta noch mächtiger. Denn: Für den Marktführer WhatsApp gelten die Schweizer Gesetze nicht. Dies habe ihr der Sprecher des Dienstes ÜPF bestätigt, so Fichter.

Die geplante Änderung bestraft Schweizer Anbieter – und lässt die grossen Fische vom Haken.

Anzumerken ist, dass verschiedene politische Parteien die vom Bund geplanten Überwachungs-Änderungen entschieden kritisiert haben. Die SVP etwa lehnt die Vorlage ab, weil sie unverhältnismässig sei und vor allem «ungerechtfertigt stark in die Wirtschaftsfreiheit eingreift». Es sei zudem unklar, welche Bedeutung die neue Regelung im internationalen Wettbewerb habe.

Auch die FDP, die Grünen, Grünliberalen und die SP kritisieren in Stellungnahmen den gefährdeten Datenschutz und die drohende Schwächung des Innovationsstandortes Schweiz und sprechen von unverhältnismässigen Eingriffen des Staats und unklaren Auswirkungen der geplanten Verordnungsänderungen. Die Vüpf-Revision falle in der Vernehmlassung komplett durch, fasst das IT-Newsportal inside-it.ch zusammen.

Die geplante Ausweitung der Überwachung sorgt auch in Deutschland für Schlagzeilen ... Mit dem Vorhaben ziele der Bundesrat «vor allem auf die verschlüsselten Kommunikationsdienste Threema und Proton», hält das IT-Newsportal fest. Screenshot: heise.de

Warum ist das Vertrauen in den Dienst ÜPF angeknackst?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits versuchte der Dienst ÜPF auch schon bei früheren Gelegenheiten, die staatlichen Überwachungsmassnahmen zu verschärfen. Andererseits wurde und wird unklar kommuniziert, was die Gegner in ihren Bedenken verstärkt.

Offenbar war die heftige Kritik diverser Akteure an der geplanten Teilrevision auch den Verantwortlichen beim Dienst ÜPF nicht mehr ganz geheuer. Jedenfalls organisierten sie Ende April eine Medienkonferenz und versuchten, die Änderungen als harmlos darzustellen.

Der stellvertretende Leiter des Dienstes ÜPF, Jean-Louis Biberstein, versuchte in der SRF-Sendung «Tagesschau» zu beschwichtigen. Er sagte: «Die Pflichten, die eine Anbieterin wie Threema heute hat, sind dieselben, die sie morgen [nach der Revision] haben wird.»

Jean-Louis Biberstein ist auch der offizielle Informationsbeauftragte der Überwachungsbehörde. Screenshot: srf.ch

Bibersteins Aussage sei schlicht und ergreifend falsch, konterten die Verantwortlichen bei Threema. In einer am Folgetag verschickten Mitteilung erklärten sie:

«Würde die Revision in der jetzigen Form durchkommen, müssten wir erheblich mehr Daten erfassen als zwingend erforderlich und für längere Zeit speichern als technisch nötig. So wären wir neu unter anderem zur Teilnehmeridentifikation verpflichtet und müssten gewisse Datenpunkte für sechs Monate aufbewahren.»

Threema sei von Grund auf darauf ausgelegt, so wenige User-Daten wie technisch erforderlich zu erheben und diese nicht länger als unbedingt nötig zu speichern. Die Verantwortlichen warnen, die VÜPF-Revision würde sie zwingen, ihren «Privacy by Design»-Grundsatz aufzugeben, was für sie nicht infrage komme. Im Gegensatz zu Proton droht Threema nicht mit dem Wegzug ins Ausland, sollte die Verschärfung so kommen.

Das Verhalten des Dienstes ÜPF war auch schon in den Vorjahren nicht vertrauensfördernd, ruft die Techjournalistin Adrienne Fichter in Erinnerung. Den ersten Anlauf für eine Revision der Verordnung habe man bereits während der Corona-Pandemie gestartet. Und schon damals schossen die Verantwortlichen über das Ziel hinaus: In einem 2022 veröffentlichten Entwurf forderten sie die Abschaffung der Verschlüsselungen für viele Kommunikations­dienste. In Medienberichten war von einer Schweizer Version der EU-Chatkontrolle die Rede.

«Man musste davon ausgehen, dass eine technische Hintertür bei Messenger-Apps wie Threema eingebaut werden sollte für einen direkten Zugang für Strafermittler (wie sie seit Jahren in der EU diskutiert wird). Ein Aufschrei in den Medien sorgte dafür, dass der Bund diesen umstrittenen Teil verschob und nur den weniger kontroversen Teil in Kraft treten liess.» Adrienne Fichter, «Republik»

Anzumerken ist ausserdem, dass sich Proton und Threema in der Vergangenheit erfolgreich bis vor das Bundesgericht gegen die Verschärfung von Überwachungsmassnahmen gewehrt hatten. Darum liegt die Vermutung nah, dass die Verantwortlichen beim Bund nun mit der geänderten Taktik auf dem Verordnungsweg versuchen, kostspieligen juristischen Widerstand zu umgehen.

Es sei unklar, wie weit der Überwachungs­dienst gehen werde, sollte die VÜPF-Revision durchkommen. Das beunruhigende vorläufige Fazit von Adrienne Fichter:

«Mit Anonymität im Internet wäre es komplett vorbei. Sprich: Wer eine Schweizer App, Software oder Plattform nutzt, riskiert, gläsern und identifizierbar zu sein.» quelle: republik.ch

Wie geht es weiter?

Beim Bund wird man die während der Vernehmlassungsfrist eingegangenen Rückmeldungen prüfen und bei Bedarf inhaltliche Anpassungen vornehmen.

Falls der zuständige Magistrat, Justizminister Beat Jans, nicht die Notbremse zieht, soll der Text schliesslich dem Gesamtbundesrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Falls die Regierung die Revision tatsächlich verabschiedet, könnte sie schon im nächsten oder übernächsten Jahr in Kraft treten. Allerdings gibt es da noch einen gewaltigen Haken: Threema hat bereits angekündigt, in dem Fall eine Volksinitiative zu starten.

Ironie der Geschichte: Der Bund selbst hatte 2019 entschieden, von WhatsApp und Co. auf die sichere Schweizer Messenger-Alternative umzusteigen. Der Messenger wird unter anderem von der Armee genutzt. Aber auch von den Mitgliedern der Landesregierung.

Ketzerische Frage zum Schluss: Warum nimmt sich der Bund nicht mit vollem Elan den dringlichen Problemen an, bei denen es um den Schutz der Bevölkerung geht, wie etwa der Regulierung von Social Media?